Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України виявили та блокували функціонування стійкого каналу легалізації іноземців, вихідців з деяких країн Азії та Близького Сходу, та їх незаконного переміщення до держав Європейського Союзу.

За даними слідства, учасники міжрегіональної злочинної групи, мешканці Києва, Сум, Дніпра, Харкова та Ужгорода, налагодили масштабну схему виготовлення пакетів підроблених документів високої якості, необхідних іноземцям для забезпечення законного перебування в Україні та виїзду у країни Євросоюзу. Вартість кожного "пакета" становила від 2 тисяч євро. Оперативники спецслужби також встановили, що зловмисники виробляли великий перелік документів та посвідчень державного зразка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У результаті проведеної контррозвідкою СБУ спецоперації у Києві затримано організаторів злочинної схеми під час передачі черговому замовнику підроблених документів. Одночасно на території Київської, Сумської, Дніпропетровської, Харківської та Закарпатської областей проведено обшуки за місцями проживання інших учасників злочинної групи та в офісах. Слідчі вилучили велику кількість доказів протиправної діяльності: підроблені паспорти країн ЄС, дипломи українських закладів освіти, водійські посвідчення України та ЄС, знаряддя для їх виготовлення, зокрема штампи та печатки органів МВС, Міграційної служби, Пенсійного фонду, закладів охорони здоров’я, консульських установ, дата-штампи Державної прикордонної служби тощо та комп’ютерну техніку, яка використовувалась у протиправних цілях.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Заходи із викриття злочинної діяльності проводились спільно з ГУ Національної поліції в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської місцевої прокуратури.













