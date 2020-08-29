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Пенсіонер підірвав себе гранатою у Дніпрі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

71-річний житель Солонянського району сів у "Жигулі", припарковані біля одного з ринків у Дніпрі. Незабаром пролунав вибух. Чоловік помер у лікарні від ран.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Подія сталася о 10.20 біля одного з ринків у Шевченківському районі. В момент вибуху в автомобілі був тільки водій. Постраждалий зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер у лікарні", - сказано в повідомленні.

Експерти вилучили на місці події фрагменти магнітного збору, кільце і чеку. Вони вважають, що вибухнути могла граната Ф-1.

Також читайте: Мешканець Кривого Рогу кинув гранату в знайомих, поранено 4 осіб, - поліція. ФОТО

"Особа потерпілого встановлена. Це житель Солонянського району. Інші особи і припарковані поруч автомобілі не постраждали", - додали в поліції.

Пенсіонер підірвав себе гранатою у Дніпрі 01
Пенсіонер підірвав себе гранатою у Дніпрі 02
Пенсіонер підірвав себе гранатою у Дніпрі 03
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Топ коментарі
+26
Только кровь и входные снаружи. Взрыв был снаружи. Я так думаю
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29.08.2020 17:32
+18
Закрыли бы лучше комментарии. для форумных неадекватов. Уже противно смотреть на посты.
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29.08.2020 17:30
+16
На последнем фото, все следы от осколков выглядят так, как будто взрыв произошел с наружи.
На заднем стекле нет ни одного следа от осколков, это тоже очень странно в ситуации когда граната взрывается в авто.
Рядом с автомобилем практически нет осколков стекла: все они в салоне, а логично было бы наоборот.
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29.08.2020 17:32
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Так подорвал или подорвался? Все таки есть разница
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29.08.2020 17:26 Відповісти
Ргд конечно - скорее всего хотел выбросить не успел Пенсіонер підірвав себе гранатою у Дніпрі - Цензор.НЕТ 8257
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29.08.2020 19:45 Відповісти
Якщо "підірвався"всередині автомобіля, то чого пробоїни іззовні?
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30.08.2020 11:16 Відповісти
Купив мабуть на базарчику як буряк на борщ.
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29.08.2020 17:26 Відповісти
НЕ, не сумел продать, а жить не за что. вот и результат.
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29.08.2020 17:52 Відповісти
Может все же продал и пошел за гранатой, которая лежала в бардачке или где-то справа. Водитель пошел на пассажирское место - это ж должно иметь какой-то смысл. Потянул за гранату, а колечко за что- то зацепилось. И всё.
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29.08.2020 18:20 Відповісти
За Родину За Сралина! Пенсионер подорвал себя гранатой в Днепре - Цензор.НЕТ 1004
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29.08.2020 17:27 Відповісти
какая нах Ф-1?! как максимум ргд-5!
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29.08.2020 17:29 Відповісти
Закрыли бы лучше комментарии. для форумных неадекватов. Уже противно смотреть на посты.
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29.08.2020 17:30 Відповісти
Только кровь и входные снаружи. Взрыв был снаружи. Я так думаю
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29.08.2020 17:32 Відповісти
Может неосторожное обращение с гранатой? А когда чека выдернулась, то выкинул наружу в правую дверь. Но всё равно прошило машину. Как вариант .
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29.08.2020 17:37 Відповісти
"Может неосторожное обращение с гранатой? А когда чека выдернулась..." как может чека случайно выдернуться? вы гранату в руках держали когда-нибудь или хотя-бы внимательно рассматривали на картинке?
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29.08.2020 19:56 Відповісти
если выкинул наружу то прохожих задело бы?
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29.08.2020 20:36 Відповісти
Осколочные пробоины внутрь машины.
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29.08.2020 17:40 Відповісти
Однозначно входные снаружи.
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29.08.2020 21:33 Відповісти
А почему въмитиньl от осколков с наружи на дверях.
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29.08.2020 17:32 Відповісти
На последнем фото, все следы от осколков выглядят так, как будто взрыв произошел с наружи.
На заднем стекле нет ни одного следа от осколков, это тоже очень странно в ситуации когда граната взрывается в авто.
Рядом с автомобилем практически нет осколков стекла: все они в салоне, а логично было бы наоборот.
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29.08.2020 17:32 Відповісти
Больше похоже на 00 buckshot, из обреза.
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29.08.2020 18:08 Відповісти
Скорее всего, мужик пытался выкинуть гранату через приоткрытую переднюю дверь.
Это ему удалось отчасти: граната взорвалась снаружи авто поэтому, на задней двери есть вмятина, а на заднем крыле, практически нет следов осколков.
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29.08.2020 18:22 Відповісти
Пробоины от осколков если не рваные, то угловатые и разного размера. А тут одинаковые круглые пробойны/вмятины. В пользу обреза как раз говорят вмятины - не успевает заряд разогнаться, и плюс рассеивание.
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29.08.2020 18:25 Відповісти
Не скажите.
Хорошо просматриваются круги от слетевшей краски, а вот отверстия не совсем круглые это видно в левой части последнего фото.
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29.08.2020 18:28 Відповісти
Ну ясно одно - дело темное, нехай спецы разберуться.
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29.08.2020 18:32 Відповісти
Такая безобразная куча при выстреле в упор?
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29.08.2020 18:25 Відповісти
У меня где-то валяется укороченная до минимума однодулко 12 кал Stevens, с 10 шагов дробью 8 всю стену старого гаража засирала Пенсіонер підірвав себе гранатою у Дніпрі - Цензор.НЕТ 9703
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29.08.2020 18:30 Відповісти
Ну переднее стекло от выстрела в заднюю дверь, не улетело бы даже в Жигулях!
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29.08.2020 18:32 Відповісти
Ты олень.
Достаточно?
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29.08.2020 17:39 Відповісти
Выше я попросила закрыть комментарии в том числе и от таких как ВЫ и ВАМ подобных. .
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29.08.2020 17:55 Відповісти
Граната похоже снаружи взорвалась,справа.
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29.08.2020 17:34 Відповісти
Судя по дверям, машинку снаружи расстреляли.
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29.08.2020 17:34 Відповісти
Нет, это осколки изнутри. Просто фотограф неумелый.
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30.08.2020 00:33 Відповісти
Дивно, отвори на дверях свідчать про вплив ззовні
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29.08.2020 17:35 Відповісти
там все не понятно...

Со слов тех, кто был на месте происшествия, мужчина работал (торговал) на рынке.
Через время он решил отдохнуть, поэтому пошел в машину и сел на переднее пассажирское сидение. Позже прозвучал взрыв. Граната взорвалась в руках (ему обе оторвало взрывом). Люди оказывали ему помощь он был в сознании. Умер уже в больнице.
По информации от полиции, на месте происшествия нашли фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. По предварительному заключению экспертов, взорваться могла граната Ф-1.
Личность погибшего установлена. Мужчина - житель Солонянского района. Ему был 71 год. Сейчас решается вопрос о внесении ведомостей в ЕРДР по статье 264 УК У (предварительно - неосторожное хранение....)
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29.08.2020 17:36 Відповісти
если бы у него в руках взорвалась Ф-1, то про какое "в сознании и оказывали помощь" может идти речь? молчу про то, что было бы с машиной, после взрыва Ф-1 внутри...
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29.08.2020 20:12 Відповісти
так а я о чем? ни фига не понятно...
думал может вкинули в окно и он словил? но тогда на фига магнитные элементы (значит под кузов-крыло?) кому мешал 71-летний дедок? осколки какие-то ...вообщем...какая-то муть
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29.08.2020 20:21 Відповісти
Мне одному кажется, что дыры вогнуты во внутрь авто ? А значит взрыв был вне машины !
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29.08.2020 17:37 Відповісти
Правая задняя дверь имеет входящие с наружи отверстия а внутри обшивка целая!
Кто объяснит как так можно подорвать себя???? Торпеда целая, сиденье целое.
Так подорвался или подорвали?
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29.08.2020 17:39 Відповісти
Выкинул гранату из двери наружу, или держал в вытянутых руках снаружи. Может так?
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29.08.2020 17:47 Відповісти
Судячи по слідам крові на дверях- друге.
Замало інформації для висновків.
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29.08.2020 18:39 Відповісти
Цензор перевіряє читачів на уважність. Дідуся,звичайно, шкода
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29.08.2020 17:40 Відповісти
ну уж раз так выпало,почему бы не взять с собой якогось вилкула в путешествие по реке стикс?
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29.08.2020 17:41 Відповісти
Вислови нешановних непань єгорових саме до таких вчинків ************. Але то не наш метод
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29.08.2020 17:45 Відповісти
Взрыв не мог быть в машине.
Не те разрушения.
Гранату подбросили снаружи.
Деда убило осколком.
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29.08.2020 17:42 Відповісти
Стёкла разбиты внутрь. Звдние и передние не выдавило наружу... ...где взрыв?

Шняга какая-то.
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29.08.2020 17:45 Відповісти
Согласен.
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29.08.2020 17:47 Відповісти
по входным отверстиям взрыв был снаружи ...... не надо ля ля.. Пенсионер подорвал себя гранатой в Днепре - Цензор.НЕТ 8464
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29.08.2020 17:43 Відповісти
Взрыв снаружи однозначно. Возможно, сидел на переднем сиденье боком, лицом наружу. Граната была в руках. Задняя дверь была тоже открыта, поэтому и прошило снаружи.
Хоть и с Солонянского района, но машина "шестерка" с донецкими номерами (ни на что не намекаю, просто фиксирую факт). Деда жалко... "Никуясебе помидорчики продал..." (С)
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29.08.2020 17:44 Відповісти
А где ж ты на фото номера разглядел? Заштриховали вроде?
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29.08.2020 17:49 Відповісти
Похоже, что всадили справа из дробовика... ...а звук выстрела приняли за взрыв гранаты.
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29.08.2020 17:51 Відповісти
Так чеку нашли ж вроде.
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29.08.2020 18:22 Відповісти
Это-то и странно -- чека от взорвавшейся гранаты, прямо на месте взрыва... ...лежала.
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29.08.2020 18:35 Відповісти
А где ж ей быть?
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29.08.2020 18:42 Відповісти
Снаружи.
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29.08.2020 18:50 Відповісти
Осколки входили снаружи...
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29.08.2020 17:56 Відповісти
Может сейчас такие гранаты, если бы Ф - 1, союзная, взорвалась в Жигулях, одни колеса остались бы и куски мяса, минимум в радиусе 100 метров.
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29.08.2020 18:01 Відповісти
никакая там не Ф-1
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29.08.2020 20:16 Відповісти
Подяка від держави за довголітню працю кожному пенсіонеру.Бо з такою (європейською ) пенсією і цінами, це найкращий вихід.Цей пенсіонер бідність подолав сам, як міг.
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29.08.2020 18:05 Відповісти
Чего то по фото на дверях снаружи вроде вмятины от осколков. Если бы внутри был взрыв, то было бы наоборот. Граната снаружи вроде взорвалась.
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29.08.2020 18:07 Відповісти
Кроме того что входные отверстия снаружи, ещё и заднее стекло, в даже вроде лобовое целые. Взрыв точно не внутри был.
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29.08.2020 18:14 Відповісти
Повреждения вроде как от источника не с кабины, а снаружи. Скорее подорвали.
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29.08.2020 18:21 Відповісти
Не знаю сколько оружия перевидел , даже один раз домой приволок пулемёт с автоматом ...

А патроны вообще бесконтрольно были -- хотя пять магазинов бери и храни дома .

Но шо бы гранаты так ходили спокойно -- маразм !
Даже там , где её можно выбросить без чеки в любую сторону и там просто так гранату не дадут абы кому и пока не накидаешься 50 штук учебными ... Даже с минами проще . И со снарядами .
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29.08.2020 18:25 Відповісти
Это вы , батенька,не знаете донецких реалий. Теперь в районах, примыкающих к ордло гранаты не редкость.
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29.08.2020 18:40 Відповісти
Я бы там снабженцев пересажал через одного и стали бы великой редкостью для тех , кому не положенно даже думать .
Вот Пепа целых 6 лет правил и это говнокомандущий "нелох" целых год ... А в армии до сих пор софок-софком . С одной стороны на стрельбищах заставляют гильзы собирать (ёпсель) .
А с другой гранаты в детсадиках вместо игрушек раздають .
Нужно чёткое разделение на боевые части и небоевые . И в небоевых -- никакого оружия кроме "калашей" для охраны периметра . Какие нахрен гранаты ?! А гранаты только офицерам и старшинам и только на передке . Миномёт безопаснее гранаты -- разумеется , если не бракованный . За бракованные нужно -- расстреливать по законам военного времени !
За торговлю боевым оружием нужно минимум лет 10 давать . А за гранаты и мины -- 20 !
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29.08.2020 19:02 Відповісти
Так может эта граната "с той стороны". Например переселенцы привезли.
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29.08.2020 19:24 Відповісти
Тільки от граната ззовні авто розірвалась, а не всередині.
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29.08.2020 18:29 Відповісти
Купил на рынке, это теперь просто, наверное, спасибо силовикам, как картошку. У машины решил проверить настоящая ли, не обманули ли, ... Бабах, и минус очередная обезьяна с гранатой)))
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30.08.2020 00:08 Відповісти
Шо уже пенсионеров начинают истреблять?
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29.08.2020 18:36 Відповісти
Если присмотреться - там на первой фотке отлично видно где взорвалась граната. Вот то серое пятно на передней части задней двери снаружи и вокруг всё посечено осколками. Причём чем дальше от пятна, тем меньше плотность попадания осколков. Получается граната взорвалась напротив передней двери снаружи слева от машины.
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29.08.2020 18:54 Відповісти
Слева это как смотреть ? Как раз справа относительно точки зрения водителя !
И отверстия там заусеницы-вмятины внутрь . А если бы эпицентр был внутри - вмятины-заусеницы были бы даже другой формы , т.е. торчали бы снаружи острые шипы .
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29.08.2020 19:07 Відповісти
Да, то я перепутал. По ходу машины - справа.
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29.08.2020 19:12 Відповісти
зачем ему была нужно граната?
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29.08.2020 20:20 Відповісти
Как по мне,взрыв был,просто дедуля может случайно выдернул чеку и хотел скинуть гранату через переднюю дверь, там видно по направлению выхлопа пороха и пробоин и повреждена карта в передней двери.
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29.08.2020 20:28 Відповісти
Текст не клеїться до світлин зовсім. Цензоре, що за курок ви понабирали на роботу?
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29.08.2020 20:45 Відповісти
Интересно, кто и из чего стрелял по задней дверце?
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29.08.2020 20:51 Відповісти
Классическая новость не цензоре в субботний вечер.
Кинули кость, и грызите, любимые вы наши гойские читатетли, хороших вам снов на выходные.
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29.08.2020 22:08 Відповісти
Шахид.
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29.08.2020 23:53 Відповісти
Минималку подняли..Это эмоции...
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29.08.2020 23:58 Відповісти
Минус ещё одна обезьяна с гранатой. Старый идиот, вот нахрена гранату купил? Хорошо хоть никого не покалечил, поц.
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30.08.2020 00:11 Відповісти
Предположим, граната была зажата в машине и при открытии двери или бардачка выпала.
Пенсионер: 1) мог грудью прикрыть окружающих от осколков 2) просто успел поднять но не успел сообразить и рванула в руках.
Самоубийца пошел бы в лес и там ...

Видно пенсионер кому-то сильно прищемил я..ца.
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30.08.2020 01:22 Відповісти
Ф-1 ? Это шутка? Заднее стекло целое как могло остаться?
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30.08.2020 06:31 Відповісти
Определённо взрыв был снаружи.
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30.08.2020 09:03 Відповісти
Пенсионер решил, чем так жить, то лучше подорвать себя гранатой. Пенсии не то что на квартплату, на одну поездку в Жигулях не хватает
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30.08.2020 09:05 Відповісти
Хотя судя по дыркам на кузове взрыв был снаружи а не внутри??
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30.08.2020 09:07 Відповісти
 
 