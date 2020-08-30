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Патрульні зупинили Ford за порушення ПДР, у багажнику виявили майже 50 кілограмів бурштину, - поліція Рівненщини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Екіпаж групи реагування патрульної поліції Острозького відділу зупинив за порушення правил дорожнього руху автомобіль Ford Focus.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області, легковик з іноземною реєстрацією під керуванням 26-річного жителя Костопільського району потрапив у поле зору поліції під час патрулювання на вулиці Центральній у селі Верхів Острозького району 28 серпня. Під час поверхневої перевірки транспортного засобу в багажнику правоохоронці виявили картонну коробку, в якій був мішок із камінням, схожим на бурштин-сирець.

Слідчо-оперативна група, яку негайно викликали, задокументувала і вилучила понад 46 кілограмів необробленого бурштину різної фракції.

Слідчі Острозького відділу поліції за фактом незаконного перевезення бурштину почали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України.

Дивіться також: В автобусі, що прямував до Угорщини, виявлено 111 кг контрабандного бурштину, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження правоохоронці встановлюють походження і можливі канали збуту бурштину-сирцю, а також інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Наразі слідчими вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб та вилучене каміння.

Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі терміном від двох до трьох років, або позбавлення волі на той же термін.

Патрульні зупинили Ford за порушення ПДР, у багажнику виявили майже 50 кілограмів бурштину, - поліція Рівненщини 01
Патрульні зупинили Ford за порушення ПДР, у багажнику виявили майже 50 кілограмів бурштину, - поліція Рівненщини 02

Дивіться також: Правоохоронці на Рівненщині виявили понад 200 кг нелегального бурштину і цех для його обробки. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+7
А у нас янтарь уже запрещенный продукт типа как наркотики? нашли и уже все могут посадить?!!
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30.08.2020 00:36
+6
Зупинили за порушення ПДР, потім чогось прошманали , чи як? Повезло пацану що хоча б щось та було, а була б у нього пуста машина, не виключено що було б знайдено дещо інше, і поїхав би років на 10
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30.08.2020 01:01
+4
робіть висновки ,треба їздити не порушуючи ПДР , не викликаючи увагу !
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30.08.2020 00:37
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А у нас янтарь уже запрещенный продукт типа как наркотики? нашли и уже все могут посадить?!!
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30.08.2020 00:36 Відповісти
логично....
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30.08.2020 06:27 Відповісти
да вобще бред какой-то, люди камушки в лесу собирают, а их штрафуют за это
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30.08.2020 07:39 Відповісти
робіть висновки ,треба їздити не порушуючи ПДР , не викликаючи увагу !
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30.08.2020 00:37 Відповісти
И не на бляхе. Это всегда доп. Стимул проверить наличие страховок, документов и ****...
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30.08.2020 01:26 Відповісти
Когда воруют тоннами - это совсем не заметно , потому что это можно делать, но не всем. А так, как и во во всем «стрелочника» изловили и то случайно.
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30.08.2020 00:40 Відповісти
Зупинили за порушення ПДР, потім чогось прошманали , чи як? Повезло пацану що хоча б щось та було, а була б у нього пуста машина, не виключено що було б знайдено дещо інше, і поїхав би років на 10
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30.08.2020 01:01 Відповісти
Попал на ровном месте
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30.08.2020 01:07 Відповісти
Тобто при елементарному порушенні ПДР тепер поліцаї проводять цікавий такий поверхневий огляд (огляд, а не обшук!), коли в зачиненому багажнику в закритій коробці (ясновидячі або погляд-рентген!) знаходять незаборонений товар і трублять про це на всю Україну. Наступного разу як доблісні поліціонери побачать брудний автомобіль - нехай уже стріляють на ураження.
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30.08.2020 01:49 Відповісти
именно- нарушение,- протокол. КРАПКА.- осмотр-досмотр есть следственное действие- при наличии оснований!!!, пусть вызывают СОГ и действуют согласно УК, при понятых, адвокате и всей лабуде....)))
может чел нашел энтот мех ехавши в лесу- а ему конфискацию впаривают...(((
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30.08.2020 02:31 Відповісти
Водій лох. І таких відсотків 90
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30.08.2020 09:12 Відповісти
так это козье хавно, только сухое, какой янтарь.....
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30.08.2020 06:29 Відповісти
Всё правильно! Остановили за нарушения ПДД дальше всё по протоколу учите правила неуки. Далее янтарь, которого добыча без "разрешающих документов" запрещена, мало того весь янтарь вообще все ископаемые которые находятся в земле на территории Украины- это достояние народа.
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30.08.2020 08:06 Відповісти
т.е. будут у меня янтарь уголь газ и другие ископаемые то все меня в тюрьму за достояние народа? а вы головой нигде не стукнулись?!!
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30.08.2020 09:48 Відповісти
Та дурак он, тут всё просто.
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30.08.2020 12:51 Відповісти
Ну и что нашли янтарь,это же не отрубленная голова какого то порохобота,хлопчиков нужно опустить с извинениями за незаконный обыск.
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30.08.2020 08:22 Відповісти
Нарушать ППД с таким грузом. Дебилы б****.
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30.08.2020 08:36 Відповісти
Ржунимагу )))))))
поверхностной проверки транспортного средства в багажнике Источник: https://censor.net/ru/p3216580
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30.08.2020 08:39 Відповісти
Скажет что нашел...ехал увидел стоит коробка...остановился подобрал...и вез в полицию....
Так что все эти штрафы..и сроки то фигня....
На янтарь полиняет..это факт...
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30.08.2020 08:52 Відповісти
Это что ещё за фигня? Какое право они имели шмон проводить, рыться в личных вещах? И с каких это пор янтарь у нас приравнивается к запрещённым предметам?
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30.08.2020 12:50 Відповісти
 
 