Пенсіонер підірвав себе гранатою у Дніпрі. ФОТО

71-річний житель Солонянського району сів у "Жигулі", припарковані біля одного з ринків у Дніпрі. Незабаром пролунав вибух. Чоловік помер у лікарні від ран.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Подія сталася о 10.20 біля одного з ринків у Шевченківському районі. В момент вибуху в автомобілі був тільки водій. Постраждалий зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер у лікарні", - сказано в повідомленні.

Експерти вилучили на місці події фрагменти магнітного збору, кільце і чеку. Вони вважають, що вибухнути могла граната Ф-1.

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"Особа потерпілого встановлена. Це житель Солонянського району. Інші особи і припарковані поруч автомобілі не постраждали", - додали в поліції.





