ЗСУ мають успіхи біля Нового на Лиманському напрямку, – Трегубов

Українські військові досягли успіхів у районі населеного пункту Нове на Лиманському напрямку. Водночас російські спроби просунутися до Лимана залишаються безрезультатними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі онлайн-медіа "Третя світова" щодо ситуації на цій ділянці фронту заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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"Є певні закріплення, є певні успіхи. І є певні неуспіхи у ворога відповідно. Тому є позитив", - зазначив Трегубов.

Ворог не полишає спроб дістатися Лиману

Російські загарбники не полишають спроб прорватися до Лимана, використовуючи тактику інфільтрації через "сіру зону", щоб закріпитися на східних околицях міста.

"Були спроби заходити туди із півдня. Невдалі, відбили. Були спроби зараз ще й з півночі підходити. Дуже він їм кісткою у горлі стоїть", - зазначив спікер Угруповання об’єднаних сил.

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