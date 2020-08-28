Росіянин на викраденому в Австрії "Фіаті" намагався потрапити в Україну. ФОТО

20-річний громадянин Росії намагався перетнути українсько-угорський кордон у пункті пропуску "Лужанка".

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Прикордонники з'ясували, що автомобіль 2018 року випуску був викрадений на території Австрії.

За цим фактом поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві.

Водія й автомобіль передано співробітникам Нацполіції.

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