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Новини Порушення під час мобілізації Порушення ТЦК прав людини
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Батька-одинака із Кривого Рогу відпустили з ТЦК, він вдома. ВIДЕО

34-річного батька-одинака, якого мобілізували у Кривому Розі, відпустили додому.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Батька дитини з Кривого Рогу відпустили з ТЦК! Він зараз вдома з дитиною. Нарешті", - йдеться в повідомленні.

Інформацію підтвердив також омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Завдяки суспільному резонансу та спільним зусиллям усіх небайдужих у Кривому Розі мобілізованого батька 5-річної дівчинки відпустили додому.

Мій Представник у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін особисто поспілкувався з чоловіком. За його словами, його відпустили для вирішення питань щодо дитини та оформлення необхідних документів", - зазначив він.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі до ТЦК забрали батька-одинака: 5-річна дівчинка залишилася у дитсадку і перебуває під опікою завідуючої.
  • На інцидент уже відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За інформацією омбудсмена, чоловік раніше двічі офіційно звертався до Криворізького ТЦК із пакетом документів для оформлення законної відстрочки від призову, проте в обох випадках отримував безпідставні відмови.
  • Начальника Криворізького ТЦК викликали до Верховної Ради після мобілізації батька-одинака.
  • У ТЦК повідомляли, що батька-одинака направили у військову частину.

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Автор: 

Кривий Ріг (1520) ТЦК та СП (1238) Дніпропетровська область (5194) Криворізький район (420)
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Топ коментарі
+21
Ви ідіот?
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01.07.2026 10:32 Відповісти
+14
Знак запитання в кінці явно зайвий
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01.07.2026 10:39 Відповісти
+10
Батько-одинак з Кривого Рогу відправлений у військову частину, відстрочки він не мав, - Дніпропетровський ОТЦК
Джерело: https://censor.net/ua/n4011085

то, яке у сраку: відпустили з ТЦК?????????????????
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01.07.2026 10:19 Відповісти

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