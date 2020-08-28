Волонтерка Юсупова переказала 30 тис. грн трьом курсанткам, яких збив п'яний майор Холодний. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Волонтерка Наталія Юсупова, яка опікується пораненими і хворими українськими воїнами, переказала 30 тисяч гривень курсанткам, які постраждали на території військового коледжу через п'яного офіцера.
Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьомий рік війни, тисячі поранених, багато бачила, але бувають ситуації, коли просто настає шоковий стан. Сьогодні забігаю до поранених у палату, а там лежать молоді дівчата. Днями сталася страшна аварія, коли п'яний майор наїхав на трьох дівчат-військовослужбовців. Як наслідок, двом дівчаткам ампутували по одній нозі, у третьої роздроблені кістки ніг. Двом по 23 роки, старшій 24. Жах жахливий. В однієї з них друга нога під питанням, рятують. У реанімації лежить боєць у дуже важкому стані, лікарі борються за його життя. У травмі залишилися бійці з важкими пораненнями, у них постійні операції і перев'язки. У гематології воїни борються з онкологією. Сьогодні багато витрат. Трьом дівчаткам переказала 30 тис. грн, кожній по 10 тис., 7 тис. переказала воїну спецназу в лорінститут, 7,5 тис. переказала воїну з онкологією на ліки, 5 тис. переказала матері важкого бійця, який в реанімації, вона поруч з ним, 12 тис. переказала на лагодження бойової машини в підрозділ, ще потрібно буде оплатити дорогі ліки бійцеві. Разом 61 тис. грн за день. Грошей багато йде, це не рахуючи необхідного в холодильники. Дуже важко дивитися на людей в палатах, здоров'я не купиш. Спасибі всім, хто небайдужий і допомагає. Всі звіти є у мене на сторінці. Картки для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4141 0204 7676 монобанк", - написала Юсупова.
Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох курсанток, які приїхали в заклад за формою. Двом постраждалим курсанткам ампутували по одній нозі ще одну - прооперували, у неї зламані обидві ноги.
26 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив майора медичної служби Володимира Холодного під варту.
Будь ласка, зачекайте...
Настала пора, коли кожен із нас
Постав перед вибором часу:
До влади прийшли бандюки й брехуни,
Наперсточники й свинопаси.
Здолали державу і склали до ніг,
П'ючи нашу кров як вампіри,
А їхній пахан, ледь прибитий яйцем,
Веде нас до прірви.
Бандитом він був і бандитом зоставсь
Тепер уже вищого класу.
Бо вже не шапки, а мільйони краде -
Убий підараса.
За те що Вкраїну продав ворогам
І заповіти Тараса,
Привів табачню і московських попів -
Убий підараса.
Табачніки правлять свій відьомський бал,
Зійшла, мов зоря, їхня раса.
Ми знову раби й малороси-хохли -
Убий підараса.
Тебе не забуде Вкраїна коли,
Шахтарю з Донбасу,
Ти візьмеш у руки сталеве кайло
І вб'єш підараса.
Нема в нас святішої більше мети
Чи іншого спасу!
У бога прощення піди попроси
І вбий підараса.
Коли на тарілочці нас подадуть
Кремлю, що вже плямкає ласо,
То буде запізно, повстань і убий!
Убий підараса!
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(с) Юрко Винничук