УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20354 відвідувача онлайн
Новини Фото Суспільство
43 668 370
Житомирщина (1040) історія (1046) скарб (6) монети (105)

Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У селищі Городниця Житомирської області вчені виявили 32 монети часів Київської Русі, які датуються 1000-1019 роками.

Як передає Цензор.НЕТ, про відкриття повідомив у своєму блозі науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Алфьоров.

"Це скарб національного значення! Понад 100 років історики не знали подібних знахідок!" - підкреслив Алфьоров.

Як розповів дослідник, монети знайшли місцеві жителі, які пізно ввечері 27 серпня вийшли на зв'язок із співробітниками Інституту історії України та погодилися передати монети державі.

На срібних монетах, датованих 1000-1019 роками, є зображення київського князя, а на зворотному боці княжий знак - тризуб у Володимира і двозуб у Святополка. Такі монети чеканили зі срібних арабських монет - дирхемів.

"Нам необхідно убезпечити цю передачу, бо вона є прецедентом за всі роки незалежності. Водлночас монети мають не загубитися "на калідорах", їх треба передати до музею", - наголосив учений.

Востаннє подібний скарб в Україні знаходили понад сто років тому, під час будівельних робіт на Вознесенському узвозі в Києві в 1876 році. Тоді виявили 120 монет.

Дивіться також: Стародавні монети знайшли під час посадки дерев на Воздвиженці в Києві. ФОТО

Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині 01
Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині 02
Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині 03
Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині 04
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+79
Клад из 32 монет времен Киевской Руси найден на Житомирщине - Цензор.НЕТ 888
показати весь коментар
29.08.2020 01:04
+24
У кацапов бомбит неистово...
показати весь коментар
29.08.2020 03:38
+20
Клад из 32 монет времен Киевской Руси найден на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7987

Тому кацап нЄрвнічаЄт...
показати весь коментар
29.08.2020 01:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
История, это наука о том, каким должно было
быть прошлое. Любое совпадение с реальными историческими фактами является
чистой случайностью.
показати весь коментар
29.08.2020 07:31 Відповісти
Копателей с металлоискателями развелось немерено. Пора вводить лицензию или запрет на подобную деятельность. Черный рынок этих гробо-кладоискателей просто уже зашкаливает.
показати весь коментар
29.08.2020 07:37 Відповісти
анонимный каталог этих черных находок нужен...может уже и есть
показати весь коментар
29.08.2020 07:48 Відповісти
Сколько времени необходимо, чтобы они оказались в частной коллекции итальянского мафиози или нашего жлоба
показати весь коментар
29.08.2020 07:42 Відповісти
Полгода думаю достаточно
показати весь коментар
29.08.2020 08:00 Відповісти
мафиози они ни к чему. В Британский музей возьмут.
показати весь коментар
29.08.2020 08:18 Відповісти
Скорее кремлевский ((((
показати весь коментар
29.08.2020 08:28 Відповісти
Очередное подтверждение истинного герба нашей прародины Киевской Руси.. а что у Московии - герб стырили у Византии ( где Византия и где этот таежный мордовский угол), флаг стырили у голландцев ( царь " батюшка" Алексей Михайлович построил первый корабль на Волге, а флага то не было, вот ему и "приглянулся" флаг тех кто ему его построил, сами то они и тогда ничего не умели со своим "импортозамещением"), строительство государственного управления и структуру власти срисовали с Золотой орды ( а как были ее улусом так и остались, ментально), историю украли у Киева, идеи социализма - коммунизма у немцев стырили, атомное оружие у немцев и американцев слямзили, победу во второй мировой приписали единолично только себе ( даже без учета вклада бывших союзных республик не говоря уж о Западе).. Блин.. все ворованное ( даже моча в пробирках олимпийцев и то подложная).. "Антифашисты " липовые...
показати весь коментар
29.08.2020 08:43 Відповісти
атомное оружие дали американские ученые, чтобы был баланс сил в мире.
показати весь коментар
29.08.2020 19:37 Відповісти
Головне щоб Зеленський не додумався в знак любові до Росії відправити ці монети в Москву.
показати весь коментар
29.08.2020 09:17 Відповісти
в знак любові до Росії ???-чи мо до ліпєцької кондитерської ф-ки?)
показати весь коментар
30.08.2020 01:08 Відповісти
Нашли 32 из 33 библейских серебренников ?
показати весь коментар
29.08.2020 09:22 Відповісти
Доречі ті 33 срібняки іудіни були б сьогодні реліквією. Думаю, що якийсь з них досі сьогодні зберігся. Все колись відкриється
показати весь коментар
29.08.2020 09:41 Відповісти
Блин, не могли нормально сфоткать...
показати весь коментар
29.08.2020 09:28 Відповісти
Интересно где как его нашли?
Точные координаты можно не называть!
показати весь коментар
29.08.2020 09:28 Відповісти
Ипать , Владимир был бЕндеровцем. Не говорите об этом *****, а то снесет памятник хозяину: мокшей, эрзЕЙ, марЕЙ и муромы, князю Владимиру, на современной Мацькфе.
показати весь коментар
29.08.2020 09:36 Відповісти
Ой невчасно, невчасно цей клад найшли. Тут такий "шухєр" з Україною і Білоруссю намічається ...
показати весь коментар
29.08.2020 09:53 Відповісти
Реально выдающееся событие! Много добавляющие к Истории домонгольской Руси, от которой почти ничего не осталось. Надо сделать все, чтобы сохранить эти ценнейшие артефакты в Украине! Просто больно читать о судьбе украинских исторических ценностей, которые на 90% находятся во всяких Эрмитажах и прочих чухонских музеях.
Та и сейчас почти все ценные находки расходятся по частным коллекциям.
показати весь коментар
29.08.2020 09:54 Відповісти
А крепостное право Пётр 1 отменил в шестьдесят первом году, в честь полёта Гагарина в космос.
показати весь коментар
29.08.2020 09:55 Відповісти
Як розповів дослідник, монети знайшли місцеві жителі, які пізно ввечері 27 серпня вийшли на зв'язок із співробітниками Інституту історії України та погодилися передати монети державі.Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3216506
показати весь коментар
29.08.2020 09:56 Відповісти
Очень нужное дело. Будущее это продолжение прошлого. У Раши нет прошлого, значит не будет будущего.
показати весь коментар
29.08.2020 10:08 Відповісти
Для ценителей уродства
показати весь коментар
29.08.2020 10:17 Відповісти
Очень важная находка для Украинцев, так как очень остро стоит вопрос подтверждающий их национальную самостийность, потому что они постоянно живут, то под Литвой, то под
Польшей, то под Австрией, то под Россией, являясь очень ценной частью населения
этих стран.
И так, что мы имеем.
Найдены серебряные монеты, с портретами Киевских князей Владимира и Святополка. Поэтому монеты датируются 1000−1019 годами, к тому же на обратной стороне монет есть княжеские знаки - трезубец у Владимира и двузуб у Святополка. Так же мы знаем, что такие монеты чеканили из серебряных арабских монет - дирхемов. Теперь эти монеты станут историческим фундаментом Украинской нации.
Источник: https://censor.net.ua/p3216506
показати весь коментар
29.08.2020 10:18 Відповісти
а это Ирландия возле гор Корк Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 5194 Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 4169
показати весь коментар
29.08.2020 10:35 Відповісти
Вот! И в Ирландии Владимир со Святополком тоже жили! Роразительно, как они и их потомки только успевали везде побывать, города понастроить. Мокши, в их честь даже свои города называли. До сих пор сохранились например, Ярославль и Владимир.
показати весь коментар
29.08.2020 10:43 Відповісти
ну так викинги "контроллировали" практически всю европу...
не зря же днепр считается частью пути "из варяг в греки"
показати весь коментар
29.08.2020 10:44 Відповісти
ну то такое дело Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 7304 торговый путь а Святослав ну чисто имя викинга Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 7304
показати весь коментар
29.08.2020 10:47 Відповісти
ну святославу тризуб достался уже в энном поколении...а сначала ольгерд,хельга и т.д.
показати весь коментар
29.08.2020 10:50 Відповісти
Ольгерд - ВКЛ Хельга - Ольга Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 9487 там вобще вопросий если она если верить летописи от Ингвара старого больее известного нам Игоря С оным товарищем скоко лет шатали кровать дабы Святослава сострогать Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 7390
показати весь коментар
29.08.2020 10:55 Відповісти
Если расшифровать имя "Святослав", то получается "Святой славный". В переводе на древнескандинавский - "Хельги-Хререкр". В Киеве эти люди именовались "Олег" и "Рюрик"...
показати весь коментар
29.08.2020 11:16 Відповісти
Так он был Святослав Ингварссон, к слову.... Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 7076
показати весь коментар
29.08.2020 16:52 Відповісти
Свенальд Ингварссон, если быть точным
показати весь коментар
29.08.2020 20:50 Відповісти
Ну ведь имя князя Святослав и обозначение людей с оружием "викинг,варяг,и тд.-это всё условно !!!Ведь у многих народов если и была писменность,то и значение букв и слов было разное и со временем менялось!!!Кроме того народ любил давать своим предводителям прозвища,порой ругательные!!!Поэтому учёные.начавшие писать историю и брали для исторических персонажей имена покрасивше и удобно выговариваемые!
показати весь коментар
29.08.2020 17:14 Відповісти
скорее всего кто то из тамошних служил князьям из Киева Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 2042
показати весь коментар
29.08.2020 10:49 Відповісти
А дата заснування мацкви- 1147 рік. Уразумєлі,кацапи?
показати весь коментар
29.08.2020 10:35 Відповісти
и что москвабад стал великим княжеством только при Ваське слепом Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 8255 до этого стлицей считалси Владимир на клязме Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 5880
показати весь коментар
29.08.2020 10:39 Відповісти
Что за благоглупости?
1272 год - наиболее подтвержденная дата основания Москвы. И основателем города можно считать выдающегося государственного деятеля своего времени, хана Золотой Орды Менгу-Тимура.

http://timemislead.com/zanimatelnaya-istoriya/god-osnovaniya-moskvyi-1147-1156-1272#:~:text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%201238%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83,%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%2D%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0.
показати весь коментар
29.08.2020 12:34 Відповісти
Колись дуже давно у Іпатіївському літопису вичитав...
показати весь коментар
29.08.2020 13:28 Відповісти
А теперь смотри. До Екатерины 2 никто не знал Ипатьевского летописного свода, но знали десятки и сотни отдельных летописей. В 1809-1851 годах чудесным образом нашли Ипатьевский летописный свод (не летопись, а свод, т.е. компиляцию из других летописей), а летописи за это время оказались бесследно потерянными. Чтобы свод не сверили с оригиналами. Кстати, копии свода, найденные в нескольких местах, все датируются либо наобум, либо 1795-1796 годами. В любом случает до 1790-х годов никто об этом своде не слышал и не видел.
Вот тогда и появился 1147 год, чтобы хоть как-то прицепиться к Киевской Руси.
показати весь коментар
29.08.2020 15:19 Відповісти
Зачем Руси, цепляться за свой киевский период развития? 1147 год указан в Ипатьевской летописи. Запись говорит о
встрече в этом месте суздальского (на тот момент) князя Юрия
Владимировича со своим союзником Святославом Олеговичем ."Приди ко мне, брате, в Москов", - писал Юрий. Заметь, Долгорукий тогда был князем Суздальским, позже Киевским, где и погребен в церкви на Берестове
показати весь коментар
29.08.2020 16:19 Відповісти
Ну якщо вже дотримуватись офіціальної істоичної версії,то цей літопис був знайдений Карамзіним у 1809 році в бібліотеці російської академії наук,та датується 1420-ми роками.Та я,власне,не про це. Не так вже і важливо,коли ця грьобана мацква була заснована- в 1147 чи 1272 роках. От кацапи звіздять,що вони,тіпа ,старші брати.Так я їм хочу сказати,що коли київсбкі князі вже чеканили свою монету, то на місці мацкви ще жаби квакали. Ну якось так...
показати весь коментар
29.08.2020 16:38 Відповісти
Ипатьевская летопись переписана в первой половине 15 века, тогда по вашей версии ее и компилировали, но только зачем это нужно было ипатьевским монахам делать, если она включает в себя т. н. Галицко-Волынскую летопись с 1200 по 1291 гг., детализирующую и прославляющую историю совсем не Москвы. Это важный источник для истории Руси-Украины, хотя да, редакторы летописных сводов редактировали их в угоду определенным светским правителям, так что любую информацию из определенной летописи нужно сверять с другими, если есть такая возможность, чтобы приблизиться к истине.
показати весь коментар
29.08.2020 19:39 Відповісти
Фокус в том, что до конца 19 века историки (например, Лызлов, автор "Скифской истории") не знали летописных сводов, но упоминали множество летописей. При Екатерине летописи исчезли, зато были найдены и введены в оборот летописные своды. Татищев видел и то, и то и очень удивлялся тексту сводов - он часто противоречил летописям. А Галицко-Волынскую летопись с 1200 по 1291 гг. могли включить для обоснования захвата Россией и этих земель..
показати весь коментар
29.08.2020 19:52 Відповісти
Ипатьевская летопись сохранилась, существует сейчас физически, и в том состоянии, когда ее написали/переписали, поддается научной датировке и анализу на предмет позднейших возможных внесенных в нее правок, не стоит в ее существовании искать козни московитов, фальсифицировать и перелицовывать историю они приучились независимо от наличия источников и их логического правдоподобия, поэтому делали, и могут это делать, не ссылаясь на летописи. Вас кто-то дезинформировал, историю московитов пытались написать приглашенные немцы, работая в 18 веке с летописями, Татищев в 18 веке с ними работал, да и Карамзин в начале 19 века, оригинали многих летописей 14-17 веков, начиная с Лаврентьевской, сохранились, их анализировали и может в будущем будут еще анализировать научные критики, если когда-то мракобесие в Московщине прекратится, но для этого она должна стать цивилизованным государством, что будет очень нескоро.
показати весь коментар
29.08.2020 20:24 Відповісти
Не плутац заснування города Москви київським князем і утворення князівства Московського за татар
показати весь коментар
29.08.2020 19:16 Відповісти
Жителям уникального села на юге Одесской области предлагают высказаться за возвращение ему исторического названия

В селе Орловка Ренийского района Одесской области обсуждают вопрос переименования населенного пункта.
Ему предлагают вернуть историческое название Картал, что переводится с турецкого как «орел».
Как сообщил агентству «БессарабияINFORM» сельский голова Михаил Куванжи, после общественного обсуждения вопрос вынесут на рассмотрение сессии сельского совета. Если та поддержит переименование, соответствующее обращение будет направлено в облсовет, который, в свою очередь, обратится в Верховную Раду. Последнее слово - за парламентом.
Первое документальное свидетельство о селе Картал относится к началу XVIII века - название встречается в произведении воеводы и ученого Дмитрия Кантемира «Descriptio Moldaviae» («Описание Молдавии»), написанном в период с 1714 по 1716 год на латыни. В 1947 году советские власти изменили официальное название села с Картал на Орловку.
Орловка-Картал находится в месте, исключительно удобном для переправы через Дунай. Ею пользовались в разные времена персидский царь Дарий I - когда шел походом на скифов, римский император Валент II во время войны с готами; турецкий султан Баязид II, присоединяя к Османской империи Молдавию, Бессарабию и Крым, и наконец российский царь Николай I, начавший с Картала поход на занятые турками Балканы. В этом году там же заработала паромная переправа Орловка-Исакча.
В начале 2000-х экспедиция Одесского археологического музея провела небольшие раскопки на Каменной Горе - природной возвышенности из зеленого сланца, расположенной на юго-запад от села. Долгое время считалось, что здесь находилась только римская крепость (форт) Алиобрикс, поэтому обнаруженное тогда буквально шокировало видавших виды специалистов. Ученые выявили многометровую последовательность культурных слоев, которые они датировали временами энеолита (V-IV тыс. до н.э.), бронзового и раннежелезного веков. Римский форт оказался лишь «вишенкой» на толстом «торте» из остатков поселений и некрополей разных культур и эпох, существовавших здесь в течение почти 6 тысяч лет! С тех пор экспедиция в Орловке стала постоянной. Руководит ею директор одесского музея профессор Игорь Бруяко.
Кроме прочего, на территории Орловки нашли клад электровых древнегреческих монет (статеров) V-IV вв. до н. э., чеканенных в городе Кизике.
Большинство жителей Орловки - православные молдаване. Они сохранили множество уникальных традиций и ритуалов. Например, Рождество Христово орловцы отмечают 25 декабря. В этот день там проходят традиционные гулянья, главным действующим лицом которых является таинственный и ужасный Мошул.
показати весь коментар
29.08.2020 10:42 Відповісти
А при чому тут у 21 сторіччі до українського села турецька назва!?
Да турків там що мамонти тільки бігали!?
показати весь коментар
29.08.2020 15:15 Відповісти
дочитай до самісенького кінця...там написано,хто бігав.
а назва була до 1947 року.так що мешканці нічого,окрім десовітєзації не просять.
показати весь коментар
29.08.2020 16:09 Відповісти
Тільки малороси зміну радянської назви будуть виправдовувати назвою турецької.

Хохли одним словом
показати весь коментар
29.08.2020 19:21 Відповісти
кацапа,Украина-не раисся...это там все рускавые.а в Украине существуют национальные меньшины.в том числе и турецкие (под названием гагаузы).не говоря уже о молдованах,входивших под названиями Валахия и Молдова в турецкий султанат.
учи историю,недолугий...и вспоминай,под какими именами закопаны твои прабабушки и прадедушки. Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 268
шоб ты ото понимал в истории Бессарабии и Буджакской степи
показати весь коментар
29.08.2020 19:28 Відповісти
Я бы одну себе оставил и ещё одну шоб до пары.
показати весь коментар
29.08.2020 12:13 Відповісти
была одна Русь в Киеве, остальные придуманы в московии для присвоения себе славянства, которыми они не были!
показати весь коментар
29.08.2020 12:27 Відповісти
Русей было полно, даже Пургасова русь была. Пургас, на минуточку, эрзянский (мордовский) князь. Узнаем ли мы когда нибудь, что вообще означали термины "русь/русский" или "татары/татарин"...
показати весь коментар
29.08.2020 13:02 Відповісти
русских сталин придумал, до него были виликороссы
показати весь коментар
29.08.2020 13:35 Відповісти
Обращаюсь к нашедшему мои деньги ! Оставьте себе полагающиеся 25%, а остальное верните мне. Не благодарите...
показати весь коментар
29.08.2020 12:34 Відповісти
А у мокшей на то время герб был ? Знали ли они что такое монеты ?/Узбекистан знал/ Во сяком случае штаны русозвери впервые увидели у киевских и казанских всадников где-то в XIV веке.Это был огромный прогресс.
показати весь коментар
29.08.2020 13:04 Відповісти
Добре що ми не під москалями, бо пішло би все в Ермітаж...
показати весь коментар
29.08.2020 14:25 Відповісти
вот уж точно. отлично, что раньше не нашли
показати весь коментар
29.08.2020 20:26 Відповісти
"Этаисконаруская зимляяяя"-,кричали ********* немиті.
показати весь коментар
29.08.2020 14:32 Відповісти
Наконец-то можно разгадать тайну тризуба. Как по мне, тризуб обозначает - две стеллы, дорогу и посередине замок
показати весь коментар
29.08.2020 15:12 Відповісти
Скільки істориків на гілці...?
показати весь коментар
29.08.2020 15:12 Відповісти
ти та я та ми с табой
показати весь коментар
30.08.2020 00:01 Відповісти
Чудова новина до свята Незалежності!
показати весь коментар
29.08.2020 15:17 Відповісти
Хазарська тамга - це видумка фсб.
Це щоб обісрати український герб - придумали якусь "хазарську тамгу".
Придумали "тамгу" і розкидали по своїх сайтах. А тепер на ці сайти ссилки дають.

Не було нічого такого в історії.

Цю теорію в методички кремлеботам записали і вони її розносять по інтернету.

А то фотка, що ходить по інтернету - це ******** кулон, вироблений десь недавно.
Подивіться на монети, які 1000 років пролежали в землі і на цей кулон. Він в ідеальному стані.

https://67viktor.livejournal.com/118604.html
показати весь коментар
29.08.2020 19:34 Відповісти
Ти малорос
показати весь коментар
29.08.2020 19:46 Відповісти
Тем кто нашёл и передал сей клад государству поклон благодарный от всего украинского народа!
показати весь коментар
29.08.2020 20:23 Відповісти
СЛАВА КИЇВСЬКІЙ РУСИ - новоросія соси Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 2918 Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 7902
показати весь коментар
29.08.2020 21:33 Відповісти
НУ НЕ ******* МОСКАЛІ ТРИЗУБ БО ВІН ДОВОДИТЬ ЩО СПРАВЖНІ РУСИ ТО УКРАЇНЦІ З ГЕРБОМ ТРИЗУБОМ, А НЕ ФІНОУГРИ Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині - Цензор.НЕТ 4485
показати весь коментар
29.08.2020 21:39 Відповісти
Неймовірний скарб! Головне, щоб ********* коли буде тікати на растоф-папу до баті Віті, не прихопила цю безцінну знахідку.
показати весь коментар
30.08.2020 01:36 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 