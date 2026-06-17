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Новини Допомога Україні від Франції
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Україна та Франція запускають оборонний фонд на 20 мільйонів євро

Україна і Франція створюють фонд для оборонних розробок

Україна та Франція запускають спільну грантову програму BRAVE FRANCE із бюджетом 20 мільйонів євро для розвитку сучасних оборонних технологій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони.

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На що спрямують кошти

Програму реалізовуватимуть український кластер оборонних технологій Brave1 та Агенція оборонних інновацій Франції.

Фінансування здійснюватиметься на паритетних умовах: Україна та Франція виділять по 10 мільйонів євро.

Основними напрямками співпраці стануть розробки у сфері безпілотних систем, ракетних технологій та засобів протиповітряної оборони.

Максимальний розмір одного гранту становитиме до 1 мільйона євро.

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Перші конкурси стартують восени

Оголосити перші конкурси для компаній планують у вересні 2026 року.

Наразі сторони узгоджують технічні вимоги до проєктів, перелік пріоритетних напрямків та формують спільну виконавчу раду й експертні комісії.

Угоду про запуск BRAVE FRANCE підписали директор Агенції оборонних інновацій Франції Патрік Офор та операційна директорка Brave1 Ірина Заболотна.

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Розробки тестуватимуть в Україні

Окремою складовою програми стане платформа Test in Ukraine.

Вона дозволить випробовувати нові технології в умовах, максимально наближених до бойових, та швидше визначати рішення, які можуть бути корисними для українських військових.

У Міноборони зазначають, що програма відкриє додаткові можливості для співпраці українських і французьких компаній у сфері оборонних технологій.

Остаточну угоду про запуск BRAVE FRANCE підписали під час міжнародної виставки Eurosatory 2026.

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17.06.2026 13:30 Відповісти
Тим часом іранським терористам 300лярдів-отримайте та розпишіться. А Україні хрен на комір та постійні докори про якісь міфічні 350 лярдів.
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17.06.2026 13:56 Відповісти
нічого не буде там такий ексфонд буде реалізований як у трамп в його організації мира що він засновав ви ж справу маєте з шахраями що іранці що трампісти
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17.06.2026 14:01 Відповісти
кацапи вже не живі, там с бензином пипец а ви ще накидуете їм . як казало пуйло - уря, уря, уря
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17.06.2026 13:59 Відповісти
грантовики ,теж жерти хочуть.а тут така нагода.Це як лєщ з наємом і ще ціла купа рєзнікових бакланових умєрових і шефів ,ОП на "прикормі" в українського народу
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17.06.2026 14:46 Відповісти
 
 