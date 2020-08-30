Викладену камінням на сопці назву селища в Росії замінили фразою "Путін - злодій". ФОТО

Суд оштрафував жителів селища Агінське в Забайкальському краї РФ. З каменів, якими на сопці було викладено назву їхнього селища, чоловіки зібрали напис "Путін - злодій".

Про це йдеться в повідомленні Агінського районного суду, інформує Цензор.НЕТ.

Всім трьом висунули обвинувачення в дрібному хуліганстві. Двох чоловіків оштрафували на 700 рублів (260 грн), ще одного - на 800 рублів (300 грн). Згідно з повідомленням пресслужби суду, всі троє визнали свою провину і розкаялися.

У висновку суду йдеться, що напис "Путін - злодій" на місці назви селища на схилі сопки обвинувачені розмістили "жартома, аби розвеселити один одного".

Для пошуку порушників місцева влада залучила поліцію.

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"Поважаючи право кожного на свою думку і погляди, хотів би звернутися до авторів цієї дії: якщо ви вважаєте свій вчинок геройством або зараховуєте себе до опозиції, то це ваше право. Але мені дуже соромно і прикро за все наш селище, за всіх наших хороших і добрих людей, що живуть у ньому", - сказав на суді глава селища Андрій Дашин.