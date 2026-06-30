Рашисти завдали удару по Богодухову: 7 постраждалих, пошкоджено багатоповерхівку та АЗС
Вдень 30 червня 2026 року ворог вдарив БпЛА по Богодухову на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є поранені
За даними ОВА, постраждали 7 людей. Усім надається медична допомога.
"У місті пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, АЗС, 4 автомобілі", - уточнив очільник області.
Екстрені служби наразі усувають наслідки цієї атаки.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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