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Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Пудрик - це ти?
Важка спадщина режиму Порошенка
Краще вже до Грузії ...
Офіс Президента представляє...
... а в автобусі їхали борці за мир
... і докУмент є!
Нарешті!
Шах і мат
Сила Незалежності
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Топ коментарі
+112 саша паламарчук
показати весь коментар28.08.2020 22:03
+103 Ksenia VB
показати весь коментар28.08.2020 22:03
+85 Владимир Николенко 123e1460
показати весь коментар28.08.2020 22:00
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Будь ласка, зачекайте...
но ее не пропустят на выборы.
А справа президентства Зєркаль у наших руках(якщо ці руки не продажні)
Сергей Ирза
Трусливый заяц стал Царём зверей,
Сход порешил: «Пусть будет нынче этот!»
Он говорил: «Не ради я друзей,
Я ради всех! - Таков мой главный метод!»
«Я ради всех, от мухи до слона,
Здесь все цари, от жабы до верблюда,
Вы для меня великая страна,
Вас защищать, мне честь, я жив покуда!»
«Вас защищать… - два пальца обос@ать»,
И подпилил клыки зубастым, когти…
«Какой нам смысл с соседом воевать?
Их Царь сильней, готовьтесь просто сдохти!»
«Вы не цари, вы зайцы, как и я!»
05.12.2019
всем спасибо, посмеялся от души !!!!