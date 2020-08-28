ДБР на Одещині викрило митників на вимаганні $1,1 тис. за ввезення автомобілів з ЄС. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Миколаєві, повідомили про підозру членам злочинної групи, яка вимагала неправомірну вигоду за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів, які надходять на митну територію України з країн Європейського Союзу.

Про це повідомили в пресцентрі Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що один із керівників митного поста "Ізмаїльський" Одеської митниці Держмитслужби спільно із головним державним інспектором відділу митного оформлення митного поста та за участю митного брокеру протягом липня 2020 року вимагали та отримали від громадянина неправомірну вигоду за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів, що надходять на митну територію України з країн Європейського союзу у сумі 1 100 доларів США.









Таким чином, слідчі ДБР повідомили про підозру одному із керівників митного поста Ізмаїльський Одеської митниці Держмитслужби та головному державному інспектору цього митного поста. Фігурантам вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Зараз вирішується питання про відсторонення підозрюваних від займаних посад.

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У разі доведення вини службовим особам митниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Також повідомили про підозру їх співучаснику - директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю.

Зараз вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.