У Росії заявляють про атаку дронів: біля Енгельса працює ППО

Район Енгельса в Саратовській області атакували безпілотники. Очевидці повідомляють про численні вибухи та роботу російської ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За попередніми даними, дрони атакували район військового аеродрому "Енгельс-2". Місцеві жителі повідомляли про кілька вибухів, після чого в районі працювала російська ППО.

Окремі Telegram-канали також поширили інформацію про можливе займання одного зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Водночас ці дані наразі офіційно не підтверджені.

Невідомо й про можливі пошкодження військового об'єкта або втрати авіаційної техніки внаслідок атаки.

Станом на момент публікації російська влада офіційно не повідомляла про наслідки удару.

Чому аеродром "Енгельс-2" важливий

Військовий аеродром "Енгельс-2" розташований у Саратовській області, приблизно за 600 км від кордону з Україною. На ньому базується стратегічна авіація РФ, зокрема бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160.

Росія використовує ці літаки для запуску крилатих ракет по території України. Зокрема, Ту-95МС є носіями ракет Х-101, Х-555 та Х-55.

Через це військовий об'єкт неодноразово ставав ціллю атак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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