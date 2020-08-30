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Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Суд оштрафував жителів селища Агінське в Забайкальському краї РФ. З каменів, якими на сопці було викладено назву їхнього селища, чоловіки зібрали напис "Путін - злодій".

Про це йдеться в повідомленні Агінського районного суду, інформує Цензор.НЕТ.

Всім трьом висунули обвинувачення в дрібному хуліганстві. Двох чоловіків оштрафували на 700 рублів (260 грн), ще одного - на 800 рублів (300 грн). Згідно з повідомленням пресслужби суду, всі троє визнали свою провину і розкаялися.

У висновку суду йдеться, що напис "Путін - злодій" на місці назви селища на схилі сопки обвинувачені розмістили "жартома, аби розвеселити один одного".

Для пошуку порушників місцева влада залучила поліцію.

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"Поважаючи право кожного на свою думку і погляди, хотів би звернутися до авторів цієї дії: якщо ви вважаєте свій вчинок геройством або зараховуєте себе до опозиції, то це ваше право. Але мені дуже соромно і прикро за все наш селище, за всіх наших хороших і добрих людей, що живуть у ньому", - сказав на суді глава селища Андрій Дашин.

Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою Путін - злодій 01
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Топ коментарі
+23
Воры бывают разные,а тупин мокрушник - убийца.
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30.08.2020 12:27
+19
Зачем так себя утруждать? Достаточно было одно слово - *****
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30.08.2020 12:29
+12
Он просто *****
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30.08.2020 12:55
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Воры бывают разные,а тупин мокрушник - убийца.
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30.08.2020 12:27 Відповісти
Он просто *****
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30.08.2020 12:55 Відповісти
і педофіл
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30.08.2020 14:09 Відповісти
Візитки Яроша поруч ще не знайшли?
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30.08.2020 12:27 Відповісти
Нє, тільки жовто-блакитні шльопанці, які загубила укрофошиздська ДРГ. Як мінімум, цей надпис - це замах на вбивство сЦаря. Треба провести коврове бомбардування та удари з РСЗО по площі Забайкальського округу, як це робили кассаби у Сирії і в Чечні, потім зачистити недобитих смєрдів газом зарином. А далі вже вводити росґвардію, і проводити контртєррорістічєскуйу апєрацию у пошуках екстрємістоф і националістоф.
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30.08.2020 13:04 Відповісти
Зачем так себя утруждать? Достаточно было одно слово - *****
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30.08.2020 12:29 Відповісти
То ж штраф був би подвійний )
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30.08.2020 12:32 Відповісти
или статья о разглашении государственной тайны Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 3312
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30.08.2020 13:17 Відповісти
Это камни сами сложились в эту надпись. Есть такой феномен в природе - "движущиеся камни".
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30.08.2020 13:12 Відповісти
"Викрутилася" судова кацапня... Адже якщо визнать їх протест не "дрібним ************", "ради приколу", то це означає, що судова влада визнає наявність у Росії масових протестних настроїв! ... А Кремлю це ой, як зараз невигідно!!!
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30.08.2020 12:33 Відповісти
Выложенное камнями на сопке название поселка в России заменили фразой "Путин вор" - Цензор.НЕТ 9577 не так сформулировали.
нужно было : агинское ,А ПУТИНВОР ?
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30.08.2020 12:34 Відповісти
Камней-бы, не хватило... Видишь, даже буква "В" у них, "косая-горбатая" получилась, потому что их маловато......
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30.08.2020 12:41 Відповісти
Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 627Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 4312Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 4588Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 8803Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 6397
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30.08.2020 12:35 Відповісти
надо искать украинский след.. Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 5158
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30.08.2020 12:37 Відповісти
Українці б написали "*****".
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30.08.2020 12:54 Відповісти
Достатньо й - ла-ла ла-ла-лала
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30.08.2020 20:13 Відповісти
"Преступники"-то раскаялись, но фото будет бродить просторами интернета вечно...
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30.08.2020 12:42 Відповісти
Путін *****.
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30.08.2020 12:48 Відповісти
Позитиву все одно в новині немає: ці оштрафовані орки вважають, що кремлівське ***** вєрнуло їм кримнаш і вони проти укрофошиздма.
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30.08.2020 12:48 Відповісти
тупые россиянцы... ворры сейчас все, кто у власти... нужно было просто выложить ЙУХЛО... думает полиция кто йухло...
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30.08.2020 12:52 Відповісти
Смєрди - повзіть на колінах зі свого Забайкалля в маааскву, бийте чєлобітную сЦарю. Моліть, щоб посадили тільки вас, а сім'ї і ваші глинобитні клопівники щоб не чіпали. Зізнавайтесь на допиті у ефесбээ, що вас завербували хохли-націоналісти, чи шамани-черокі з пєндостану. Сопка - це як лялька вуду, і якщо на ній написати каменюками бяку на Путлєра Невмирущого, то йому прийде смерть.
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30.08.2020 12:53 Відповісти
Когда уже начнут писать <*******-ВОР ?
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30.08.2020 12:56 Відповісти
Сразу мне напомнило это конфликт Твери с Московой в 1301 - 1338 ...
Когда боролись две парадигмы Тверское восстание против Орды - с убийствами баскаков , с умервщлением сестры хана Узбека Кончаки в плену у Михаила Тверского , которая была выдана ханом за своего дальнего родича из рода Чингизитов -- Юрия Московского за 2 месяца до её пленения (1318) .
Так вот тогда холуи ханские церковники и московиты принудили Михаила - принять на себя кару "великого царя земного" - хана Узбека , для чего лично явиться в Сарай. Где его и убили по тщательному настоянию того же Юрия Московского, который прибыл к Узбеку специально с этой целью ... Совсем другая парадигма -- чтобы не прогневать "покорителя" , сдать своего !
Потом история через 10 лет повторяется сын Александр Михайловичич Тверской не смог остаться в стороне восстания своих граждан против Шовкана (1327 год) . И опять же московские поехали первыми стучать Узбеку -- знаменитый Иван Калита (мл. брат Юрия) , шо первый из московитов получил ярлык . Собственно ярлык и был целью , ради которого и "не в падлу" настучать на своего . Не "впадлу" пойти на Тверь с туменом монголов и нахер спалить её ...
Впрочем , что там Тверь -- внук Калиты , т.з. Дима Донской он после "величайшей из величайших" побед над самозванцем Мамаем (у чингизида Донского было больше прав на ханство в Сарае , чем у того Мамая) настроил против себя бояр московских и оне против него взбунтовались . Так Дима удрал в Торжок и оттуда запросил помощи карателей у родича -- хана Тахтомыша и он 1384 году нахер спалил Мацькву вместе с воставшими боярами !
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30.08.2020 12:58 Відповісти
сестры хана Узбека Кончаки
***********
Так звана "шапка Мономаха", до речі, це якраз жіноча татарська ханська шапка цієї Кончаки. За описами європейських послів, спочатку на цій шапці, яку носили московські князі, були по боках жіночі золоті брязкальця-підвіски. Посли згадують, що ці брязкальця мелодійно дзвеніли, коли князь повертав голову. Але пізніше брязкальця зрізали, а на верх шапки причепили хрестика.
Царская такъя. Шапка Мономаха - женский головной убор?

Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 3934
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30.08.2020 14:13 Відповісти
Оригинальная надпись -- в ПНХ лучше трансформируется. Но ещё лучше не стоит -- это дацан буддийский -- духи накажут.
...проезжал там не так давно из Улан Удэ в Кяхту...
Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 6413 Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 6413Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 356
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30.08.2020 13:41 Відповісти
Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 3332
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30.08.2020 14:17 Відповісти
Згідно з повідомленням пресслужби суду, всі троє визнали свою провину і розкаялися.



Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 8501
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30.08.2020 15:29 Відповісти
путін не вор, він х.йло, це навіть дитина знає
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30.08.2020 15:32 Відповісти
пуйло и *****, и Сцарек, и педофил, и лысогном, и узурпатор, и международный преступник, убийца, и архивор,конечно же,вместе со всей питерской воровской бандой Озеро и примкнувшей к ней гебней...
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30.08.2020 18:32 Відповісти
Тупые кацапы вечно пишут с орфографическими ошибками. Как можно в слове из трёх букв сделать четыре ошибки? Лишь одна буква правильная...
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30.08.2020 19:53 Відповісти
Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій" - Цензор.НЕТ 4490
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30.08.2020 19:54 Відповісти
во истину *****.
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30.08.2020 22:00 Відповісти
явный "украинский след" )))
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31.08.2020 00:23 Відповісти
 
 