Окупанти зазнали втрат через отруєння алкоголем на Оріхівському напрямку, - перехоплення ГУР. АУДIО

Українська розвідка перехопила розмови російських військових, у яких йдеться про втрати внаслідок масового отруєння алкоголем у підрозділі 166 мотострілецького полку на Оріхівському напрямку. За словами окупантів, на позиціях фіксували загиблих, пов’язаних із вживанням неякісного алкоголю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі ГУР МО України.

У новому перехопленні від українських розвідників ― чергова історія про пригоди "зеленого змія" в російській окупаційній армії: цього разу у лавах 166 окремого мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58-ї армії, що діє на Оріхівському напрямку на Запорізькому фронті.





"Там есть на СНТ такая НП-шка (спостережний пункт) наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые "синевой" отравились", — пригадав один з росіян.

"Там 8 или 10 тел лежали", — підтвердив співрозмовник, додаючи, що тіла не евакуйовували щонайменше п'ять-шість днів.

"И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, вроде, лежали", — описав.

ГУР МО України нагадує про вибір, доступний кожному російському окупанту: або смерть на війні від паленої "сінєви" чи будь-чого іншого, або здача в полон через безпечний Telegram-бот проєкту "Хочу жить".

