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Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У центрі Мінська, де сьогодні заплановано протестний Марш миру та незалежності, помічено мікроавтобуси з російськими номерами, з яких виходять люди з прапорами РФ, "георгіївськими" і червоно-зеленими прапорами Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Белсат" у телеграм-каналі.
"Нам пишуть, що ці хлопці приїхали на "бусиках" із російськими номерами", - йдеться в повідомленні під відповідною фотографією.
На номері зазначено 190-й регіон - Московська область.
Топ коментарі
+53 Старый зольдат
показати весь коментар30.08.2020 13:46
+37 Red_Sky_On
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+37 Антип61
показати весь коментар30.08.2020 13:42
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Будь ласка, зачекайте...
Отчасти да. У белорусов самый близкий друг - Россия, у россиян - Беларусь. Два других ближайших друга - Китай и Казахстан. Впрочем, у белорусов Китай оказался на втором месте после России, у россиян - Казахстан.
Главный враг - тоже один и тот же. А вот дальше уже начинаются различия. У белорусов вторым по значимости врагом, правда, с большим отрывом от США, стала Германия. У россиян - Украина. А у белорусов Украина хоть немного, но скорее даже друг, чем враг.
Четвертый по рангу враг россиян - Польша, у белорусов тоже скорее друг, при том, что была скорее врагом во всех предыдущих опросах.
(и не говорите, сябры, что мы вас не предупреждали)
у нас тоже никак не связывалось и не верилось...
а когда связалось... пришлось учиться убивать...
Таким чертям можно давать контрольный в голову типа: правда шо путин - черт а все ватники - овцы?))
Статут ООН. Право народів на самовизначення - один з основних принципів міжнародного права, що означає право кожного народу (нації) самостійно вирішувати питання про форму свого державного існування, вільно встановлювати свій політичний статус і здійснювати свій економічний і культурний розвиток.
Ну і який такий самобутній народ яка корінна нація жадає державності, автономії.. проживає на території окупованого кремлівськими фашистами )(уйла Українського Донбасу? Може це народ нація: "лугандонiв", окупантів, бандитів, терористів, колаборантів.. ...? Але немає на Донбасі таких народів нема такої нації, там проживає понад 50% слов'ян українців і більше як 40% москалів (які з 18 століття злочинно замаскувались під нібито росіян). Так ці різні народи вже мають свої державні утворення у вигляді суверенных країн: України - Русі куди входить і окупований Донбас та ворожої нам фашистської паРаші яка злочинно і окупувала частину цього Донбасу.
А ось самобутній коріний народ Ічкерії він мав повне право на свою державність яку розтоптала кривава фашистська паРаша в своїх двох окупаційних війнах знищивши сотні тисяч чеченців і зробивши з суверенної держави Ічкерія свою кацапську колонію.
Посмотрим в скором времени,как эти "братья" будут убивать белорусских овечек.
Партизанский край говорите?)))
Страна терпил и стадо безропотных овец.
Він би на сьогоднішніх недороссов міг би з повним правом сказати- как бьі я вас ***** пиххдел за то, что наградьі зарабатьіваемьіе кровью, на каждую собаку цепляете!
Уявили? ))) Полювання розпочато! )))
Але білоруси - не ми. Національна ідентичність витравлена майже повністю. Шкода.