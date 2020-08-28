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ДТП (4209) Миколаївська область (1843)

Opel зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині: постраждали 6 осіб, серед яких 5 неповнолітніх. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП в Арбузинському районі, в якій травм зазнали шестеро пасажирів, серед яких неповнолітні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Миколаївської області.

"Вчора, 27 серпня, близько 22:20 на 92 км + 700 м автодороги Н-24 "Благовіщенське - Миколаїв" біля с. Благодатне Арбузинського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Renault Magnum і Opel Zafira.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів шестеро пасажирів віком від 7 до 39 років (7, 12, 15, двоє 17 і 39) Opel Zafira зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, 33-річний водій від медичної допомоги відмовився.

Водій вантажівки не травмувався", - сказано в повідомленні.

За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження попередньо за ч. 1 ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Opel зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині: постраждали 6 осіб, серед яких 5 неповнолітніх 01

Правоохоронці встановлюють усі обставини згаданої ДТП.

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Поліцейські звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували цю автоаварію, звернутися в Арбузинське відділення поліції за адресою: смт. Арбузинка, вул. Шевченко, 200 або телефонувати (05132) 3-04-99 чи 102.

Opel зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині: постраждали 6 осіб, серед яких 5 неповнолітніх 02

Фото: сайт поліції
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Это всё равно, что писать сводку с фронта "автомат калашникова пробил бронежилет". Автомобиль, как и автомат, лишь средство, а убивают люди.
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28.08.2020 13:40 Відповісти
Це сама небезпечна траса України.
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28.08.2020 14:18 Відповісти
Пристегиваться все-равно надо.
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28.08.2020 14:28 Відповісти
Тут без варіантів і не обговорюється навіть.
Віз дочку в Одесу, вона сіла позаду і така - о, так тут є ремінь... і клоц, застебнулась.
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28.08.2020 14:36 Відповісти
я з непристібнутими пасажирами на задньому сидінні з місця не рушаю навіть в місті, не кажучи вже про трасу і передні сидіння. дітей вже і контролювати не треба, вони вже машинально на автоматі пристібаються
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28.08.2020 14:55 Відповісти
 
 