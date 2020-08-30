УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16001 відвідувач онлайн
Новини Фото ФоторепортажЗа кордоном Агресія Росії проти України Коронавірус і карантин
35 088 174
Берлін (149) карантин (16073) протест (2247) Донбас (21703) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Протестувальники, які виступають проти "коронавірусних обмежень", у Берліні принесли "прапор ДНР" і просили про допомогу Путіна і Трампа. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

За оцінками поліції, на протест проти COVID-обмежень у Берліні зібралися не менше 18 тисяч осіб. У натовпі можна було помітити російські та американські прапори і гасла на підтримку Путіна і Трампа. Більшість учасників не дотримувалася приписів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, поліція скасувала дозвіл на проведення акції до її початку.

"На жаль, у нас немає іншого виходу. Ми звернулися до організатора демонстрації і повідомили йому, що збори буде розпущено поліцією. Всі вжиті досі заходи не призвели до дотримання приписів", - написала пресслужба поліції. Вона уточнила, що людей, які зібралися, неодноразово закликали дотримуватися соціальної дистанції, а також маскового режиму.

Демонстрація мала розпочатися о 15:30 за місцевим часом на центральному бульварі Unter den Linden. Потім учасники планували пройти Friedrichstrasse, через центр міста, до Бранденбурзьких воріт і далі - до Колони перемоги.

Дивіться також: Проти карантину протестували в Хмельницькому. ФОТОрепортаж

За даними видання, за дві години до початку заходу зібралися від 15 до 30 тисяч осіб. Тим часом, за оцінками поліції, до 12:48 у окрузі Мітте зібралося майже 18 тисяч мітингувальників, і люди весь час продовжували прибувати.

DW повідомляє, що в натовпі були десятки російських і американських прапорів, а також транспаранти із закликами до президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа. "Володимире і Дональде, звільніть нас" - такі написи можна було, наприклад, прочитати на одному з плакатів, який, розгорнули два підлітки. Крім того, частина тих, хто прийшов, захопила прапори "ДНР", а також райдужні - ЛГБТ.

Протестувальники, які виступають проти коронавірусних обмежень, у Берліні принесли прапор ДНР і просили про допомогу Путіна і Трампа 01
Протестувальники, які виступають проти коронавірусних обмежень, у Берліні принесли прапор ДНР і просили про допомогу Путіна і Трампа 02
Протестувальники, які виступають проти коронавірусних обмежень, у Берліні принесли прапор ДНР і просили про допомогу Путіна і Трампа 03
Протестувальники, які виступають проти коронавірусних обмежень, у Берліні принесли прапор ДНР і просили про допомогу Путіна і Трампа 04

Дивіться також: Підприємці в Коломиї мітингують проти "червоних" карантинних обмежень. ФОТОрепортаж

Протестувальники, які виступають проти коронавірусних обмежень, у Берліні принесли прапор ДНР і просили про допомогу Путіна і Трампа 05
Протестувальники, які виступають проти коронавірусних обмежень, у Берліні принесли прапор ДНР і просили про допомогу Путіна і Трампа 06
Протестувальники, які виступають проти коронавірусних обмежень, у Берліні принесли прапор ДНР і просили про допомогу Путіна і Трампа 07
Протестувальники, які виступають проти коронавірусних обмежень, у Берліні принесли прапор ДНР і просили про допомогу Путіна і Трампа 08

Проведення акції раніше заборонила поліція, проте 28 серпня суд у Берліні скасував цю заборону. Організатором демонстрації виступала ініціатива Querdenken 711 із Штутгарту, яка стверджує, що займається захистом основних свобод. За відомостями видання Berliner Morgenpost, у її складі переважно прихильники теорій змови, правих екстремістів і тих, хто заперечує існування нового коронавірусу. Берлін не можна перетворювати на "майданчик для ймовірних ідеологів теорій змови", зазначив з огляду на події берлінський сенатор із внутрішніх справ Андреас Гайзель.

Попередня аналогічна хода відбулася в столиці ФРН 1 серпня. Тоді майже всі мітингувальники також були без масок і не дотримувалися правила соціального дистанціювання.

Дивіться також: "Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" - на Далекому Сході РФ протести 50-й день поспіль. ФОТОрепортаж

Коронавірус SARS-CoV-2, за даними Worldometer, виявлено вже у понад 24,9 млн жителів планети. Найбільше інфікувань - у США (6 млн), Бразилії (3,8 млн) та Індії (3,4 млн). Пандемія забрала життя близько 842 000 осіб. У ФРН вірус до 29 серпня виявлено у 240 986 осіб, 9289 хворих померли.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+34
Сколько дичи упоротой в Германию понаехало Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине пришли с "флагами ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 4883
показати весь коментар
30.08.2020 01:35
+28
Интересно,а что хотят от Германии ЛДНРовские макаки?
показати весь коментар
30.08.2020 01:33
+27
с рашистиам надо только так Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 5438 Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 4338
показати весь коментар
30.08.2020 09:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Vedana Ну так люди трохи самі повинні думати.Ну скільки ж будуть довірливими?
показати весь коментар
30.08.2020 03:30 Відповісти
Для чого ? Вони не хочуть, їм не треба ...
Не раз писала і це - загальновідомо: думати - це праця, зусилля ...
Більшості набагато легше жити, не обтяжуючи себе цим процесом.
Їх все влаштовує.
показати весь коментар
30.08.2020 03:57 Відповісти
Німецький феномен після капітуляції у Другій Світовій-зневіра у власній вірі.Тобто- вони повірили в те,що їх віра була хибною і зараз нація їм-ніщо,а "демократія"-усе. Але ,у багатьох випадках, це тільки фейкова думка,бо там немає боротьби з фейками,як скажімо в Австрії,де за "пупін-введи"-14-ть років тюрьми.Це, на перший погляд, курйозний феномен, але він пов'язаний з тим, що німці не нейтрально опрацьовують інформацію, а на тлі їхньої фейкової думки,бо викриттю фальшивої інформації немає альтернативи. Таким чином там фальшиві повідомлення сприймають за чисту монету ,а голос про"страшилку" Трампа та"друга"Пупіна-фейкo-мейкера на них діє,як на арабів голос з мінорету.От британці із-за цього і вийшли з Євросоюзу-зрозуміли,що фейкова "демократія"пупінської "Антифи" ще до добра ніякий союз сліпого з глухим не довела-ні рим,ні посполит,ні совок. України це також стосується,доречі-там фейк на фейкові сидить-і фейком поганяє,на радість окупанта.
показати весь коментар
30.08.2020 04:30 Відповісти
Смешно. Когда дело касается протестов на Западе украинские СМИ ничем от рашки не отличаются.
показати весь коментар
30.08.2020 05:14 Відповісти
И даже у лошадей кацапские лица.
показати весь коментар
30.08.2020 05:27 Відповісти
кoцорылые тараканы везде пролезли, а зе-бил курит айкосы....
показати весь коментар
30.08.2020 05:38 Відповісти
особливо тупим порохоботам...
тема про протести... в БЕрліні...))
показати весь коментар
30.08.2020 19:32 Відповісти
Адика на них нет
показати весь коментар
30.08.2020 07:12 Відповісти
Кацапи і домбасяни здриснули до Ірманії і мутять там воду. Нехай повертаються в свої іпеня і там качають права.
показати весь коментар
30.08.2020 07:55 Відповісти
Ну что, тевтоны, вы это сделали сами.
Каким местом вы думали, когда после объединения двух Германий вы вогнали Восточную Германию в безработицу?
Тех, кто мне будет будет тут "сказки Шехерезады" рассказывать о том, как здорово навели порядок на востоке Германии, я отсылаю к документальному фильму DW на youtube, именно эту тему, где рассказано, как обанкрочивали бизнесы Восточной Германии, и как для сохранения предприятий "просвещенным" европейцам немцы из Восточной Германии взятки давали.
Взятки давали, чтобы предприятия сохранить, поняли?
Русские "порох" не изобретут, но как же они умеют использовать чужие ошибки!
Эта festering sore Восточной Германии будет теперь у вас, тевтоны, "гнить" за то, что думали вы тогда, в конце 80-х и начале 90-х только одним местом - задним карманом брюк, где кошелек хранится.
так вам и надо, serves you right.
показати весь коментар
30.08.2020 08:06 Відповісти
Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 6523
показати весь коментар
30.08.2020 08:12 Відповісти
Колорадская свиноматка в луГандонском санатории !
показати весь коментар
30.08.2020 11:29 Відповісти
Флаги ЛДныры?? и портрет Вована Пукана??....это пройденный этап. Сча это уже не катит. Только обосцанные секонхэндовские тряпки с забродившими феромонами. Это новый тренд. Власть сразу же идет на попятную.....дык, оно и понятно.
показати весь коментар
30.08.2020 08:17 Відповісти
4 августа команда Йельского университета опубликовала препринт на medRxiv, в котором говорится, что результаты анализа слюны совпадают с результатами мазков в 94% случаев.по цене всего 1,29 доллара за образец, что примерно в 100 раз меньше, чем у коммерческих тестов на основе мазков. 15 августа FDA предоставило экстренное разрешение на проведение теста SalivaDirect, чтобы другие одобренные FDA лаборатории могли использовать протокол. На прошлой неделе агентство продлило одобрение теста UIUC, учитывая его сходство с тестом Йельского университета. В настоящее время UIUC использует свой тест слюны для тестирования всех 60 000 студентов, преподавателей и сотрудников дважды в неделю, чтобы они могли как можно быстрее изолировать инфицированных людей. «Тестирование слюны имеет смысл с научной точки зрения и имеет смысл с точки зрения логистики», - говорит Хергенротер.
показати весь коментар
30.08.2020 08:29 Відповісти
Особенно радуют два молодых упоротых идиота с транспарантом Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 9223.
показати весь коментар
30.08.2020 08:35 Відповісти
Понятное дело, подонкам нравятся подонки ,ничего нового
показати весь коментар
30.08.2020 10:35 Відповісти
Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 9550
показати весь коментар
30.08.2020 08:46 Відповісти
Вони хочуть переїхати в ДНР ? Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 452
оце так змі калічить психіку людей, які самі не знають ЩО і в КОГО просять.
показати весь коментар
30.08.2020 08:47 Відповісти
В когось ще є сумніви, звідки ноги тих "протестів" ростуть? Кремль створює хаос і безлад всюди, де тільки пролізуть його брудні руки. Всюди і у всьому. Поки світ того остаточно не зрозуміє і не знищить той гадючник, доти спокою в світі не буде.
показати весь коментар
30.08.2020 08:53 Відповісти
Після розвалу срусру по всьому світу "зтухли" комуністичні та соціалістичні рухи в один час!
Після розвалу рашки закінчаться війни в Сирії, Лівії, Кавказькі конфлікти, війна на Донбасі, зникнуть "жовті жилети", подібні протестувальники по всьому світу.
показати весь коментар
30.08.2020 15:51 Відповісти
В Берліні мешкає 4млн людей.. На це збиговисько,зібране ґебельсами пукіна,виперлось0.75% Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 7757 населення.., а кількість шизоїдів та розумовонеповноцінних в Берлінв - 0.6% населення Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 5529
показати весь коментар
30.08.2020 08:57 Відповісти
из таких 0,6% вырастают гитлеры
показати весь коментар
30.08.2020 13:40 Відповісти
ага.. і фашисти=пропукінці Протестувальники, які виступають проти "коронавірусних обмежень", у Берліні принесли "прапор ДНР" і просили про допомогу Путіна і Трампа - Цензор.НЕТ 414
показати весь коментар
30.08.2020 13:45 Відповісти
А представь,если бы вместо умственно неполноценного,по твоему мнению,Алоизыча,к власти в Германии в 33-м пришел кто- нибудь умственно одаренный,вроде нашего валоди..
Во где сюжет для Спилберга..
показати весь коментар
30.08.2020 16:56 Відповісти
вата дурнувата...
показати весь коментар
30.08.2020 08:57 Відповісти
а в Берлине есть дом профсоюзов?!.. а дрова?!
показати весь коментар
30.08.2020 09:01 Відповісти
брусчатка є на старих вулицях
показати весь коментар
30.08.2020 09:58 Відповісти
++++100% Протестувальники, які виступають проти "коронавірусних обмежень", у Берліні принесли "прапор ДНР" і просили про допомогу Путіна і Трампа - Цензор.НЕТ 2753
показати весь коментар
30.08.2020 13:39 Відповісти
и характерные удмуртские рожи .... вот немцам повезло
показати весь коментар
30.08.2020 09:03 Відповісти
Вот сразу и видно откуда растут ноги у безмозглых адептов секты Ковиданет,-из болот Мордора!
показати весь коментар
30.08.2020 09:13 Відповісти
Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 8052
показати весь коментар
30.08.2020 09:28 Відповісти
с рашистиам надо только так Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 5438 Протестующие против "коронавирусных ограничений" в Берлине принесли "флаг ДНР" и просили о помощи Путина и Трампа - Цензор.НЕТ 4338
показати весь коментар
30.08.2020 09:32 Відповісти
Так нада поступать со всей руснёй везде !
показати весь коментар
30.08.2020 13:54 Відповісти
Неогитлер прийде - порядок наведе.
показати весь коментар
30.08.2020 09:35 Відповісти
что если клонировать фюрера он бы порядок навел и тут и в рашке и в мире...бундес армии 4 го рейха идут по плонете и роблят хорошо.. Протестувальники, які виступають проти "коронавірусних обмежень", у Берліні принесли "прапор ДНР" і просили про допомогу Путіна і Трампа - Цензор.НЕТ 8019
показати весь коментар
30.08.2020 12:44 Відповісти
А ведь прыйде..
показати весь коментар
30.08.2020 16:58 Відповісти
Даёшь северные потоки 3,4,5,6,7....
показати весь коментар
30.08.2020 09:37 Відповісти
"рожденные детки"зачатые немецкой самкой в Минске от мацковского оккупанта Украины
показати весь коментар
30.08.2020 09:37 Відповісти
Явно кацапи і тут свій їб#льник вмочили.Якщо де виникає яка небудь заваруха,то без смердючого руцкаго міра там явно не обійшлося.
показати весь коментар
30.08.2020 10:06 Відповісти
Довбойоби ! Берлін - Корона Вірус -Путен- Прапор днр (???) Пояснить мені дурню цей зв,язок !!!??
Гей парад - Путен - прапори Лугандона : це цілком логічно та зрозуміло але тут не бачу жодного сенсу
показати весь коментар
30.08.2020 10:13 Відповісти
Це Ви не бачите, а ті, хто хоче про себе заявити та ще на грошовому підсосі з краіни балалайок
( ну Ви здогадуєтесь про яку партію) роблять це повсюди і навіть, якби були протести "зелених " (Bündnis 90/ Grünen) ці прапори майоріли би також.
показати весь коментар
30.08.2020 11:52 Відповісти
To що AFD сидить на підсосі у кремля це давно відомо , а про Зелених не скажу бо не знаю
показати весь коментар
30.08.2020 11:58 Відповісти
про Зелених Ви мене не зрозуміли. Вони за екологію і тільки за не і про стороннє фінансування мова не йде.Я мала на увазі, що для кремля бодай який мітинг -це інформаційна площадка (інструмент) для просування своєї стратегії
показати весь коментар
30.08.2020 12:11 Відповісти
Згоден, соррі, тупанув ( після вчорайшнього) -)
показати весь коментар
30.08.2020 12:29 Відповісти
Абсурд с запугиванием населения короной продолжается. Вместо того что бы организовывать в парках оздоровительные мероприятия йогу, пробежку, зарядку утреннюю, раздачу рецептов на получение бесплатных витамин , или просто фруктовые корзины помощи старикам,они всем пялят эти маски, на которых сами обогатились ,после ношения которых иммунитет населения упадет в несколько раз и начнут от простого гриппа умирать.
показати весь коментар
30.08.2020 10:21 Відповісти
Так. Але ж я там побачив і жовто-блакитний прапор і дохіба інших.
Якась манипулятивна назва статті.
показати весь коментар
30.08.2020 10:22 Відповісти
Да однозначно манипуляция
показати весь коментар
30.08.2020 10:23 Відповісти
При этом там не видно, как минимум на этих фото, ни одного флага Германии. Демонстрация понаехавших?
показати весь коментар
30.08.2020 10:38 Відповісти
Зеленский на камеру в масочке сидит, так твоя жена же переболела?! Зеленский, значит и ты переболел бессимптомно, кому клоунаду корчишь?
показати весь коментар
30.08.2020 10:22 Відповісти
Какой прекрасный шанс для властей Германии зафиксировать одичалых и вернуть их на историческую родину, но врядли они им воспользуются
показати весь коментар
30.08.2020 10:29 Відповісти
А сколько такие " протесты " стоят россБЮДЖЭТУ ? ..
.
показати весь коментар
30.08.2020 10:32 Відповісти
Им пох.. у них все стабильно!
Полно газа и нефти...
Протестувальники, які виступають проти "коронавірусних обмежень", у Берліні принесли "прапор ДНР" і просили про допомогу Путіна і Трампа - Цензор.НЕТ 4250
показати весь коментар
30.08.2020 15:56 Відповісти
дегенераты
показати весь коментар
30.08.2020 10:45 Відповісти
...""Как рассказал берлинский сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель, там собрались около 3000 правых экстремистов и "рейхсбюргеров" (это участники националистического движения в Германии, не признающие легитимность существования ФРГ и называющие себя гражданами немецкого Рейха, существовавшего с 1871 года), информирует DW.

В ходе стычек демонстранты бросали камни и бутылки в правоохранителей. В итоге только под посольством РФ были задержаны около 200 человек (из 300 задержанных за день), сообщает Die Welt. ""
показати весь коментар
30.08.2020 11:16 Відповісти
Робили картінку під посольством рефії
показати весь коментар
30.08.2020 11:18 Відповісти
Закінчиться московія закінчиться і їхній Drittes Reich
Протестувальники, які виступають проти "коронавірусних обмежень", у Берліні принесли "прапор ДНР" і просили про допомогу Путіна і Трампа - Цензор.НЕТ 4786
показати весь коментар
30.08.2020 16:02 Відповісти
*****.... сборище упоротых *******.... предлагаю их депортировать в днр/лнр.... это надолго отобьет какое либо желание смотреть в сторону параши
показати весь коментар
30.08.2020 11:29 Відповісти
Для журнашлюшок в цій події головне, що хтось прапор днр приніс, а для мене, що німці повстають проти корона-сатанистів.
показати весь коментар
30.08.2020 11:33 Відповісти
Да не это главное. А огромное количество прорашковцев, которые не только не признают ковид, но и нашу с вами свободу
показати весь коментар
30.08.2020 13:34 Відповісти
ай вей піґістаньті ваших ґлупастєф Протестувальники, які виступають проти "коронавірусних обмежень", у Берліні принесли "прапор ДНР" і просили про допомогу Путіна і Трампа - Цензор.НЕТ 8033 о.75% це не "огромна"кількість а сміття та дурня. То фашистські ґебельси намагаються впарити бидлоті що "фсє за пукіна" Протестувальники, які виступають проти "коронавірусних обмежень", у Берліні принесли "прапор ДНР" і просили про допомогу Путіна і Трампа - Цензор.НЕТ 6907
показати весь коментар
30.08.2020 13:50 Відповісти
Про яку це свободу ви говорите? Керманичі коронобєсія як раз і відбирають свободу.
показати весь коментар
30.08.2020 14:52 Відповісти
"По оценкам полиции, на протест против COVID-ограничений в берлине". Неуки, исправьте ошибку
показати весь коментар
30.08.2020 12:40 Відповісти
где бундес полицай почему не арествуют за фашисткие флаги рф и днр..вы там вообще под негров прогнулись как англия и европа..цирк..дави их как гитлер хотел..((
показати весь коментар
30.08.2020 12:42 Відповісти
Всё логично. Кремлёвский гнойник лопнул и брызги разлетаются по всему миру. Это начало путинского конца.
показати весь коментар
30.08.2020 12:44 Відповісти
не знаю одеты берлинцы бедно как то((
показати весь коментар
30.08.2020 12:45 Відповісти
так пропили все бабло за час карантину... тепер мусять виходити... на площі..
переважно ж люмпен...
показати весь коментар
30.08.2020 19:36 Відповісти
Поздравления жителям Германии и лично фрау Меркель и ее партии - сколько же в объединенной Германии про-российски настроенных граждан!!! Принимайте еще, пусть вас Россия своим газом обнимает в объятиях. А потом как 1939 году вместе с Россией будете пилить Европу и весь мир между собой....
показати весь коментар
30.08.2020 13:32 Відповісти
І там кацапом смердить.
показати весь коментар
30.08.2020 20:27 Відповісти
ГЕЙ ПАРАД Протестувальники, які виступають проти "коронавірусних обмежень", у Берліні принесли "прапор ДНР" і просили про допомогу Путіна і Трампа - Цензор.НЕТ 9700
показати весь коментар
30.08.2020 23:06 Відповісти
Осінь наближається. Загострюються всілякі хронічні болячки. І психічні також...
показати весь коментар
31.08.2020 00:26 Відповісти
іпанутим немає спокою, це точно.
А чого в Німеччині ці придурки з флагамі "днр"-ів протестують? Хай по донецьку бігають. Це ж скоріш за все, набігались з кацапськими ганчірками по донбасу, а потім поїхали собі з того пекла у спокійну та затишну Німеччину, і тепер ще й звідти тявкають. Тьху, гидота !!!!!!!
показати весь коментар
31.08.2020 00:31 Відповісти
***** зараз не до Німеччини, він Бєларусь ковтає.. Може подавиться вже нарешті !!!
показати весь коментар
31.08.2020 00:35 Відповісти
Закат Європы у них крыша поехала и они давно уже летают над гнездом кукушки. Для лечения им видно необходима Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) и фюрер. Вместо того чтобы расследовать на уровне ООН кто создал и запустил биологическое оружие в массы они танцуют с бубном и флагами бандитов.
показати весь коментар
31.08.2020 06:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 