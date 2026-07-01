Батька-одинака із Кривого Рогу відпустили з ТЦК, він вдома. ВIДЕО
34-річного батька-одинака, якого мобілізували у Кривому Розі, відпустили додому.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Батька дитини з Кривого Рогу відпустили з ТЦК! Він зараз вдома з дитиною. Нарешті", - йдеться в повідомленні.
Інформацію підтвердив також омбудсмен Дмитро Лубінець.
"Завдяки суспільному резонансу та спільним зусиллям усіх небайдужих у Кривому Розі мобілізованого батька 5-річної дівчинки відпустили додому.
Мій Представник у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін особисто поспілкувався з чоловіком. За його словами, його відпустили для вирішення питань щодо дитини та оформлення необхідних документів", - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі до ТЦК забрали батька-одинака: 5-річна дівчинка залишилася у дитсадку і перебуває під опікою завідуючої.
- На інцидент уже відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За інформацією омбудсмена, чоловік раніше двічі офіційно звертався до Криворізького ТЦК із пакетом документів для оформлення законної відстрочки від призову, проте в обох випадках отримував безпідставні відмови.
- Начальника Криворізького ТЦК викликали до Верховної Ради після мобілізації батька-одинака.
- У ТЦК повідомляли, що батька-одинака направили у військову частину.
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Джерело: https://censor.net/ua/n4011085
то, яке у сраку: відпустили з ТЦК?????????????????