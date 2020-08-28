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ДБР на Одещині викрило митників на вимаганні $1,1 тис. за ввезення автомобілів з ЄС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Миколаєві, повідомили про підозру членам злочинної групи, яка вимагала неправомірну вигоду за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів, які надходять на митну територію України з країн Європейського Союзу.

Про це повідомили в пресцентрі Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що один із керівників митного поста "Ізмаїльський" Одеської митниці Держмитслужби спільно із головним державним інспектором відділу митного оформлення митного поста та за участю митного брокеру протягом липня 2020 року вимагали та отримали від громадянина неправомірну вигоду за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів, що надходять на митну територію України з країн Європейського союзу у сумі 1 100 доларів США.

ДБР на Одещині викрило митників на вимаганні $1,1 тис. за ввезення автомобілів з ЄС 01
ДБР на Одещині викрило митників на вимаганні $1,1 тис. за ввезення автомобілів з ЄС 02
ДБР на Одещині викрило митників на вимаганні $1,1 тис. за ввезення автомобілів з ЄС 03
ДБР на Одещині викрило митників на вимаганні $1,1 тис. за ввезення автомобілів з ЄС 04

Таким чином, слідчі ДБР повідомили про підозру одному із керівників митного поста Ізмаїльський Одеської митниці Держмитслужби та головному державному інспектору цього митного поста. Фігурантам вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Зараз вирішується питання про відсторонення підозрюваних від займаних посад.

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У разі доведення вини службовим особам митниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Також повідомили про підозру їх співучаснику - директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю.

Зараз вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Автор: Анастасія Потіха
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Так вот кто громче всех кричал что нужно запретить *евробляхи*. На воре и шапка сгорела.
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28.08.2020 17:06 Відповісти
Уже? Он же тока заступил!

ГБР на Одесчине разоблачило таможенников на вымогательстве $1,1 тыс. за ввоз автомобилей из ЕС - Цензор.НЕТ 5134
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28.08.2020 17:07 Відповісти
Це той кнур подєльніків здав які ділитися не хотіли ГБР на Одесчине разоблачило таможенников на вымогательстве $1,1 тыс. за ввоз автомобилей из ЕС - Цензор.НЕТ 5560
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28.08.2020 17:17 Відповісти
Собирали на праздничный банкет по случаю вхождения мордатого на престол!
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28.08.2020 17:19 Відповісти
мало давали просто, там же новый начальник, пика большая, требует больше
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28.08.2020 17:14 Відповісти
Це вже ****** керує чи ще ні?
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28.08.2020 17:23 Відповісти
ДБР на Одещині викрило митників на вимаганні $1,1 тис. за ввезення автомобілів з ЄС - Цензор.НЕТ 1040
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28.08.2020 18:20 Відповісти
олігархи зробили ж такі закони щоб доїти націю
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28.08.2020 20:34 Відповісти
 
 