Батька-одинака із Кривого Рогу відпустили з ТЦК, він вдома. ВIДЕО

34-річного батька-одинака, якого мобілізували у Кривому Розі, відпустили додому.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Батька дитини з Кривого Рогу відпустили з ТЦК! Він зараз вдома з дитиною. Нарешті", - йдеться в повідомленні.

Інформацію підтвердив також омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Завдяки суспільному резонансу та спільним зусиллям усіх небайдужих у Кривому Розі мобілізованого батька 5-річної дівчинки відпустили додому.





Мій Представник у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін особисто поспілкувався з чоловіком. За його словами, його відпустили для вирішення питань щодо дитини та оформлення необхідних документів", - зазначив він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі до ТЦК забрали батька-одинака: 5-річна дівчинка залишилася у дитсадку і перебуває під опікою завідуючої.

На інцидент уже відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За інформацією омбудсмена, чоловік раніше двічі офіційно звертався до Криворізького ТЦК із пакетом документів для оформлення законної відстрочки від призову, проте в обох випадках отримував безпідставні відмови.

Начальника Криворізького ТЦК викликали до Верховної Ради після мобілізації батька-одинака.

У ТЦК повідомляли, що батька-одинака направили у військову частину.

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