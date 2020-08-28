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Зеленський (17522) карате (20) Кіровоградщина (442)

Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Під час робочої поїздки до Кіровоградської області президент України Володимир Зеленський відвідав Обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву – 2, яку реконструюють у межах Національної програми "Велике будівництво".

Главу держави зустріла юна спортсменка Аріанна Мурженко, яка потрапила до Книги рекордів України як наймолодша українка, яка стала чемпіонкою світу з традиційного карате у програмі ката. Торік, коли вона виборола цю нагороду, їй було лише 9 років і 3 місяці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Володимир Зеленський подивився, як проходять тренування дітей у секції карате.

Після завершення заняття вихованці школи подарували Президентові диплом почесного першого дану ступеня майстра та іменний чорний пояс з вишитим прізвищем Глави держави японською мовою та назвою виду спорту – традиційне карате.

Наразі у школі займається майже 600 вихованців у п'яти видах спорту: легка атлетика, футбол, бокс, бейсбол, софтбол. Тут працює 31 тренер-викладач, чотири з яких є заслуженими тренерами України. У середньому щороку до складу національних збірних команд України входять до 60 учнів школи.

Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП 01

Реконструкцію цієї спеціалізованої дитячо-юнацької школи планують завершити у жовтні цього року. Наразі будівля готова на 92%, виконано робіт на понад 52 млн грн.

Президентові розповіли, що у школі вже замінили вікна, збільшили площу спортивної зали, придбали обладнання для кондиціювання та вентиляції приміщення. Закуплене покриття, і після його облаштування можна буде проводити у зимовий період тренування з п'яти літніх олімпійських видів спорту. Це єдиний комплекс у Центральній Україні, який дасть такі можливості для подібних тренувань. Наступний крок – облаштування поряд з комплексом паркової зони.

Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП 02

Крім того, в межах програми "Велике будівництво" у Кіровоградській області заплановане зведення чотирьох шкіл, двох амбулаторій та дитячих садків.

Також на Кіровоградщині в межах програми передбачено будівництво 172,6 км доріг. Зокрема, триває реконструкція автошляху Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя. Ця дорога була однією з найгірших у країні.

"Один з основних проектів на цей рік у Кіровоградській області – це траса Н-23. Ми повністю її будуємо, вона вже ремонтується по всій ділянці, яка проходить в області. Проїзд даємо вже в кінці вересня. Зараз завершимо всі асфальтні роботи. Залишається розмітка, нові відбійники. Саме на цій дорозі буде нова сучасна європейська навігація", – повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков під час спілкування з представниками ЗМІ у Кіровоградській області.

Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП 03

Президент додав, що цю дорогу пам’ятає з дитинства, і вона постійно була у жахливому стані.

"Ми з батьками їздили на Кіровоградщину, і ніколи не було цієї дороги", – зауважив Володимир Зеленський.

Другий великий інфраструктурний об’єкт Кіровоградщини в межах "Великого будівництва" – траса М-12, яка з’єднає Кропивницький з міжнародним коридором та західною частиною України.

"У нас буде більше тисячі кілометрів ідеальної дороги по всій протяжності, яка повністю з’єднає захід зі сходом", – сказав Олександр Кубраков, додавши, що зараз завершуються тендерні процедури й невдовзі будуть розпочаті роботи.

Читайте також: Зеленський представив нового голову Кіровоградської ОДА Назаренка: "Ви знаєте, що історія з його попередником закінчилася не дуже добре"

Не менш важливою є національна траса Н-14, яка є "дорогою на Південь". На території Кіровоградської області вона була відремонтована раніше, проте її майже не існувало на території Миколаївської області. Проїзд по ній планують відкрити в жовтні цього року.

Також, за словами голови Укравтодору, на трасі Н-23 біля Кропивницького буде встановлено автоматичний ваговий комплекс.

"По всій країні ми будуємо дійсно в рази більше, а в деяких областях – у десятки разів більше доріг, ніж це було у будь-якому році впродовж останніх 30 років незалежності України. Ми пишаємось цим результатом", – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, особливо це стосується Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкаської області, де хороших доріг не було багато років.

Президент також повідомив про плани збільшити в півтора разу кількість відремонтованих доріг державного значення наступного року.
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Топ коментарі
+89
У него уже есть пояс, не чёрный, а жёлтый пояс сцикуна
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28.08.2020 09:29
+74
Нінзя, блд)
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28.08.2020 09:25
+56
йому більше личить диплом заслуженого сцикуна-члєнограя
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28.08.2020 09:26
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чемпион панкреатита, ****...
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28.08.2020 13:20 Відповісти
ЗЕянелох достоин звания МАСТЕР ГОВНЮК и коричневый, под цвет звания, пояс.
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28.08.2020 12:08 Відповісти
Был мастером спорта по борьбе с короновирусом, теперь еще и мастер по карате. Мастерство растет на глазах.

Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 3281
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29.08.2020 17:25 Відповісти
А раніше такі давали...
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 5947
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28.08.2020 12:10 Відповісти
Наркоман каратист!,это что. То новенькое
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28.08.2020 12:19 Відповісти
при посєщєніі роддома зеленському вручіли орден матері - героїні і медаль пачотной роженіци...
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28.08.2020 12:26 Відповісти
🤣🤣🤣
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28.08.2020 21:44 Відповісти
ТАК ЕГО Ж ЕДИНОБОРСТВО ЭТО КРАВ МАГА ))))))))))
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28.08.2020 12:31 Відповісти
И КОГДА ПУТИНА БУДЕТ ПЗДИТЬ !?)
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28.08.2020 12:37 Відповісти
скоро будет летать на литаку и всех бамбить Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 2021
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28.08.2020 12:32 Відповісти
ну теперь зечмо пабедит )(уйла, тем более что зебаран увидел в глазах )(уйла мир.
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28.08.2020 12:37 Відповісти
Ему надо еще по бегу звание Мастер Спорта вручить. Так мастерски бегать от повесток...
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28.08.2020 12:41 Відповісти
К чему тут повестка?
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29.08.2020 00:48 Відповісти
что то начало попахивать от сопли брежневым...тот тоже всю грудь в ордена завешал....так тот хоть старый маразматик был...что с соплей не так???
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28.08.2020 12:44 Відповісти
ВСЁ!!!🤣🤣🤣
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28.08.2020 21:46 Відповісти
Поможет ли "диплом" по карате Зе-сопле в тюрьме, которая ему гарантирована.
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28.08.2020 12:53 Відповісти
Почему это ему светит тюрьма?
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29.08.2020 00:49 Відповісти
Тот случай когда даже не читая новость идёшь смотреть камменты
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28.08.2020 13:09 Відповісти
А когда зеленский будет прыгать с парашюта? Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 6675
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28.08.2020 13:13 Відповісти
с парашюта? Или таки с парашютом?
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28.08.2020 13:21 Відповісти
а какая разница? Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 3802
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28.08.2020 13:25 Відповісти
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 5786
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28.08.2020 13:27 Відповісти
Я согласен уложить ему парашют,хотя никогда это не делал!
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28.08.2020 21:03 Відповісти
Сильно подозреваю - он не будет жаловаться... Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 8156
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29.08.2020 15:14 Відповісти
какаяразнiца?
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28.08.2020 14:44 Відповісти
Я согласен уложить ему парашют,хотя никогда это не делал!
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28.08.2020 21:00 Відповісти
Будочка..... сходи в гей бар..... или садомазо клуб.....
Там тебе тоже что то дадут..... Или сам дашь.....
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28.08.2020 13:16 Відповісти
А ведь это местные власти из числа новых лиТц изо всех сил изобретают как бы сильнее вылизать сраку шефу, которому это уродство всё больше нравится. Какое же гавно генерирует по всей стране в промышленных масштабах одно это маленькое зелёное чмо
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28.08.2020 13:20 Відповісти
Я бы на месте федерации ту школу бы выпер сраным веником за обесцениевание чёрного пояса, который является отметкой долгого и упорного труда, мастерства и понимания философии данного вида боевых искусств. А так взяли и первому попавшемуся идиоту пояс напарили. Сразу возникает вопрос и по остальным поясам в этой школе.
Интересно, что у них там иероглифами на дощечках написано? "Лижу жопу власть имущим?" Есть тут знатоки японского?
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28.08.2020 13:24 Відповісти
пояса. даны , это для лохов сейчас и так по всему миру.что касается каратэ и прочего .
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28.08.2020 19:48 Відповісти
Ему бы бегом заняться, дыхалку проработать. Понадобится скоро.
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28.08.2020 13:27 Відповісти
зачем, виртальот же есть. Классика жанра.
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29.08.2020 10:44 Відповісти
имя вовочка несет ,по-моему карму, есть уже один вовочка, с поясами всякими, в народе "*****", этот прямо по его стопам топает, Что дальше? ныряние за амфорами и фоточка с голым торсом на лошадке???
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28.08.2020 13:32 Відповісти
Пы.Сы. Ах да, как же это я запамятовал, хоккей конечно-же на очереди Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 9560
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28.08.2020 15:40 Відповісти
В хокеї можна добряче спіймати шайбу в зуби, або навернутися об лід з усього маху.Краще, як у цій школі-отримати одразу золоту шайбу чемпіона.
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28.08.2020 16:25 Відповісти
А стерхов вы что забыли??? Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 1105
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28.08.2020 21:51 Відповісти
Ну в нас стерхів нема, хіба що лелеки,але це є хибна пригода, якої найкраще уникати, уявить собі, що зустрінеться саме той лелека, який його й приніс!!!Лелека може сказати: "Я на таке не розраховував, буде краще, якщо я віднесу тебе там де взяв Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 4509
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28.08.2020 22:26 Відповісти
Есть анекдот на похожую тему: Изя дал 200 баксов несущему его аисту и родился в Швецарии! Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 9728
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31.08.2020 06:41 Відповісти
Лучше б он по .балу получил!!!
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28.08.2020 13:33 Відповісти
Підтримую!
Ногою і від справжнього майстра.
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28.08.2020 13:46 Відповісти
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 3236
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28.08.2020 18:26 Відповісти
Зкріпно. Каратист зуєв...
Це вже Туркменістан якийсь. Золота штанга туркменбаші згадалася.
Ну що, тарабаньте в студію золотий рояль!
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28.08.2020 15:07 Відповісти
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 3006
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28.08.2020 15:15 Відповісти
святой леонид ильич не трож
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28.08.2020 20:36 Відповісти
Очередной треш от зеленой массы....
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28.08.2020 15:19 Відповісти
Ждем коли Воно Генералісимусом стане.
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28.08.2020 15:31 Відповісти
"дзюдо победит".
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28.08.2020 15:33 Відповісти
И рога оленьи!
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28.08.2020 16:02 Відповісти
Напомнило: "Разрешите представиться - заслуженный мастер спорта майор Чингачгук!" Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 6936
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28.08.2020 16:12 Відповісти
Фотография в журнале -
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!
Агния Барто, 1957
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28.08.2020 16:25 Відповісти
хотелось бы еще увидить несколько спарингов от етого виликого мастера. желательно в октагоне против бойцов ММА
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28.08.2020 16:25 Відповісти
"именной черный пояс с вышитой фамилией Главы государства на японском языке... "

А покажите надпись "на японском" его фамилии, плиз. Хочу поржать с "Зе-ре-ну-су-кий" или что там будет написано катаканой =)

"и названием вида спорта - традиционное карате."

Это ж кто так опозорился? Шотокан? Кёкусинкай? Признавайтесь =)
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28.08.2020 16:32 Відповісти
Мендель не в курсах какой стиль карате... да и вобже какаяразница Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 5996 Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 5996
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28.08.2020 21:31 Відповісти
Это шотокан, киокушин не называют традиционным, да и в стиль в теперешней виде ничего кроме улыбки не вызывает, кроме танцев и криков ничего больше нет
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29.08.2020 08:11 Відповісти
Воно зараз має бути в ОП на дроті з іншими лідерами обговорювати ситуацію у Білорусі та з ковід. Це просто тупа лялька: фонтанчик, шаурма і баскетбол.
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28.08.2020 17:24 Відповісти
а харакірі зелі буде ?
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28.08.2020 17:24 Відповісти
первый дан ...уже можно такие трюки исполнять
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 269
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28.08.2020 18:06 Відповісти
а оно карате хотя бы год обучалось?)
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28.08.2020 18:21 Відповісти
Аби таке зробив Порошенко. Я весь час ставлю собі ці питання. За зеленського совкізм в Україні розквітає. Соромно за українців, не за зеленського, що вони толерують цей жах.
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28.08.2020 18:33 Відповісти
Ще один дзюдохер.
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28.08.2020 18:35 Відповісти
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 8292
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28.08.2020 18:36 Відповісти
" диплом почетного первого дана мастерской степени и именной черный пояс"
Лиха беда начало!
Далее последует почётный чемпион мира по плаванию и именной пояс супертяжа.
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28.08.2020 18:43 Відповісти
Помітили на першому фото, як сракохранитель Блазня (на задньому плані вгорі справа) напружився, коли Зєбулон нахилився до дівчинки? Щоб ненароком не вбила сцикуна-малороса, застосувавши секретний прийом ніндзя : смертоносні удари на відстані, без дотику до жертви.
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28.08.2020 18:59 Відповісти
Надо было заставить пояс отработать и ****** зеленое что по яйцам
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28.08.2020 19:01 Відповісти
А в хокей коли почне грать ? Нічну лігу (чи як вона там у х**ла називається) зробить ?
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28.08.2020 19:21 Відповісти
С криком КИА и ударом ноги , зелупины яйца стекли в сапоги.
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28.08.2020 20:04 Відповісти
Цитата: Владимир Зеленский посмотрел, как проходят тренировки детей в секции карате.
После завершения занятия воспитанники школы подарили Президенту диплом почетного первого дана мастерской степени и именной черный пояс с вышитой фамилией Главы государства на японском языке и названием вида спорта - традиционное карате.
Почетный! А по нечетным числам?
Путин, со своим черным поясом дзю-до, уже испугался и спрятался под лавку!
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28.08.2020 20:04 Відповісти
Лишилось ще зі стєрхами злітати,та амфору з морського дна дістати... Майже хокку...
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28.08.2020 20:17 Відповісти
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 8976 Клоун каратист??? Не ну согласитесь это шо то новенькое ..такого ещё не было.
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28.08.2020 20:30 Відповісти
ага пояс и чулки к нему
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28.08.2020 20:35 Відповісти
Начало есть.
Теперь - в хоккей сыграть, амфору достать и с гусями на юг слетать ...
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28.08.2020 20:37 Відповісти
Дебіл
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28.08.2020 21:04 Відповісти
УХ папЬОрлА, так папьорлААААА!!! І футболіст, і баскетболіст, і поштар, і каратист.... до чого ж "талановита" людина! Я би навіть сказав - особлива, "розумово" особлива!
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28.08.2020 21:40 Відповісти
Пока прочла комменты насмеялась до слёз и скулы разболелись...
Вот единственное в чём были правы зебилы на выборах - смеёмся каждый день!!!
ПРАВДА ,СКВОЗЬ СЛЁЗЫ!
Только бы до кровавых слёз не досмеяться украинцам....
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28.08.2020 22:55 Відповісти
Наверное человеку делать нечего.
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28.08.2020 23:12 Відповісти
Зеленое чмо продолжает за казенный кошт экскурсии себе организовывать? А в это время по программе " велике крадIвництво" идут ослу откаты--цена строительства 1 км дороги в два раза дороже, чем при Порохе!

Зеленый --барыга и мародер!
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28.08.2020 23:12 Відповісти
Пзць...Бачив-бачив, але таке...це вже просто пздць, а не Президент!
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28.08.2020 23:28 Відповісти
хухухухухух
ідіть ви нах
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28.08.2020 23:50 Відповісти
Василь *********** присвоїв Вові звання нобелівського лауреата та звання чемпіону олімпійських ігор, а також звання абсолютного чемпіону світу по автораллі, гроссмейстера міжнародного класу та звання академіка. Оце я розумію регалії.
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28.08.2020 23:50 Відповісти
А сєрьгу в нос -- хто подаріт?
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29.08.2020 00:09 Відповісти
Зе-чмо.
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29.08.2020 01:31 Відповісти
ну и нормально. почётный диплом и пояс. обычное дело.
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29.08.2020 03:21 Відповісти
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 3041
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29.08.2020 06:55 Відповісти
Як це тренер може роздавати пояси, коли вони присуджуються комісією певної федерації після здавання екзамену по відповідним технікам карате. Купити пояс для підтримки штанів і його заслужити в тренуваннях і змаганнях дві великі різниці.
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29.08.2020 08:54 Відповісти
И лизнули в задницу!..Позорище и показуха! Совок неистребим!
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29.08.2020 08:57 Відповісти
Осталось получить дрєсірованого мєдвєдя чтоб раздєтся до пояса, обмотатся поясом, сєсть на нєго і сфотографіроваться.
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29.08.2020 09:15 Відповісти
Ну, і єщьо разок с аістамі в одной стає полєтать
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29.08.2020 09:15 Відповісти
хронічно обісцяному торчку-уклоністу пояс? тільки такий-
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 9286
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29.08.2020 14:32 Відповісти
Днище позорное
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29.08.2020 15:42 Відповісти
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 5088
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29.08.2020 15:49 Відповісти
В топку зеленую чуму вместе с ленкой и их **********
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29.08.2020 16:02 Відповісти
Тепер у Моніки чорний пояс по путінському мінєту.
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29.08.2020 20:45 Відповісти
ну грубовато.можна було б іносказательно якось написати.
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30.08.2020 22:30 Відповісти
а от з птахами у вирій ще не літав і амфори на дні басейна не шукав
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29.08.2020 21:40 Відповісти
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 9640
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30.08.2020 10:03 Відповісти
В дОдзё семпаи Зелю словили
И в черный пояс его нарядили
Час раздавались крики и мат
Тяжко экстерном садится в шпагат
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30.08.2020 10:34 Відповісти
Раболепие - ср. Рабское угодничество, низкопоклонство перед кем либо или перед чем либо.
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30.08.2020 13:35 Відповісти
сраколизов - хоть греблю гати!ви%дков ненавижу!
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30.08.2020 22:27 Відповісти
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