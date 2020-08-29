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Волонтерка Воронкова збирає допомогу трьом курсанткам, яких збив п'яний майор Холодний. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Волонтерка Наталія Воронкова просить про допомогу для трьох курсанток військового коледжу, яких збив п'яний майор Володимир Холодний.

Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Воронкова розповіла про кожну з постраждалих дівчат.

"Таня. Нещодавно їй виповнилося 24 роки. Мріяла стати гінекологом. Це та сама дівчинка, яка в приймальному відділенні військового госпіталю, на хвилину прийшовши до тями після шоку і великої крововтрати, відкрила очі, побачила лікаря-травматолога полковника ЗСУ і перш за все виказала військове вітання: "Бажаю здоров'я, товаришу полковник". В очах усіх присутніх стояли сльози.

Галя. 23 роки. Мріяла стати хірургом, але через занадто великий конкурс вступила на лікаря загальної практики повітряних військ. Її призначили командиром роти, і вона, лежачи поруч зі сходами з перебитими ногами, першою взяла себе в руки і почала роздавати команди, що і кому робити: надавати першу медичну допомогу, викликати поліцію і швидку.

Саша. 23 роки. Вона марила професією кардіохірурга з дитинства, але пізніше вирішила бути анестезіологом. Вона боєць із дитинства: після перенесеного захворювання в дитинстві втратила волосся, але не опустила руки, ще й пішла допомагати іншим - працювала в Охматдиті. Перші її слова батьку в реанімації: "Якщо я змирилася з тим, що немає волосся, то змирюся і з тим, що не маю ноги", - пише волонтерка.

Дивіться також: Майор Холодний, який п'яним збив трьох курсанток у Києві: "Нестиму цей хрест через усе своє життя". ВIДЕО

"Дівчата - справжні бійці, я в них вірю, їм просто потрібна наша підтримка!

Картка для допомоги дівчатам (одна для всіх, так погоджено з дівчатами і з їхніми сім'ями):

"Приватбанк"
5168 7456 0514 9878
Воронкова Наталія", - йдеться в пості.

Волонтерка Воронкова збирає допомогу трьом курсанткам, яких збив пяний майор Холодний 01
Волонтерка Воронкова збирає допомогу трьом курсанткам, яких збив пяний майор Холодний 02
Волонтерка Воронкова збирає допомогу трьом курсанткам, яких збив пяний майор Холодний 03
Волонтерка Воронкова збирає допомогу трьом курсанткам, яких збив пяний майор Холодний 04
Волонтерка Воронкова збирає допомогу трьом курсанткам, яких збив пяний майор Холодний 05
Волонтерка Воронкова збирає допомогу трьом курсанткам, яких збив пяний майор Холодний 06

Дивіться також: Волонтерка Юсупова переказала 30 тис. грн трьом курсанткам, яких збив п'яний майор Холодний. ФОТО

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох курсанток, які приїхали в заклад за формою. Двом постраждалим курсанткам ампутували по одній нозі, ще одну прооперували, у неї зламані обидві ноги.

26 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив майора медичної служби Володимира Холодного під варту.

Волонтерка Воронкова збирає допомогу трьом курсанткам, яких збив пяний майор Холодний 07
Волонтерка Воронкова збирає допомогу трьом курсанткам, яких збив пяний майор Холодний 08
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Топ коментарі
+19
Скорейшего выздоровления и реабилитации...А майора на рудники
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29.08.2020 08:58
+12
та да,,,
непонятно вабщето, какие функции лежат тогда на государстве, если помимо уплаты налогов гражданам предлагают собирать деньги на многие вещи....
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29.08.2020 09:10
+11
Я думаю даже по 50-100 грн каждый переведет и порохоб и зелебот ...
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29.08.2020 09:08
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Скорейшего выздоровления и реабилитации...А майора на рудники
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29.08.2020 08:58 Відповісти
Интересно,что в военном гооспитале нету средств на лечение пострадавшей что за это взялись волонтеры?Тогда как они лечат раненых в ООС и куда подевались средства выделеные на лечение раненых?
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29.08.2020 09:06 Відповісти
та да,,,
непонятно вабщето, какие функции лежат тогда на государстве, если помимо уплаты налогов гражданам предлагают собирать деньги на многие вещи....
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29.08.2020 09:10 Відповісти
Ты забыл про малину по 900 грн за кг при праффесоре и про зимнюю резину на Мерс Гройсмана по 64 000 за скат при диабетике ?
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29.08.2020 09:14 Відповісти
Тоесть, если "папередники" крали, то можно на этом пропиариться в президенты и также продолжать красть? И это будет оправданием? Ну вы бл* и лохи, зефаны!
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29.08.2020 09:32 Відповісти
Держава витрачає мільйон щомісяця лише на перельоти Зеленського.
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29.08.2020 13:50 Відповісти
На государстве 40 бронированных лисапетов для твоего любимого бубачки, плюс их обслуживание и бригада водителей и сотня охранников, чтоб не дай бог кто не задушил в объятиях от избытка любви. Да еще всяким серлещам зарплаты по поллимона.
А бедному трудоголику бубачке отпуск каждый месяц дядя оплатит?
Можно бесконечно продолжать этот список.
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29.08.2020 11:02 Відповісти
откуда тебе , убогой, знать, кто у меня любим, а кто нет?
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29.08.2020 12:44 Відповісти
*****?
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29.08.2020 21:22 Відповісти
Да не удивил ты нас))) Вы все сейчас дружно отказываетесь от бубачки))) А фотки с логотипом зе вообще нафиг поудаляли)))
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30.08.2020 01:18 Відповісти
скока ж тут таких идиётов, типа тебя
я так понимаю, у вас перекличка ?
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30.08.2020 08:03 Відповісти
средства тырятся на уровне кабмина
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29.08.2020 09:11 Відповісти
могут и лечат...могут намазать лоб зеленкой...а могут намазать еще где то....вот и все лечение, думаю. А операции, анестезия, таблетки как всегда за свой счет. Или вы давно были в украинской больнице?
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29.08.2020 11:05 Відповісти
Интересно и другое. Это что за травмы были, что понадобилась ампутация. Кости уже давно научились чуть ли не из мелких фрагментов складывать и восстанавливать., а у нас похоже действуют как во время первой мировой.
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29.08.2020 11:50 Відповісти
є травматичне ампутування а є механічне.
як пришити або скласти до купи, коли там фарш?
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29.08.2020 21:09 Відповісти
Посмотрите на фото и на место происшествия и на машину.. Какая там могла быть скорость в замкнутом пространстве, во дворе......
Волонтерка Воронкова збирає допомогу трьом курсанткам, яких збив п'яний майор Холодний - Цензор.НЕТ 5765
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29.08.2020 21:29 Відповісти
багато не треба до 60 розігнатись
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30.08.2020 21:32 Відповісти
Я думаю даже по 50-100 грн каждый переведет и порохоб и зелебот ...
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29.08.2020 09:08 Відповісти
Да. Позавчера уже было сообщение для перевода денег одной из девочек.
Помогать нужно, невзирая на импотенцию государства.
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29.08.2020 09:17 Відповісти
Та переведе, але то Юсупова збирає, то Воронкова, вони не можуть між собою зконтактувати?
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29.08.2020 09:30 Відповісти
Юсупова не збирає, вона перевела 30000 з тих, що збирає для поранених воїнів, а що ж тих по 10000 на одну дівчинку? Лікування коронавірусу людині обходяться в 2-3 тисячі. А тут складні операції та реабілітація. Може що і від держави перепадає, але то мізер.
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29.08.2020 11:07 Відповісти
А взагалі то треба волонтерів перевіряти, бо всякі бувають.
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29.08.2020 11:09 Відповісти
Воронкова проверена уже прошедшими годами.
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29.08.2020 11:52 Відповісти
Як і Юсупова.
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29.08.2020 12:13 Відповісти
И Доник.
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29.08.2020 18:11 Відповісти
потому только адресная помощь и лучше медпрепаратами и прочим напрямую...
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29.08.2020 16:11 Відповісти
Не всегда. Такой способ хорош, если рядом, можно пойти спросить и оперативно доставить.
А если люди издалека, но хотят помочь? Проверенные волонтеры это очень хорошо в нашей ситуации. Их труд бесценен. Мы сидим спокойно, клацнули по клавиатуре пару раз и ушли денежки с приват24. Остальное их труд и недосыпание,и опасности на каждом шагу, кто на фронт ездит.
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29.08.2020 18:18 Відповісти
всегда. Вы что лично Юсупову, Воронкову и Доник проверяли...? ну вот такая же картина и с другими... знаю многих волонтёров такого же уровня которые уже хорошо наволонтёрили за 6 лет, даже сам первое время делал им взносы пока не начали вскрываться подробности их волонтёрства...
И кстати 30-ку Юсупова перевела не свою личную , а людские деньги, пересланные ей на раненных бойцов...
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29.08.2020 20:48 Відповісти
Волонтерка Воронкова збирає допомогу трьом курсанткам, яких збив п'яний майор Холодний - Цензор.НЕТ 1281
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29.08.2020 09:14 Відповісти
Якщо вам відріжуть ноги, не робіть з цього трагедію.
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29.08.2020 09:44 Відповісти
Ему и так отрезали 99% мозга, для него отсутствие мозга не трагедия, а благо! Главное, лишняя хромосома сохранилась.
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29.08.2020 09:54 Відповісти
Ну да, трапляється, просто ще одна різниця між Україною і мокшанськими болотами.
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29.08.2020 10:03 Відповісти
С одной стороны это замечательно, а с другой это ******. Государство которое не может прокормить свою армию, будет кормить чужую.
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29.08.2020 10:13 Відповісти
оно и так кормит кого угодно, только не свой народ
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29.08.2020 11:51 Відповісти
А указать номера карточек самих девушек или их родителей не судьба, надо обязательно свою, волонтерскую для лишнего пиару себя любимой?
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29.08.2020 10:23 Відповісти
хорошо что родились красивыми, иначе не помогли бы.
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29.08.2020 10:57 Відповісти
Опять по людях деньги собирают. А тем временем В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по "зеленому тарифу"
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29.08.2020 11:04 Відповісти
Если можно карты девчонок или их родителей. Спасибо.
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29.08.2020 11:23 Відповісти
А майору квартиры, машины и прочее, нажитое непосильным трудом, продать слабо?
А Аваков на что? Ничего не понимаю.
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29.08.2020 11:35 Відповісти
Совершенно согласна!!! Все затраты на лечение - за счёт виновника трагедии. Не думаю,что он бедный! Я не исключаю участие людей,но ...основная нагрузка на виновника!!!
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30.08.2020 02:01 Відповісти
Бедный мусор - это как честный мусор. Оксиморон.
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30.08.2020 09:22 Відповісти
Пусть волонтёр трясёт держиморд в погонах, их прямая обязанность лечить курсантов! И майора-алкаша, кстати на него тоже может надавить командование. Хватит попрошайничать. Государство обязано лечить курсантов и взыскать через суд средства на это лечение с виновного, точка!
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29.08.2020 12:04 Відповісти
Люди не поддавайтесь на уловки аферистков и воров. Почему пересылать деньги нужно на её карточку? Эту Воронкову что, тоже контузило во время наезда? Люди, перезвоните в госпиталь, в отделение, где лежат девушки, возьмите телефоны родителей и имейте дело только напрямую с ниими. А этих всяких "валонтерок"-проходимок гоните ссаными тряпками к ЕМ.
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29.08.2020 12:17 Відповісти
+
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29.08.2020 12:18 Відповісти
НЕХАЙ МАЙОР СВОЇМ КОШТОМ ДІВЧАТ ЛІКУЄ А ПОТІМ УТРИМУЄ. ВІН НАКОСЯЧИВ , А МИ ПОВИННІ ВСІ ВИТРАТИ БРАТИ НА СЕБЕ . Я ВЗАГАЛІ НЕ ПРОТИ ДОПОМОГИ , АЛЕ ВИННІ ЗОБОВ'ЯЗАНІ НЕСТИ НЕ ТІЛЬКИ КРИМІНАЛЬНУ А І МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
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29.08.2020 12:38 Відповісти
А вдруг він йшов з боєвого дєжурства і з усталості не на ту пєдаль нажав?
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29.08.2020 22:32 Відповісти
Повторюсь::
Вичислити з ким бухав той майор і за їх спільний рахунок хай проходить лікування дівчисько..
Плюс тим хто проводив спецпровірку того майора, реквізувати зарплату за декілька місяців в фонд лікування.
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29.08.2020 13:45 Відповісти
Он бухал на территории , с такими же в погонах, хрен кто кого сдаст. Но они не сели за руль и никого не покалечили. Ну бухали, за это выгнать, может забрать погоны, но не более.
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29.08.2020 14:13 Відповісти
Перевел 500 грн. Поправляйтесь поскорее, девчонки.
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29.08.2020 14:39 Відповісти
 
 