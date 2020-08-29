Проти карантину протестували в Хмельницькому. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Учасники акції протесту вимагали скасувати всі карантинні обмеження, відновити роботу бізнесу і не публікувати більше щоденні зведення про кількість хворих, тому що це нібито може налякати українців.
Протест відбувся на центральній площі міста - Майдані незалежності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Учасники тримали прапори з написом "Стоп карантин", частина вдягнула білі футболки з написом "Конституція — закон".
Головні вимоги, які висловили протестувальники: скасування карантинних обмежень, скасування усіх заходів, які можуть налякати українців, зокрема, оприлюднення щоденної загальної статистики хворих на COVID-19 та відновлення повноцінної роботи бізнесу. Їх учасники адресували міській владі та облдержадміністрації.
За дотриманням правопорядку та карантинних норм стежили правоохоронці. За словами інспектора сектора превентивної комунікації Нацполіції області Дениса Гаєвського, порушень карантинних вимог, зіткнень і конфліктів під час акції не зафіксовано.
Організатори пообіцяли, що акція проти карантину буде безстроковою і протестувальники будуть виходити на площу, поки не скасують всі карантинні обмеження
Від початку пандемії в Хмельницькій області зафіксували 2 323 випадки захворювання на COVID-19. Померли 46 осіб, були виписані з лікарень 1360 осіб. Зараз 917 людей лікуються від COVID-19, з них 248 стаціонарно, 669 - амбулаторно.
Будь ласка, зачекайте...
особисто я вилікувалася 1 таблеткою парацетамолу
тож Ваші умови ну дуже лякають
99% інфікованих не потрібна навіть таблетка
але твій пожовклий мозочок нездатний цього усвідомити
Чекає напевно віртуального лома в сраці аж до гландів..
наклеп, стаття 151 ККУ
я тебе називав ольгінським..
Поки що можу відрізнити спиту синюшну морду інтернет-комісара від красивого личка тендітної блондиночки ))))
Хоч і це,звичайно, не зовсім вірно,оскільки Ваша контора переїхала в Лахті
парацетамол назвали вакцина "Спутник-5"
поки що купити вирішив лише Бацька...Бо зараз не купити саме в росіян собі дозволити не може
прем'єр-міністру Італії загрожує 50 років за гратами
"будєт как в Італії"
з виступу депутата в парламенті Італії
https://www.youtube.com/watch?v=JFyzigyV_Iw
скільки сфальсифіковано діагнозів (а саме 25000), ---------------------
Лахті...ти врі,врі Да не завирайся...
немного више ти пи..дел что ето процесси в Италии относительно диагнозов смертей...
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COVID - 19 Riepilogo ITALIA
Contagiati
139 422
Decessi
17 669
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немає в Італії 25 000 смертей..ТОбто ольгінська **** висмоктує всі цифри з 21-го пальця...
що ці всі подання в суд -на фальсифікацію діагнозу..
виситимеш разом із своїми хазяями
ВІсєлі груши , сліви,*********
І я вісєл
Меня повєсіл Лаврєнок )))))
ох же й іхсперди на цензорі
Татьян голосував за путіна.. ))
а от ти смоктав у сабакова, це вже достовірна інформація
почєму ти взял женскій нік...
"ошибки молодости"..
а женщіной ето дєлать не так позорно ))))
Це співчуття ))))
достатньо відрізняти
запроданців і зрадників
чи тролів ольгінських таких як ТИ...
а ещё не публиковать о анусных болях киваноидов с шариками...
просто букву запретите...слуги вам в ухо лично каждому надуют..
дуже лячна у тебе умова... але добре, нехай так, хай не лікують, бо зараз лікуватися в Україні - це ще той атракціон
йди у вікно вистрибни, Україні буде краще без тебе
хоча добре, просто дочекайся вакцини, півроку ще тебе потерпимо
ти щойно всіх лікував парацетамолом !? ))))
я себе тільки лікувала
там вижив ,або ні..
хіба що у Татьяна проблеми з логікою були і раніше )))
так буде точніше..
І ЩО ?
Смертність поки що 5 відсотків..
(у сезонного грипу 0,1)
дебіл
І на кожне таке "розуміння" є методичка )))
ТАтьян із Лахті..
Влюбілся он навєрное..
ТА только вот облом -
не все как их контора
"клюют "на мужиков "
А саме Цензорський Татьян..
так часто згадує
цю категорію збоченців )))
а в очі тобі нассу, будеш сміятися? ги ги ги
ги ги
так сміх позначено у Лахті
у методичці
сім дроб сорок п"ять )
ще й так поважно пишеш "Лахта", з великої букви
.Як ворога завжди я поважаю..
Це не стосується всіх їхніх сук
і підаразів із Татьяном включно...
і нассати в очі..
Це точно Фройд
ствоив теорію про пі..арасів )))))
дивуюсь цілий день..
Чому ТАтьян із Лахті
сьогодні не згадав гівно..)))
https://petition.president.gov.ua/petition/104184
Не вимагайте неможливого,щоб вона дбала щей про народ... ))