Протестувальники, які виступають проти "коронавірусних обмежень", у Берліні принесли "прапор ДНР" і просили про допомогу Путіна і Трампа. ФОТОрепортаж

За оцінками поліції, на протест проти COVID-обмежень у Берліні зібралися не менше 18 тисяч осіб. У натовпі можна було помітити російські та американські прапори і гасла на підтримку Путіна і Трампа. Більшість учасників не дотримувалася приписів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, поліція скасувала дозвіл на проведення акції до її початку.

"На жаль, у нас немає іншого виходу. Ми звернулися до організатора демонстрації і повідомили йому, що збори буде розпущено поліцією. Всі вжиті досі заходи не призвели до дотримання приписів", - написала пресслужба поліції. Вона уточнила, що людей, які зібралися, неодноразово закликали дотримуватися соціальної дистанції, а також маскового режиму.

Демонстрація мала розпочатися о 15:30 за місцевим часом на центральному бульварі Unter den Linden. Потім учасники планували пройти Friedrichstrasse, через центр міста, до Бранденбурзьких воріт і далі - до Колони перемоги.

Дивіться також: Проти карантину протестували в Хмельницькому. ФОТОрепортаж

За даними видання, за дві години до початку заходу зібралися від 15 до 30 тисяч осіб. Тим часом, за оцінками поліції, до 12:48 у окрузі Мітте зібралося майже 18 тисяч мітингувальників, і люди весь час продовжували прибувати.

DW повідомляє, що в натовпі були десятки російських і американських прапорів, а також транспаранти із закликами до президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа. "Володимире і Дональде, звільніть нас" - такі написи можна було, наприклад, прочитати на одному з плакатів, який, розгорнули два підлітки. Крім того, частина тих, хто прийшов, захопила прапори "ДНР", а також райдужні - ЛГБТ.









Дивіться також: Підприємці в Коломиї мітингують проти "червоних" карантинних обмежень. ФОТОрепортаж









Проведення акції раніше заборонила поліція, проте 28 серпня суд у Берліні скасував цю заборону. Організатором демонстрації виступала ініціатива Querdenken 711 із Штутгарту, яка стверджує, що займається захистом основних свобод. За відомостями видання Berliner Morgenpost, у її складі переважно прихильники теорій змови, правих екстремістів і тих, хто заперечує існування нового коронавірусу. Берлін не можна перетворювати на "майданчик для ймовірних ідеологів теорій змови", зазначив з огляду на події берлінський сенатор із внутрішніх справ Андреас Гайзель.

Попередня аналогічна хода відбулася в столиці ФРН 1 серпня. Тоді майже всі мітингувальники також були без масок і не дотримувалися правила соціального дистанціювання.

Дивіться також: "Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" - на Далекому Сході РФ протести 50-й день поспіль. ФОТОрепортаж

Коронавірус SARS-CoV-2, за даними Worldometer, виявлено вже у понад 24,9 млн жителів планети. Найбільше інфікувань - у США (6 млн), Бразилії (3,8 млн) та Індії (3,4 млн). Пандемія забрала життя близько 842 000 осіб. У ФРН вірус до 29 серпня виявлено у 240 986 осіб, 9289 хворих померли.