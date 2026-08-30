Нова атака РФ на Київ: горить нежитлова будівля у Шевченківському районі, у Голосіївському - пошкоджено кафе (оновлено)
Війська РФ продовжують атакувати Київ ударними безпілотниками. В столиці оголошували повітряну тривогу. Є наслідки.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"У Шевченківському районі пожежа в нежитловій будівлі. Екстрені служби на місці", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.
За даними КМВА, у Києві працювали сили ППО.
"Просимо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні.
Оновлена інформація
О 13.45 у столиці оголосили відбій загрози.
Згодом стало відомо, що у Голосіївському районі фіксується пошкодження кафе внаслідок падіння уламків. Інформація про потерпілих уточнюється.
Кличко, своєю чергою, інформує про виклик медиків у Голосіївський район.
"Бригада виїхала", - уточнив він.
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