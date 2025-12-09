Ворог завдав удару по цивільній автівці на Запоріжжі: є поранені. ФОТО

Вдень 9 грудня 2025 року війська РФ завдали удару по Запорізькому району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Атака на цивільне авто

За даними ОВА, годину тому росіяни поцілили безпілотником по цивільному автомобілю. Водій та пасажир дістали поранень. Медики вже надають допомогу.

Більше інформації щодо ворожого обстрілу на цю мить немає.

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Що передувало?

Як повідомлялося, 16 людей поранено внаслідок атак російських загарбників на Запорізьку область. Окрім того, рашисти атакували пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі: є пошкодження.

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Обстріли Запорізької області за добу

Загалом, за даними ОВА, 16 людей поранено через ворожі атаки по Запоріжжю та Вільнянську.

Упродовж доби окупанти завдали 642 удари по 26 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Вільнянську, Тернівці, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому, Косівцевому, Різдв'янці та Верхній Терсі.

407 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Варварівку, Солодке, Прилуки, Успенівку.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Степового, Малої Токмачки, Білогір'я та Добропілля.

218 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Зеленого, Варварівки, Солодкого та Прилук.

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