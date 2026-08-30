Нова атака РФ на Київ: горить нежитлова будівля у Шевченківському районі, у Голосіївському - пошкоджено кафе (оновлено)

Війська РФ продовжують атакувати Київ ударними безпілотниками. В столиці оголошували повітряну тривогу. Є наслідки.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"У Шевченківському районі пожежа в нежитловій будівлі. Екстрені служби на місці", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.

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За даними КМВА, у Києві працювали сили ППО.

"Просимо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні.

Оновлена інформація

О 13.45 у столиці оголосили відбій загрози.

Згодом стало відомо, що у Голосіївському районі фіксується пошкодження кафе внаслідок падіння уламків. Інформація про потерпілих уточнюється.

Кличко, своєю чергою, інформує про виклик медиків у Голосіївський район.

"Бригада виїхала", - уточнив він.