Німеччина хоче закупити українські далекобійні ракети, - Politico

Берлін розглядає закупівлю українських та ізраїльських далекобійних ракет. Українські розробки можуть стати частиною масштабної програми переозброєння Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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Йдеться про прискорене посилення власного потенціалу глибоких ударів на тлі змін у безпековій політиці та обмеженого доступу до частини американських систем озброєнь.

За інформацією з внутрішніх документів оборонного відомства, Берлін паралельно формує довгострокову стратегію розвитку ракетних можливостей - від тимчасових рішень до власних європейських розробок у наступні десятиліття.

Перехід до нової ракетної стратегії Берліна

Німеччина опрацьовує чотириетапний план створення систем далекобійного ураження. У короткостроковій перспективі розглядається закупівля доступніших крилатих ракет уже до 2027 року, а також придбання американських комплексів у наступні роки. Довгострокова частина плану передбачає спільні розробки з європейськими партнерами - зокрема Великою Британією - для створення нових високоточних і навіть гіперзвукових систем.

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Окремим фактором стала невизначеність із постачанням американських ракетних систем, що підштовхнуло Берлін до диверсифікації постачальників і зменшення залежності від США.

Українські та ізраїльські розробки як новий пріоритет

У межах пошуку альтернатив німецьке Міноборони звернуло увагу на ізраїльсько-американські стартапи та українські оборонні компанії. Серед потенційних постачальників згадується фірма Covenant, яка тестує ракетну систему Anthem та має інвесторів із провідних венчурних фондів.

Водночас Україна вперше розглядається як постачальник рішень для великого європейського оборонного контракту. Серед згаданих розробок — реактивний безпілотник "Барс" та крилата ракета FP-5 Flamingo компанії Fire Point, яка, за даними документів, має дальність до 3000 км і значну бойову потужність.

Також повідомляється про інтерес німецької Diehl Defence до можливого спільного виробництва українських систем. Основним аргументом на користь таких рішень називають нижчу вартість у порівнянні з американськими аналогами та досвід їхнього застосування у реальних бойових умовах.

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