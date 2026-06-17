Україна та Франція запускають оборонний фонд на 20 мільйонів євро
Україна та Франція запускають спільну грантову програму BRAVE FRANCE із бюджетом 20 мільйонів євро для розвитку сучасних оборонних технологій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони.
На що спрямують кошти
Програму реалізовуватимуть український кластер оборонних технологій Brave1 та Агенція оборонних інновацій Франції.
Фінансування здійснюватиметься на паритетних умовах: Україна та Франція виділять по 10 мільйонів євро.
Основними напрямками співпраці стануть розробки у сфері безпілотних систем, ракетних технологій та засобів протиповітряної оборони.
Максимальний розмір одного гранту становитиме до 1 мільйона євро.
Перші конкурси стартують восени
Оголосити перші конкурси для компаній планують у вересні 2026 року.
Наразі сторони узгоджують технічні вимоги до проєктів, перелік пріоритетних напрямків та формують спільну виконавчу раду й експертні комісії.
Угоду про запуск BRAVE FRANCE підписали директор Агенції оборонних інновацій Франції Патрік Офор та операційна директорка Brave1 Ірина Заболотна.
Розробки тестуватимуть в Україні
Окремою складовою програми стане платформа Test in Ukraine.
Вона дозволить випробовувати нові технології в умовах, максимально наближених до бойових, та швидше визначати рішення, які можуть бути корисними для українських військових.
У Міноборони зазначають, що програма відкриє додаткові можливості для співпраці українських і французьких компаній у сфері оборонних технологій.
Остаточну угоду про запуск BRAVE FRANCE підписали під час міжнародної виставки Eurosatory 2026.
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