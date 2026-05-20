Бойові дії на Оріхівському напрямку
Окупанти зазнали втрат через отруєння алкоголем на Оріхівському напрямку, - перехоплення ГУР. АУДIО

Українська розвідка перехопила розмови російських військових, у яких йдеться про втрати внаслідок масового отруєння алкоголем у підрозділі 166 мотострілецького полку на Оріхівському напрямку. За словами окупантів, на позиціях фіксували загиблих, пов’язаних із вживанням неякісного алкоголю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі ГУР МО України.

У новому перехопленні від українських розвідників ― чергова історія про пригоди "зеленого змія" в російській окупаційній армії: цього разу у лавах 166 окремого мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58-ї армії, що діє на Оріхівському напрямку на Запорізькому фронті.

"Там есть на СНТ такая НП-шка (спостережний пункт) наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые "синевой" отравились", — пригадав один з росіян.

"Там 8 или 10 тел лежали", — підтвердив співрозмовник, додаючи, що тіла не евакуйовували щонайменше п'ять-шість днів.
"И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, вроде, лежали", — описав.

ГУР МО України нагадує про вибір, доступний кожному російському окупанту: або смерть на війні від паленої "сінєви" чи будь-чого іншого, або здача в полон через безпечний Telegram-бот проєкту "Хочу жить".

И наши, и союзники
це хто з них хто і хто созники?
20.05.2026 12:32 Відповісти
Або північні корейці, або зе-можновладці.
20.05.2026 12:47 Відповісти
Байки про скинуті з дрона пляшки горілки з Бромадіолоном (дешевий щюрячий яд) не такі вже й байки)
20.05.2026 12:42 Відповісти
Це не треба було зраджувати стекломою і бояришнику.
20.05.2026 12:49 Відповісти
Метанол - гарна штука....😁😁😁
20.05.2026 12:51 Відповісти
И солнце ясно светит и веселей пейзаж
Когда в желудок хлещет
С2Н5ОН.
На чужій землі і горілка воює проти окупантів.Горіть не тільки від зброї,а і від всього що в пельку вкидаєте!
20.05.2026 13:08 Відповісти
СН3OH
20.05.2026 13:22 Відповісти
до речі, непогана зброя, не гірше дронів могла б воювати. Тим більш спиртзаводів і сировини для них самее в нашій країні - хоч жопою жуй
20.05.2026 13:15 Відповісти
В Питере пить....
20.05.2026 13:17 Відповісти
 
 