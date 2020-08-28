Росіянин на викраденому в Австрії "Фіаті" намагався потрапити в Україну. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
20-річний громадянин Росії намагався перетнути українсько-угорський кордон у пункті пропуску "Лужанка".
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Прикордонники з'ясували, що автомобіль 2018 року випуску був викрадений на території Австрії.
За цим фактом поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві.
Водія й автомобіль передано співробітникам Нацполіції.
Топ коментарі
+8 Irina Dybonos 997870af
показати весь коментар28.08.2020 13:09
+5 Unlucky Guy
показати весь коментар28.08.2020 12:39
+5 My New Comment
показати весь коментар28.08.2020 12:43
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То не те лужники)))
И вообще, то Лужанка)))
БО GИDО-МОКША КЕРУЄ УКРАЇНЦЯМИ.
ВАМ САМІМ ТО НЕ СОРОМНО ???
Видати його австріякам або у нас посадити. Коли вже з рашкою візовий режим встановлять
гражданин россии даже на автомобиле наезжает на украину
или
гражданин россии хотябы на автомобиле уезжает скорей в украину
Цензор, зачем это?