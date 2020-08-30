Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ. ФОТО

У центрі Мінська, де сьогодні заплановано протестний Марш миру та незалежності, помічено мікроавтобуси з російськими номерами, з яких виходять люди з прапорами РФ, "георгіївськими" і червоно-зеленими прапорами Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Белсат" у телеграм-каналі.

"Нам пишуть, що ці хлопці приїхали на "бусиках" із російськими номерами", - йдеться в повідомленні під відповідною фотографією.

На номері зазначено 190-й регіон - Московська область.

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