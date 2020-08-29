"Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" - на Далекому Сході РФ протести 50-й день поспіль. ФОТОрепортаж

Жителі Хабаровська та інших населених пунктів краю взяли участь у 50-й за рахунком акції протесту проти арешту губернатора Сергія Фургала і політичних репресій в регіоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

За оцінками мерії міста, в акції взяли участь 1200 осіб. На думку журналістів, йдеться про тисячі людей. Вони пройшли вулицями міста ходою, вийшли до мерії міста, а потім - на площу імені Леніна.

Присутні скандували "Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" і несли плакати "Геть репресії", "Наш вибір - наш Фургал".

Також читайте: На мітингу в Хабаровську скандували "Живе Білорусь!"

Поліція затримала одного протестувальника - водія "Фургаломобіля" Андрія Маклидіна. Його звинувачують в створенні перешкод руху транспорту під час участі в акції (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Маклидіна залишили в спецприймальнику до суду, який відбудеться в понеділок, 31 серпня 2020 року. "Фургаломобіль" - це фудтрак з плакатами на підтримку арештованого губернатора, який разом з протестувальниками пересувається Хабаровськом.

Губернатора Хабаровського краю заарештували майже два місяці тому, він перебуває в московському СІЗО. Учасники протестів вимагають перевести його в Хабаровськ і провести відкритий процес над ним в регіоні.

Також читайте: Росія "визнає легітимність" виборів у Білорусі, - Путін













