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Новини Атака БПЛА на Київ
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Нова атака РФ на Київ: горить нежитлова будівля у Шевченківському районі, у Голосіївському - пошкоджено кафе (оновлено)

шахед атакує Київ

Війська РФ продовжують атакувати Київ ударними безпілотниками. В столиці оголошували повітряну тривогу. Є наслідки.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"У Шевченківському районі пожежа в нежитловій будівлі. Екстрені служби на місці", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.

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За даними КМВА, у Києві працювали сили ППО.

"Просимо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні.

Оновлена інформація

О 13.45 у столиці оголосили відбій загрози.

Згодом стало відомо, що у Голосіївському районі фіксується пошкодження кафе внаслідок падіння уламків. Інформація про потерпілих уточнюється.

Кличко, своєю чергою, інформує про виклик медиків у Голосіївський район.

"Бригада виїхала", - уточнив він.

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Київ (16911) обстріл (36422) пожежа (4478) Шахед (2453)
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Топ коментарі
+1
жидомразі ненавидять Київ та киян
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30.08.2026 13:39 Відповісти
+1
головне щоб міндічів не наздогнали
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30.08.2026 13:49 Відповісти
+1
Кроталі прибули з Франції
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30.08.2026 14:00 Відповісти

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