"Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах. ФОТОрепортаж

29 серпня у всій Україні відбулися акції на підтримку патріотів, які вступили в конфлікт з членами проросійського угруповання нардепа Іллі Киви "Патріоти – за життя". Акції відбулися під лозунгом "Захист України – не злочин". Взяли у них участь мешканці шістьох українських міст.

Про це повідомляється в telegram-каналі "Національного Корпусу", передає Цензор.НЕТ.

"Захист України – не злочин, а обов'язок кожного громадянина!" Саме з такими гаслами сьогодні відбуваються акції у декількох містах України: Львові, Луцьку, Вінниці, Харкові, Житомирі, Києві. У День пам'яті захисників України в Харкові судять патріотів за протистояння людям Медведчука, які фінансуються за гроші Кремля. Кожен українець розуміє, якщо їх не зупинити сьогодні, то завтра їхня діяльність, підкріплена шаленою підтримкою ватних медіа, обернеться спробами створити нові Одеську, Харківську, Полтавську, Дніпровську "народні республіки", масовими жертвами та фактичним знищенням Української держави", – заявив Нацкорпус.

Представники партії також підкреслили, що агресивна протидія тітушкам Киви з боку патріотів стала наслідком бездіяльності влади та спецслужб, які ігнорують створення парамілітарний проросійських угруповань на мирній території України.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.

За фактом стрілянини на трасі Харків-Київ відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".