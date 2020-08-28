Пам'ять полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Біля Стіни Пам'яті на Михайлівській площі вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя заради захисту України від агресора.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
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