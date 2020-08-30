Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На площі Незалежності в Мінську, де сьогодні заплановано акцію протесту проти "президента" Олександра Луашенка, який захопив владу, міліція встановила огорожі і підігнала спецтранпсорт.

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

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"Ось це ви побачите зараз, якщо в'їдете на площу Незалежності: автозаки, водомети, машини медичної служби і багато парканів", - йдеться в коментарі до відео.

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