УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12964 відвідувача онлайн
Новини Виробництво балістичних ракет в Україні
1 344 22

Німеччина хоче закупити українські далекобійні ракети, - Politico

Українські ракети можуть увійти до нового арсеналу Німеччини

Берлін розглядає закупівлю українських та ізраїльських далекобійних ракет. Українські розробки можуть стати частиною масштабної програми переозброєння Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Йдеться про прискорене посилення власного потенціалу глибоких ударів на тлі змін у безпековій політиці та обмеженого доступу до частини американських систем озброєнь.

За інформацією з внутрішніх документів оборонного відомства, Берлін паралельно формує довгострокову стратегію розвитку ракетних можливостей - від тимчасових рішень до власних європейських розробок у наступні десятиліття.

Перехід до нової ракетної стратегії Берліна

Німеччина опрацьовує чотириетапний план створення систем далекобійного ураження. У короткостроковій перспективі розглядається закупівля доступніших крилатих ракет уже до 2027 року, а також придбання американських комплексів у наступні роки. Довгострокова частина плану передбачає спільні розробки з європейськими партнерами - зокрема Великою Британією - для створення нових високоточних і навіть гіперзвукових систем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Німеччина підписали угоду про поєднання зусиль з розробки антибалістики, - Зеленський

Окремим фактором стала невизначеність із постачанням американських ракетних систем, що підштовхнуло Берлін до диверсифікації постачальників і зменшення залежності від США.

Українські та ізраїльські розробки як новий пріоритет

У межах пошуку альтернатив німецьке Міноборони звернуло увагу на ізраїльсько-американські стартапи та українські оборонні компанії. Серед потенційних постачальників згадується фірма Covenant, яка тестує ракетну систему Anthem та має інвесторів із провідних венчурних фондів.

Водночас Україна вперше розглядається як постачальник рішень для великого європейського оборонного контракту. Серед згаданих розробок — реактивний безпілотник "Барс" та крилата ракета FP-5 Flamingo компанії Fire Point, яка, за даними документів, має дальність до 3000 км і значну бойову потужність.

Також повідомляється про інтерес німецької Diehl Defence до можливого спільного виробництва українських систем. Основним аргументом на користь таких рішень називають нижчу вартість у порівнянні з американськими аналогами та досвід їхнього застосування у реальних бойових умовах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передасть Україні тризначну кількість ракет "повітря-повітря" із власних запасів, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (8093) ракети (4460) Україна (7461)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Это какие еще далекобойные ракеты? Где они у нас есть? Вижу наши Миндичи и Дерьмаки хорошо нагрели Гансов!
показати весь коментар
20.06.2026 07:52 Відповісти
+5
А шо ж там з хваленими таурусами, про які всі чули, але їх так ніхто й не побачив? ) Мильна бульбашка?
показати весь коментар
20.06.2026 07:52 Відповісти
+5
Ну, щодо "Таурусів" - представники бундесверу сказали так, "обтічно", натяками, що вони "згнили" на складах... Вони саме про них, прямо, не говорили, але сказали, що при Меркель не отримували не тільки поповнення та оновлення бронетехніки, але й грошей на її ремонти... І половина бронетанкового парку бундесверу стояла в небоєготовому стані. Так це ж "бойові одиниці", з екіпажами!... То що ж тоді казать про "********** на складах"? Наші, у свій час, теж таке зробили - відключили від опалення склади з ракетами "Точка-У". Почалося ще при Кравчуку. З-за порушень умов зберігання твердопаливна "начинка" двигунів змінила свої характеристики, і ракети летіли, "куди-попало". Характерний приклад - удар по дарницькій багатоповерхівці...
Та ж сама картина, думаю, була і з "Таурусами". А тепер німці вирішили, що вигідніше закупить набагато "модернові" наші КР, ніж реанімувать свій "металобрухт"... Тому, вони його просто тихенько утилізують...
показати весь коментар
20.06.2026 08:08 Відповісти

Завантаження...

 
 