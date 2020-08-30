Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Суд оштрафував жителів селища Агінське в Забайкальському краї РФ. З каменів, якими на сопці було викладено назву їхнього селища, чоловіки зібрали напис "Путін - злодій".
Про це йдеться в повідомленні Агінського районного суду, інформує Цензор.НЕТ.
Всім трьом висунули обвинувачення в дрібному хуліганстві. Двох чоловіків оштрафували на 700 рублів (260 грн), ще одного - на 800 рублів (300 грн). Згідно з повідомленням пресслужби суду, всі троє визнали свою провину і розкаялися.
У висновку суду йдеться, що напис "Путін - злодій" на місці назви селища на схилі сопки обвинувачені розмістили "жартома, аби розвеселити один одного".
Для пошуку порушників місцева влада залучила поліцію.
"Поважаючи право кожного на свою думку і погляди, хотів би звернутися до авторів цієї дії: якщо ви вважаєте свій вчинок геройством або зараховуєте себе до опозиції, то це ваше право. Але мені дуже соромно і прикро за все наш селище, за всіх наших хороших і добрих людей, що живуть у ньому", - сказав на суді глава селища Андрій Дашин.
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нужно было : агинское ,А ПУТИНВОР ?
Когда боролись две парадигмы Тверское восстание против Орды - с убийствами баскаков , с умервщлением сестры хана Узбека Кончаки в плену у Михаила Тверского , которая была выдана ханом за своего дальнего родича из рода Чингизитов -- Юрия Московского за 2 месяца до её пленения (1318) .
Так вот тогда холуи ханские церковники и московиты принудили Михаила - принять на себя кару "великого царя земного" - хана Узбека , для чего лично явиться в Сарай. Где его и убили по тщательному настоянию того же Юрия Московского, который прибыл к Узбеку специально с этой целью ... Совсем другая парадигма -- чтобы не прогневать "покорителя" , сдать своего !
Потом история через 10 лет повторяется сын Александр Михайловичич Тверской не смог остаться в стороне восстания своих граждан против Шовкана (1327 год) . И опять же московские поехали первыми стучать Узбеку -- знаменитый Иван Калита (мл. брат Юрия) , шо первый из московитов получил ярлык . Собственно ярлык и был целью , ради которого и "не в падлу" настучать на своего . Не "впадлу" пойти на Тверь с туменом монголов и нахер спалить её ...
Впрочем , что там Тверь -- внук Калиты , т.з. Дима Донской он после "величайшей из величайших" побед над самозванцем Мамаем (у чингизида Донского было больше прав на ханство в Сарае , чем у того Мамая) настроил против себя бояр московских и оне против него взбунтовались . Так Дима удрал в Торжок и оттуда запросил помощи карателей у родича -- хана Тахтомыша и он 1384 году нахер спалил Мацькву вместе с воставшими боярами !
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Так звана "шапка Мономаха", до речі, це якраз жіноча татарська ханська шапка цієї Кончаки. За описами європейських послів, спочатку на цій шапці, яку носили московські князі, були по боках жіночі золоті брязкальця-підвіски. Посли згадують, що ці брязкальця мелодійно дзвеніли, коли князь повертав голову. Але пізніше брязкальця зрізали, а на верх шапки причепили хрестика.
Царская такъя. Шапка Мономаха - женский головной убор?
...проезжал там не так давно из Улан Удэ в Кяхту...