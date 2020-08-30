Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
У Києві кілька днів тому невідомі викрали співробітника IT-компанії Ярослава Штадченка. Про його долю досі нічого не відомо, а дружина стверджує, що до викрадення причетна СБУ.
Про це Юлія Штадченко написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Юлія підтвердила, що на відео її чоловік, який пропав безвісти в середу ввечері близько 23:00, коли повертався додому з роботи. Вона також сказала, що після викрадення знайшла особисті речі чоловіка на вулиці.
"У Києві було оголошено план "Перехоплення", але результату він не дав. Востаннє автомобіль зафіксували камери на Лесі Українки. Далі слід губиться... Але 27 серпня в ЗМІ з'явився коментар прессекретаря СБУ про те, що це нібито була спецоперація СБУ із затримання злочинця", - зазначає дружина викраденого.
Вона уточнила, що відтоді вона та адвокати перевірили всі ізолятори СБУ, але чоловіка там не виявилося.
"Якщо це справді затримання, то зобов'язані в певні терміни довести до відома про те, на якій підставі людину затримали і де вона перебуває. Інакше це порушення закону. Якщо це викрадення, то такими заявами в ЗМІ ви дезінформуєте громадськість і позбавляєте можливості в перші найважливіші дні зробити правильні дії, щоб людина повернулася додому", - звертається жінка до правоохоронців.
Штадченко також повідомила, що будь-якої інформації про перебіг розслідування цього інциденту від слідчих не надходило.
Будь ласка, зачекайте...
Викуп він сам повинен намайнити, чи навчить пацанів как ето дєлаєццо?
П.С. 90 відсотків, що айтішник голосував за Бубочку.
Кажете, у вас в Іспанії згадуватимуть переможний парад 2014-го, як славну подію світлих часів темного минулого?
Наразі я бачу у вас на нікнеймі нашивку з іспанським прапорцем - ви від когось в Іспанії переховуєтеся, чи від іспанців в Україні? У нас серед славних патріотів знову стає популярним традиційне гасло "Миздобули, але намнедали, хоч мийзаслужили"...
а з проголошенням Україною незалежності навіть колишні українці закордоння враз перетворилися га закордонців "українського походження". Це. звісно, не лише українців стосується, але момент характерний.
Не стану тут оцінювати патріотичність постави наших єврострибунерів, що чухнули за кордон у той час, коли інші пішли воювати за Україну. На даний момент важливо усвідомити, що іноземцям в українську політику лізти нічого. Ні, ну поради там якісь, власним досвідом поділитися... Але не "обирати і бути обраним". І ніякого подвійного-потрійного громадянства.
Зайвий раз підтверджуєш тезу про те, що укрсучпатріоти тим палкіші, чим далі вони від України...
По словам Юлии Штадченко, перед исчезновением Ярослав Штадченко позвонил генеральному директору Bistonar Мариусу Зюбке и сказал ему, что собирается подать жалобу на Bitsonar в правоохранительные органы разных стран, в том числе в Федеральное бюро расследований в США. Затем, в среду, адвокат учредителя «Битсонар» позвонил Штадченко и предложил «урегулировать конфликт мирным путем», - сказала его жена.
После этого Ярослава Штадченко похитили по дороге домой.
"Основатель компании предложил урегулировать конфликт мирным путем, после этого Ярослава похитили.
В июне Штадченко под псевдонимом Ян Новак захватил сайт компании и сообщил, что проект превратился в схему Понци.
В июле Штадченко дал интервью, в котором сказал, что Bitsonar был основан бывшим чиновников украинского правительства Александром Товстенко".
А больше деталей о самой компании здесь.
В Украине нет никаких ИТ-компаний, есть только контоыі по отмывке бабла.
Тому пример небезизвестный Инком.
Когда понял, что сам не осилю все задачи, долго искал спецов.
Полный ноль!
Единственный был лет уже около 40, и то, кодер без мозгов в голове, за которым приходилось тестировать, аж спина потела и разжевывать каждую деталь.
Явно взяли на обналичке.
Человек, шустро ганяющий монстров не является ИТ-специалистом.
Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко,Источник: https://censor.net/ru/n3216591
26 08 2020-0
27 08 2020-6 - суд
https://internetua.com/v-kieve-pohitili-informatora-obvinivshego-v-moshennicsestve-kriptovaluatnuua-kompaniua
Этот "Сотрудник IT-компании" работал в пирамиде которая кидала людей на деньги.
Наверно СБУ теперь не только оружие, наркоту, клубы, казино и бордели крышует, но и крипто-пирамидами
сдаётся, что "посвящённые" в курсе, кто это и за что это..
в стране эпохи е-бениной Зели и её опекуна Авакова, довольствуясь тем, что есть, нам остаётся только гадать и искать зраду.. а она сейчас кругом, особенно на печерских пагорбах.(
После этого Ярослава Штадченко похитили по дороге домой. Юлия Штадченко заявила, что подала заявление в полицию в среду вечером, но не знает о результатах поиска и местонахождении своего мужа.
В июле Ярослав Штадченко дал интервью российскому криптографическому новостному изданию Forklog под псевдонимом Ян Новак, заявив, что Bitsonar был основан бывшим клерком правительства Украины Александром Товстенко, а Штадченко работал в компании менеджером проектов. И Форклог, и жена Штадченко подтвердили, что Штадченко использовал этот псевдоним.более подробно здесь...