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Бориспіль (446) діти (4418) Київська область (3134) Нацполіція (13906) викрадення (771)

Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У місті Бориспіль Київської області чоловік викрав чотирирічну дівчинку.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"На автозаправній станції в місті Бориспіль невідомий чоловік, скориставшись тим, що мати відволіклася від дочки, розраховуючись за пальне, викрав дівчинку, посадив її в машину і зник у невідомому напрямку. Повідомлення про викрадення дитини на спецлінію "102" надійшло від батьків близько 20:00", - зазначається у повідомленні.

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Як розповів глава поліції Київської області Андрій Нєбитов, для розшуку зловмисника і його затримання було введено спеціальну поліцейську операцію. Орієнтування отримали усі наряди місцевої поліції, столиці та сусідніх областей. Також було залучено співробітників Управління карного розшуку поліції Київської області та полк поліції особливого призначення.

"Попри всі складнощі пошуків працівникам поліції вдалося розшукати викрадача упродовж двох годин і врятувати дівчинку від біди. Зловмисником виявився 29-річний чоловік, місцевий житель. Дівчинку повернули батькам неушкодженою", - повідомляють правоохоронці.

Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала 01
Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала 02
Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала 03
Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала 04

Зловмисник зізнався поліцейським, що викрав дитину зі злочинними намірами. Наразі його затримано. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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За фактом викрадення дитини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій події буде надано додаткову правову кваліфікацію.
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Топ коментарі
+26
На палю гниду! Мужчина похитил 4-летнюю девочку на заправке в Борисполе, полиция его здержала - Цензор.НЕТ 949
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29.08.2020 12:10
+15
Если его не посадят на 5 лет, то это - аваковская инсценировка.....Посмотрим, отпустят ли педофила под символический залог или честное слово?
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29.08.2020 12:13
+13
а Бубочка завернул закон про химическую кастрацию педофилов.. сказал, что это нарушает права педофилов..
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29.08.2020 12:20
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На палю гниду! Мужчина похитил 4-летнюю девочку на заправке в Борисполе, полиция его здержала - Цензор.НЕТ 949
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29.08.2020 12:10 Відповісти
Сейчас сатанистов развелось как собак нерезанных, педофилия процветает, наказание за нее мизерное, химическая кастрация зеленым чмом заветирована, законы пишут не против педофилов и сатанистов , а для них, в их пользу и такие же твари как и этот ублюдок. Детей крадут и для продажи педофилам - сатанистам. Этот явно сатанист, на спине крест, в черном, если бы не кинулись спасать ребенка в живых не увидели бы.И наверное эта гиена не первый раз крадет. Родители должны быть на чеку всегда, дети без присмотра не должны оставаться ни на секунду и нужно им объяснять что делать в таких вот случаях. А депутаты пусть законы меняют и ужесточают, пока их детей не разокрали. За народ не думают абсолютно, пусть хоить за себя и родственников подумают.
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29.08.2020 12:54 Відповісти
Если его не посадят на 5 лет, то это - аваковская инсценировка.....Посмотрим, отпустят ли педофила под символический залог или честное слово?
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29.08.2020 12:13 Відповісти
а кто сказал что педофил?? может похищение на органы (что не так и хорошо также) или вывоз за границу по липовым документам как удочерение? или с целью выкупа??? или давления на родителей или родственников....версий много.... как и такая - для себя дочку захотелось с женой или женщиной, которая не может забеременеть и родить...????
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29.08.2020 12:57 Відповісти
Он уже признался в преступном похищении.
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29.08.2020 12:59 Відповісти
и что Лариса запомните сказанное до суда не имеет никакой юридической силы тем более до признания его статуса подозреваемого или обвиняемого тем более это голый ток шоу с участием полицайни и не более чем.... этим у нас словесной лабудой занимаются и Зеленский и Шмыгайло и нардепики пешаки и прочая властная швондер *******...
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29.08.2020 13:06 Відповісти
Не думаю, что инсценировка. В Европе и Америке сейчас разоблачают целые педофильные сети, в Германии 30 тыс человек обнаружили. А у нас? Единицы, многие случаи убийств остаются не раскрыты. Да и суррогатное материнство никто не спешить отменять, а детей штампуют в основном на продажу педофилам- сатанистам.
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29.08.2020 12:58 Відповісти
Почему именно сатанистам? Педофилия - сексуальная девиация, она совсем необязательно связана с оккультизмом. Может он педофил-коммунист, это не имеет значения. Главное, чтобы следующие 10-15 лет он провел на зоне, обслуживая сексуальные потребности сокамерников.
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29.08.2020 13:19 Відповісти
Зачастую связана.
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29.08.2020 13:39 Відповісти
Наверное отец забрал своего ребенка т.к **** не дает с ним видеться!
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29.08.2020 12:14 Відповісти
не-не..то совсем посторонний... долбо***
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29.08.2020 12:18 Відповісти
Досмотреть видео до конца не пробовал?
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29.08.2020 13:20 Відповісти
Злоумышленник признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями.

Мужчина похитил 4-летнюю девочку на заправке в Борисполе, полиция его здержала - Цензор.НЕТ 5721 Быстро признался. Наверное, правильно вопрос сформулировали.
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29.08.2020 12:14 Відповісти
нет слов одни выражения.. от падло
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29.08.2020 12:15 Відповісти
совсем охренел! паскудник!!! под идиота косит - помню-непомню!!!
почему при задержании не отколошкали...гондурас????
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29.08.2020 12:17 Відповісти
а Бубочка завернул закон про химическую кастрацию педофилов.. сказал, что это нарушает права педофилов..
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29.08.2020 12:20 Відповісти
Это все равно не предотвращает от маньяков.
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29.08.2020 12:39 Відповісти
Угроза химической кастрации для многих посильнее угрозы тюрьмы.
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29.08.2020 13:22 Відповісти
Где не работают законы и суды государства, там начинают работать суды Линча.
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29.08.2020 20:56 Відповісти
так радуйся, о твоих же правах пекутся.
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29.08.2020 23:39 Відповісти
ты зебанутый?!
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29.08.2020 23:51 Відповісти
нет. ты зебанутый. и пока. что химически не кастрированный.
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30.08.2020 00:26 Відповісти
ты придурок или полудурок?!.. помоги тебя классифицировать..
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30.08.2020 09:13 Відповісти
я умный. а ты через день то придурок, то полудурок. и ты зебанутый. и ты пока химически не кастрированный. Зе благодари.
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30.08.2020 16:19 Відповісти
значит, полудурок.. спасибо за помощь..
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30.08.2020 16:26 Відповісти
да, ты таков сегодня. пожалуйста за помощь.
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30.08.2020 16:32 Відповісти
ДЕТЕЙ НАСИЛУЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
РЕАКЦИЯ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА - нулевая
Это страна дикарей?
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29.08.2020 12:21 Відповісти
Дык общества как раз и нет
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29.08.2020 13:09 Відповісти
Какой то крик в лужу. Кто насилует, где насилует?
В мордоре детей жрут каждый день, реакция стаи нулевая. Это страна орков? Да, это страна орков.
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29.08.2020 13:25 Відповісти
бу-га-га))) хто те "общєство" очолює?
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29.08.2020 13:59 Відповісти
А ты как думаешь,есть 73% проголосовали за откровенно тупого клоуна,который еще и надрачивает на все кацапское.
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29.08.2020 15:33 Відповісти
esli evo rastreljajet, ja skazhu, nu nakonec to, chevo tak dolgo dali takomu zhitj.
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29.08.2020 12:21 Відповісти
У нас нет смертной казни.
Твоё "если" не прокатит.
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29.08.2020 12:42 Відповісти
a pri pobege ili napadanije na policeiskova_
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29.08.2020 14:57 Відповісти
21ый век у них камеры 0,3 пикселя установлены
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29.08.2020 12:23 Відповісти
объясните мне ЗАЧЕМ похищить ребенка??
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29.08.2020 12:33 Відповісти
"с преступной целью" - выкуп, продажа, не дай Бог извращенец...
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29.08.2020 12:41 Відповісти
Выкуп, детское порно, сексуальности насилие, для попрошайничества в переходах и тд.
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29.08.2020 12:41 Відповісти
Досмотри видео, он вконце рассказывает зачем.
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29.08.2020 12:56 Відповісти
А если он - ... ну ...
Короче, награждать не нужно? Мужчина похитил 4-летнюю девочку на заправке в Борисполе, полиция его задержала - Цензор.НЕТ 2703
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29.08.2020 12:39 Відповісти
люди, покупающие авто не для работы, социопаты.
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29.08.2020 12:51 Відповісти
могут убить и принести любой ущерб окружающим.
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29.08.2020 12:52 Відповісти
5 років за викрадення дитини!!! **#нуті закони!!! Треба ТЕРМІНОВО змінювати!!! Хоча петя "гетьман" не зробив то блазень тим більше наврядчи зробить!
За такий злочин мінімум 25 років с-ка!!!
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29.08.2020 12:51 Відповісти
Які 5 років, він сказав, що збирався гвалтувати, так шо там зовсім інша стаття.
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29.08.2020 12:56 Відповісти
Педофілів розстрілювати на місці.
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29.08.2020 12:55 Відповісти
Дай Бог, щоб із зони його винесли вперед ногами. Катюзі - по заслузі! Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала - Цензор.НЕТ 8661
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29.08.2020 12:56 Відповісти
Каких 5 лет? Отдайте сначала его отцу ребенка, а потом можете судить тварь такую.
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29.08.2020 12:57 Відповісти
Какие пять лет?? Это покушение на убийство, а если бы в полиции что-то не заладилось то вообще масса убиенных и ребенок и родители страшно и вообразить.
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29.08.2020 13:03 Відповісти
Канешна 5 лет. За кражу велика или мешка картошки тоже 5 лет. А сепарню ваще на выборы допустили. Обчество. фуле.
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29.08.2020 13:10 Відповісти
Если его эти пять лет будут на зоне иметь блатные , то может и не дожить УДО ...
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29.08.2020 13:33 Відповісти
Вовремя поймали!!! Молодцы!!!!
Даже не знаю преступник он или больной!!! Ведь рос он и жил среди нас!!! Мед . комисии проходил. В школе учился!!!
В тюрьму на мясо его отправят- а те потом выйдут, в наш мир!!! И все по кругу!!
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29.08.2020 13:12 Відповісти
Ніде в новині не сказано що це педофіл,а з бубнами вже танцюють. Куди дивилась горе-мамаша що зоставила дитину без догляду? Позбавити батьківських прав .
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29.08.2020 14:09 Відповісти
Ніде в новині не сказано що це педофіл,а з бубнами вже танцюють. Куди дивилась горе-мамаша що зоставила дитину без догляду? Позбавити батьківських прав .
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29.08.2020 14:12 Відповісти
Уверен, что комментов с похвалой копам опять не будет.
Критиковать за просчеты - сотни желающих, похвалить за дело - почти никогда.

Поэтому:
Полицейские - молодцы!
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29.08.2020 14:14 Відповісти
Молодцы, потому что на камеру попала машина вместе с номером.
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29.08.2020 14:20 Відповісти
Такое редко бывает... Это очень сложно раскрыть... Почти невозможно...
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29.08.2020 22:40 Відповісти
Але то дуже добре що ця паскуда нічого не встигла зробити з дитиною , бо небагато потім було б шансів знайти дівчинку живою..
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29.08.2020 15:08 Відповісти
А может и псих. На заправке всегда камеры, да и на дорогах есть.
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29.08.2020 15:25 Відповісти
Деякі речі з шаріати могли б статити корисними для України
Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала - Цензор.НЕТ 3135
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29.08.2020 17:27 Відповісти
Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала - Цензор.НЕТ 2151
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29.08.2020 17:34 Відповісти
А разве дядю не могли постучать по туловищу как в Минске другие дяди?
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29.08.2020 22:38 Відповісти
мотив?
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29.08.2020 23:37 Відповісти
 
 