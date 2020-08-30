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викрадення (771) СБУ (10078) ІТ-індустрія (192)

Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві кілька днів тому невідомі викрали співробітника IT-компанії Ярослава Штадченка. Про його долю досі нічого не відомо, а дружина стверджує, що до викрадення причетна СБУ.

Про це Юлія Штадченко написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Юлія підтвердила, що на відео її чоловік, який пропав безвісти в середу ввечері близько 23:00, коли повертався додому з роботи. Вона також сказала, що після викрадення знайшла особисті речі чоловіка на вулиці.

"У Києві було оголошено план "Перехоплення", але результату він не дав. Востаннє автомобіль зафіксували камери на Лесі Українки. Далі слід губиться... Але 27 серпня в ЗМІ з'явився коментар прессекретаря СБУ про те, що це нібито була спецоперація СБУ із затримання злочинця", - зазначає дружина викраденого.

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Вона уточнила, що відтоді вона та адвокати перевірили всі ізолятори СБУ, але чоловіка там не виявилося.

"Якщо це справді затримання, то зобов'язані в певні терміни довести до відома про те, на якій підставі людину затримали і де вона перебуває. Інакше це порушення закону. Якщо це викрадення, то такими заявами в ЗМІ ви дезінформуєте громадськість і позбавляєте можливості в перші найважливіші дні зробити правильні дії, щоб людина повернулася додому", - звертається жінка до правоохоронців.

Штадченко також повідомила, що будь-якої інформації про перебіг розслідування цього інциденту від слідчих не надходило.

Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ 01
Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ 02
Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ 03
Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ 04

Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ 05
Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ 06
Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ 07
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Топ коментарі
+25
Добро пожаловать в 90 ЗЕбилье!
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30.08.2020 11:25
+20
Зарубежные инвесторы, добро пожаловать в ЗЭстрану
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30.08.2020 11:35
+19
Це що? "Турборежим" в совок? Білорусь, мордор? Це хто? Бандюки, СБУ, чи фсб? Що відбувається?
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30.08.2020 11:35
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намайнит СБУшникам биткойны и отпустят
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30.08.2020 11:22 Відповісти
Добро пожаловать в 90 ЗЕбилье!
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30.08.2020 11:25 Відповісти
Вроді не схоже, ті більш "спеціалісти" по інтимсалонам.
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30.08.2020 11:26 Відповісти
А хто він такий(що за "зальот"?)
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30.08.2020 11:27 Відповісти
"Ничего личного - чисто бизнес" , -- ответили СБУшники на мерзкие обвинения граждан !
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30.08.2020 11:28 Відповісти
Широкий апщественності сей персонаж не знаком...Абьясніте,в чому смисл викрадення?
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30.08.2020 11:30 Відповісти
Например выкуп.
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30.08.2020 11:53 Відповісти
Єдиний найбагатший український айтішник, до якого СБУ змогла добратися?
Викуп він сам повинен намайнити, чи навчить пацанів как ето дєлаєццо?
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30.08.2020 15:51 Відповісти
ни про что...
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30.08.2020 11:31 Відповісти
если будет что , Я сообщу
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30.08.2020 11:33 Відповісти
Какая-то мутная история
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30.08.2020 11:34 Відповісти
Це що? "Турборежим" в совок? Білорусь, мордор? Це хто? Бандюки, СБУ, чи фсб? Що відбувається?
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30.08.2020 11:35 Відповісти
По темі щось буде, чи, як завжди, лише зелений сморід?
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30.08.2020 12:09 Відповісти
Пойду посмотрю "Сватов" или "Интернов"..., може фиалками запахнет.
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30.08.2020 13:22 Відповісти
Зарубежные инвесторы, добро пожаловать в ЗЭстрану
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30.08.2020 11:35 Відповісти
Зебільнуті виборці проголосували саме за це. Вони хотіли стабільності і отримали її. Такі злочини скоюються з дивною стабільністю. Вони зотіли контролю правоохоронців над злочинністю - і отримали її. Вони вважали, що голосують за порядок - і отримали його - порядок державно-олігархічним, де рядовий громадянин є ніким. А тепер запитання:Це справді те, що вони хотіли?
П.С. 90 відсотків, що айтішник голосував за Бубочку.
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30.08.2020 11:36 Відповісти
Ви вважаєте, що це зробила Ыліта??
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30.08.2020 11:41 Відповісти
БІЛІ а зробила що?
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30.08.2020 15:04 Відповісти
Тукан, ти мене не переконав. Там десь є, що цей безумовно достойний айтішник не голосував за Бубочку? Навпауюуи, прочитавши твож посилання, я ще більше впевнився, що так і було. І твої аргументи з особистими образами дають підстави вважати, що і ти з тієї ж бкюещумовно достойно зеленої когорти Лжщєнків, Найємів і інших вкрай зубожілих грантоїдів.
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30.08.2020 20:37 Відповісти
Прочитав твой высер, я убедился, что ты полный дебил! Иннах, свободен Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 4638
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30.08.2020 21:10 Відповісти
Ти, простіше кажучи, читаєш гівна. Бо висер - це гівно. Отже ти спеціаліст по гівнах. От лише цікаво, це в тебе професія така, чи просто душа до гівна тягне? А взагалі лікуй комплекс неповноцінності. Агресивна риторика, як і агресивна поведінка вказує не так неюа невизовпність, як на невпевненість. У власних силах чи то у диспут, чи то у бійці. 😊 І ще. Мені зовсім не цікаво, куди ти йдеш і чи ти "свободєн", чи на ланцюгу. Це вже твої проблеми. Сам їх вирішуй, брудний Гаррі. 😁
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31.08.2020 01:44 Відповісти
Агрессивные здесь только педрочеры, типа тебя
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31.08.2020 07:26 Відповісти
😁 Узнаб зебіла - йому в очі моча, а він Божа роса. Я до твого відома не матюкаюся. Виховання не кухарсько-кучерське. 😁 Мтраждай мовчки, зелений фаталіст. 😊
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31.08.2020 11:53 Відповісти
Ты, я вижу, получаешь удовольствие, когда тебя набуй посылают! Тогда ещё раз - идинакуй, чепушило
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31.08.2020 14:18 Відповісти
Брудний Гаррі, 😁 тобі відомо, де це? Частий гість у тих теренах? Ти просто кацап, або підкацапник. І не любиш ти не Порошенка, а в е українське. І Порошенко таким, як ти не до вподоби не тому, що начебто корупціонер, а тому, що "русскій мір", який ти чекаєш, не пустив саювого часу в Україну. 😊 Бо якби тебе цікавила боротьба з корупцією, чи неефективно державне управління, то після Зєлі них зашкварів ти мав би криком кричати. А ти аплодуєш за Фокіна в ТКГ, за відведення військ, за заборону відповідати вогнем не вогонь. Ти просто ворог України. І ненавитиш і Майдан, і Бандеру, і Петлюру, і Мазепу. Але ты ворог скритий. І тобі не вистачає мужнос і відкрито про це заявити. Тому і ведеш тут підриву діяльність, сподіваючись зустріти "рюуге мір". Але як у кожного зебіла, у тебе немає логічного мислення і причинно-наслідкоаого зв'язку. От тоді, коли починають викрадати людей, віджимати бізнес і забороняти громадянські свободи - це сигнал, що "рюцге мір" стукає у двері. Тільки такі, як ти двері не відкриють. Не дамо. 😁 Тому і дальше посилай всіх за добре відомою тобі особисто адресою. І сам не полінуйся сходити, щоб переконатися, що крім тебе туди ніхто не ходить. 😊 Щасливої дороги, мотоцикл Харлєй Девідсон, ой, вибач, Гаррі Гаррісон. 😁
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31.08.2020 16:14 Відповісти
Йододефицитное, закрой уже свое хлебало Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 6429
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31.08.2020 20:51 Відповісти
Ти справді вважаєш себе кимось, хто може комусь щось розказувати? 😁 Ти лише зелене щось. Бридка, неосвічена, але доволі замовити зелена субстанція. 😊
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01.09.2020 10:24 Відповісти
Пшло отсюда, животное
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01.09.2020 13:34 Відповісти
Гаррі, такий Гаррі! 😁
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01.09.2020 15:01 Відповісти
Комута на "хвост " наступил..
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30.08.2020 11:37 Відповісти
Да, читайте здесь
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30.08.2020 19:10 Відповісти
Нарешті дочекались сумнозвісної діджиталізації 😁😁😁
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30.08.2020 11:41 Відповісти
наверное в бубочке разочаровался...где нить в курилке Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 5939
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30.08.2020 11:43 Відповісти
Часи земанди будем згадувати як найчорніші . Ця вся вакханалія остаточно розірве країну.
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30.08.2020 11:45 Відповісти
Остаточно - це дорве після папєрєдніків, чи як? Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 750
Кажете, у вас в Іспанії згадуватимуть переможний парад 2014-го, як славну подію світлих часів темного минулого?
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30.08.2020 15:55 Відповісти
Мове не йде про минулих колаборантів. Я про сьогодення. Не у вас в Гішпанії, а в мене -в Україні.
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30.08.2020 16:11 Відповісти
Темне сьогодення завжди є наслідком надто яскравого минулого, реалії якого всі славні учасники намагаються забути якнайшвидше. Щоб же ж не робити висновків і не нести відповідальності за результати нищівних перемог та за славні миздобутки, які "вічно кудись діваються".
Наразі я бачу у вас на нікнеймі нашивку з іспанським прапорцем - ви від когось в Іспанії переховуєтеся, чи від іспанців в Україні? У нас серед славних патріотів знову стає популярним традиційне гасло "Миздобули, але намнедали, хоч мийзаслужили"...
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30.08.2020 16:41 Відповісти
Якась дивна тенденція у земляків не сприймати емігрантів-українців… То переховуємось, то унітази миємо. Це заздрість ?
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30.08.2020 20:07 Відповісти
Та яка заздрість - кожному своє. Просто емігранти можуть бути земляками лише у емігрантів,
а з проголошенням Україною незалежності навіть колишні українці закордоння враз перетворилися га закордонців "українського походження". Це. звісно, не лише українців стосується, але момент характерний.
Не стану тут оцінювати патріотичність постави наших єврострибунерів, що чухнули за кордон у той час, коли інші пішли воювати за Україну. На даний момент важливо усвідомити, що іноземцям в українську політику лізти нічого. Ні, ну поради там якісь, власним досвідом поділитися... Але не "обирати і бути обраним". І ніякого подвійного-потрійного громадянства.
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30.08.2020 23:00 Відповісти
А , хочеш розпекти? Узбагойся.українкою лишуся хоч і на Північнім полюсі. І не пиши тут всякої дурні.Не цікаво .Огидно.
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30.08.2020 23:10 Відповісти
Ти сюди аж з іспанського полюса причвалала щоб розказати, що тут кому писати, а що ні?
Зайвий раз підтверджуєш тезу про те, що укрсучпатріоти тим палкіші, чим далі вони від України...
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30.08.2020 23:22 Відповісти
В Киеве похитили информатора, обвинившего в мошенничестве криптовалютную компанию.

По словам Юлии Штадченко, перед исчезновением Ярослав Штадченко позвонил генеральному директору Bistonar Мариусу Зюбке и сказал ему, что собирается подать жалобу на Bitsonar в правоохранительные органы разных стран, в том числе в Федеральное бюро расследований в США. Затем, в среду, адвокат учредителя «Битсонар» позвонил Штадченко и предложил «урегулировать конфликт мирным путем», - сказала его жена.
После этого Ярослава Штадченко похитили по дороге домой.
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30.08.2020 11:48 Відповісти
значит проводят беседу - пистолет и доброе слово делают чудеса
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30.08.2020 11:52 Відповісти
Спасибо-реально просветили...(если что-я искренен!)
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30.08.2020 12:02 Відповісти
В продолжении этого:
"Основатель компании предложил урегулировать конфликт мирным путем, после этого Ярослава похитили.
В июне Штадченко под псевдонимом Ян Новак захватил сайт компании и сообщил, что проект превратился в схему Понци.
В июле Штадченко дал интервью, в котором сказал, что Bitsonar был основан бывшим чиновников украинского правительства Александром Товстенко".
А больше деталей о самой компании здесь.
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30.08.2020 12:06 Відповісти
Да, вот ссылка на оригинал
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30.08.2020 19:15 Відповісти
"Полиция - это те же самые бандиты, только переодетые наоборот!" (с)

Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 5040
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30.08.2020 11:52 Відповісти
переодетые наоборот - шиворот на выворот ?
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30.08.2020 11:53 Відповісти
Это цитата из фильма, скрин момента цитаты из которого представлен под цитатой. Сори за товтологию.
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30.08.2020 11:55 Відповісти
Для жителей удаленыіх хуторов излагаю.
В Украине нет никаких ИТ-компаний, есть только контоыі по отмывке бабла.
Тому пример небезизвестный Инком.
Когда понял, что сам не осилю все задачи, долго искал спецов.
Полный ноль!
Единственный был лет уже около 40, и то, кодер без мозгов в голове, за которым приходилось тестировать, аж спина потела и разжевывать каждую деталь.
Явно взяли на обналичке.
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30.08.2020 11:59 Відповісти
Ну вот что ты несешь? Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 1457
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30.08.2020 12:05 Відповісти
правильно он говорит , все спецы за границей , в Украине такая коррупция что невозможно работать
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30.08.2020 12:09 Відповісти
Тебе, как жителю удаленного хутора поясняю.
Человек, шустро ганяющий монстров не является ИТ-специалистом.
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30.08.2020 12:11 Відповісти
Киевский райсуд Харькова взял под стражу шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус вблизи Люботина вечером 27 августа, и продолжает рассматривать ходатайства избранию мер пресечения другим подозреваемым.
Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко,Источник: https://censor.net/ru/n3216591
26 08 2020-0
27 08 2020-6 - суд
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30.08.2020 12:02 Відповісти
они же дети
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30.08.2020 12:10 Відповісти
Чего он так орёт?
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30.08.2020 12:12 Відповісти
Help ! Help ! Help !
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30.08.2020 12:15 Відповісти
Внизу указанна "команда Зеленского". Это шо значит?
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30.08.2020 12:20 Відповісти
А ссилка на коментар пресс-секретаря СБУ де ?
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30.08.2020 12:22 Відповісти
Нет ее, вообще, в природе. Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 1053 Зато есть это, почитайте, будет интересно
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30.08.2020 19:20 Відповісти
Представляете если бы такое происходило в Беларуси. Весь "цивилизованный мир" с содроганием слушал бы как распинают лысого мальчика, рыдал бы и негодовал, произносил горячие речи в поддержку лысых мальчиков, вводил и и переводил санкции. Реально, в каком же бредовом мире мы живем.
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30.08.2020 12:31 Відповісти
пум пидупууу Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 132
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30.08.2020 12:47 Відповісти
он слишком много знал
https://internetua.com/v-kieve-pohitili-informatora-obvinivshego-v-moshennicsestve-kriptovaluatnuua-kompaniua
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30.08.2020 12:49 Відповісти
Рюкзаков и его Антонина почему молчат?
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30.08.2020 13:18 Відповісти
Наши люди в булочную на такси не ездют Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 8327
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30.08.2020 13:28 Відповісти
Это не похоже на бандитов, он у них не орал, оральник выбили, тут действовали с минимальным ущербом для похищеного, все же служивые.
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30.08.2020 13:48 Відповісти
Тут более детально написано про эту историю https://forklog.com/v-kieve-pohitili-byvshego-sotrudnika-i-razoblachitelya-piramidy-bitsonar/
Этот "Сотрудник IT-компании" работал в пирамиде которая кидала людей на деньги.
Наверно СБУ теперь не только оружие, наркоту, клубы, казино и бордели крышует, но и крипто-пирамидами
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30.08.2020 13:51 Відповісти
всю силу загадочный мужик потратил не по назначению, на "истерический крик Кивы", вместо того, чтобы отбиваться.. хотя против семи это и сложно..
сдаётся, что "посвящённые" в курсе, кто это и за что это..
в стране эпохи е-бениной Зели и её опекуна Авакова, довольствуясь тем, что есть, нам остаётся только гадать и искать зраду.. а она сейчас кругом, особенно на печерских пагорбах.(
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30.08.2020 18:57 Відповісти
Позор тем, кто так лживо и тенденциозно преподносит эту тему: По словам Юлии Штадченко, перед исчезновением Ярослав Штадченко позвонил генеральному директору Bistonar Мариусу Зюбке и сказал ему, что собирается подать жалобу на Bitsonar в правоохранительные органы разных стран, в том числе в Федеральное бюро расследований в США. Затем, в среду, адвокат учредителя «Битсонар» позвонил Штадченко и предложил «урегулировать конфликт мирным путем», - сказала его жена.
После этого Ярослава Штадченко похитили по дороге домой. Юлия Штадченко заявила, что подала заявление в полицию в среду вечером, но не знает о результатах поиска и местонахождении своего мужа.
В июле Ярослав Штадченко дал интервью российскому криптографическому новостному изданию Forklog под псевдонимом Ян Новак, заявив, что Bitsonar был основан бывшим клерком правительства Украины Александром Товстенко, а Штадченко работал в компании менеджером проектов. И Форклог, и жена Штадченко подтвердили, что Штадченко использовал этот псевдоним.более подробно здесь...
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30.08.2020 19:22 Відповісти
А может это была инвестняня?
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30.08.2020 22:02 Відповісти
А шо у Кыйиви есц праграмасты. Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 225 Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 225 Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ - Цензор.НЕТ 225
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30.08.2020 23:16 Відповісти
 
 