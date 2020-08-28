Opel зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині: постраждали 6 осіб, серед яких 5 неповнолітніх. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП в Арбузинському районі, в якій травм зазнали шестеро пасажирів, серед яких неповнолітні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Миколаївської області.
"Вчора, 27 серпня, близько 22:20 на 92 км + 700 м автодороги Н-24 "Благовіщенське - Миколаїв" біля с. Благодатне Арбузинського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Renault Magnum і Opel Zafira.
Внаслідок зіткнення транспортних засобів шестеро пасажирів віком від 7 до 39 років (7, 12, 15, двоє 17 і 39) Opel Zafira зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, 33-річний водій від медичної допомоги відмовився.
Водій вантажівки не травмувався", - сказано в повідомленні.
За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження попередньо за ч. 1 ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Правоохоронці встановлюють усі обставини згаданої ДТП.
Поліцейські звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували цю автоаварію, звернутися в Арбузинське відділення поліції за адресою: смт. Арбузинка, вул. Шевченко, 200 або телефонувати (05132) 3-04-99 чи 102.
Фото: сайт поліції
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Віз дочку в Одесу, вона сіла позаду і така - о, так тут є ремінь... і клоц, застебнулась.