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Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У центрі Мінська, де сьогодні заплановано протестний Марш миру та незалежності, помічено мікроавтобуси з російськими номерами, з яких виходять люди з прапорами РФ, "георгіївськими" і червоно-зеленими прапорами Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Белсат" у телеграм-каналі.

"Нам пишуть, що ці хлопці приїхали на "бусиках" із російськими номерами", - йдеться в повідомленні під відповідною фотографією.

На номері зазначено 190-й регіон - Московська область.

Дивіться також: Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Люди з російськими та георгіївськими прапорами прибули до Мінська з РФ 01
Люди з російськими та георгіївськими прапорами прибули до Мінська з РФ 02
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Топ коментарі
+53
Московские воши приехали помочь таракану. А у нас гниды помогают этим вшам.
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ГНИДЫ
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30.08.2020 13:46
+37
Началось....
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30.08.2020 13:41
+37
Скоро кацапы и распятого мальчика в трусиках на доске объявлений привезут...
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30.08.2020 13:42
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это так по-руцькы... а мальчика белорусы ещё не распяли??
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30.08.2020 14:22 Відповісти
я б не стал так с белорусами в десна целоватся вы спросите у большинства кто у них друг они ответят что россия а враг сша а Украина на грани врага-Наиболее дружелюбно белорусы относятся к России, наиболее прохладно - к США. Однако в белорусских геополитических предпочтениях есть своя специфика.
Отчасти да. У белорусов самый близкий друг - Россия, у россиян - Беларусь. Два других ближайших друга - Китай и Казахстан. Впрочем, у белорусов Китай оказался на втором месте после России, у россиян - Казахстан.
Главный враг - тоже один и тот же. А вот дальше уже начинаются различия. У белорусов вторым по значимости врагом, правда, с большим отрывом от США, стала Германия. У россиян - Украина. А у белорусов Украина хоть немного, но скорее даже друг, чем враг.
Четвертый по рангу враг россиян - Польша, у белорусов тоже скорее друг, при том, что была скорее врагом во всех предыдущих опросах.
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30.08.2020 14:24 Відповісти
Ja bi neveril temi oprosami sto dajut Belorus,tam cifry vyborov toze nekak nenado verit.
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30.08.2020 14:31 Відповісти
Та Ви у наших 73,22% хохлосовкі запитайие, їх відношення до США.
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30.08.2020 14:35 Відповісти
згоден але особисто я не належу до цього стойла
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30.08.2020 14:37 Відповісти
А у 8% ?
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30.08.2020 16:33 Відповісти
Нет! У нас 25% !
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31.08.2020 06:32 Відповісти
Титушня и провокаторы подъехали.
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30.08.2020 14:24 Відповісти
по накатанной дорожке...по проверенному сценарию...
(и не говорите, сябры, что мы вас не предупреждали)
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30.08.2020 14:27 Відповісти
Вижу людей на одной улице. Вижу машину на другой улице(на фотках). Как это связать между собой.
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30.08.2020 14:34 Відповісти
думайте...
у нас тоже никак не связывалось и не верилось...
а когда связалось... пришлось учиться убивать...
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30.08.2020 14:37 Відповісти
Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 4064
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30.08.2020 15:33 Відповісти
Не, они специально для тебя свои машины на площади поставят и будут возле них махать триколорами...
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30.08.2020 14:43 Відповісти
У моих соседей много машин с российскими номерами, купили и не перерегистрировали. Сейчас вот во дворе паломничество, приехали с дач и выгружают дары(плоды) садов-огородов.
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30.08.2020 16:03 Відповісти
Вижу флажок Белорусии и вижу пост черта ватного обоссаного. Как это связать между собой?
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30.08.2020 14:44 Відповісти
Я тебе больше скажу,эта падаль лайкала под новостями про погибших украинских солдат.Когда за это начали деактивировать-засцало и перестало.
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30.08.2020 14:49 Відповісти
Та тут много сидит мокселей/кацапов/овец обосранных из на россии, с нашими или белорусскими флажками. Они бздят открыто топить за парашу - так их быстро палят и в баню отправляют. Так они мелко срут в разных ветках, но если глаз "наметан" то их тоже быстро вычисляешь).
Таким чертям можно давать контрольный в голову типа: правда шо путин - черт а все ватники - овцы?))
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30.08.2020 15:02 Відповісти
Скажи честно...ты реально дебил? Или просто под дурака косишь?
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30.08.2020 15:20 Відповісти
Улицы конкретно разные.
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30.08.2020 16:06 Відповісти
где-то мы этот сценарий уже видели...
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30.08.2020 14:34 Відповісти
У меня вчера тёща приехала, наверно впервые выражала недовольство путиным, при этом сегодня обмолвилась за российский крым и типа как хорошо....
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30.08.2020 14:36 Відповісти
Люди? Это животные прибыли.
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30.08.2020 14:39 Відповісти
Рузкій мір приїхав, зараз почнеться.
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30.08.2020 14:41 Відповісти
Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 9891
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30.08.2020 14:41 Відповісти
Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 6344
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30.08.2020 15:32 Відповісти
Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 5025
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30.08.2020 14:43 Відповісти
До України різний зброд зїджатися почав з 2013 року, тому у Білорусі їх повно ще з часів "війни з Вейшнорією"
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30.08.2020 14:45 Відповісти
Пока белорусы не начнут их пиз@ить,а будут с цветочками стоять и обниматься,то так и будут со своим тараканом или станут белорусским федеральным округом,что скорее всего!
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30.08.2020 14:46 Відповісти
Vot vydel stycki nacialis,tak xoroso polucili Omon.Vydymo xoteli zabrat kogo to no polucyli kak polozeno sami Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 1906
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30.08.2020 14:52 Відповісти
нежданчик ,а вот и мамки-папки распятых белоруской хунты мальчиков прикатили интервью Кисель ТВ давать ....
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30.08.2020 14:47 Відповісти
-
Статут ООН. Право народів на самовизначення - один з основних принципів міжнародного права, що означає право кожного народу (нації) самостійно вирішувати питання про форму свого державного існування, вільно встановлювати свій політичний статус і здійснювати свій економічний і культурний розвиток.
Ну і який такий самобутній народ яка корінна нація жадає державності, автономії.. проживає на території окупованого кремлівськими фашистами )(уйла Українського Донбасу? Може це народ нація: "лугандонiв", окупантів, бандитів, терористів, колаборантів.. ...? Але немає на Донбасі таких народів нема такої нації, там проживає понад 50% слов'ян українців і більше як 40% москалів (які з 18 століття злочинно замаскувались під нібито росіян). Так ці різні народи вже мають свої державні утворення у вигляді суверенных країн: України - Русі куди входить і окупований Донбас та ворожої нам фашистської паРаші яка злочинно і окупувала частину цього Донбасу.
А ось самобутній коріний народ Ічкерії він мав повне право на свою державність яку розтоптала кривава фашистська паРаша в своїх двох окупаційних війнах знищивши сотні тисяч чеченців і зробивши з суверенної держави Ічкерія свою кацапську колонію.
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30.08.2020 14:47 Відповісти
Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 4240
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30.08.2020 14:57 Відповісти
https://youtu.be/VRyAWi1k5vM?t=42 сценарий старый
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30.08.2020 15:01 Відповісти
засіб проти рашистськтх бусиків ще за десяток кілометрів до Менска...

Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 5475
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30.08.2020 15:16 Відповісти
Свинособачее отродье
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30.08.2020 15:18 Відповісти
В Украине тоже так начиналось.Только украинцы смелый и гордый народ,погнали этих мразей,а беларусы терпилы по жизни.У них это "братья".
Посмотрим в скором времени,как эти "братья" будут убивать белорусских овечек.
Партизанский край говорите?)))
Страна терпил и стадо безропотных овец.
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30.08.2020 15:24 Відповісти
Георгиевский кавалер из 20 Галицкого пехотного полка .

Він би на сьогоднішніх недороссов міг би з повним правом сказати- как бьі я вас ***** пиххдел за то, что наградьі зарабатьіваемьіе кровью, на каждую собаку цепляете!
Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 4577
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30.08.2020 15:41 Відповісти
У нас такие автоколонны с российскими флагами по Мариуполю весной 2014 года ездили. Я офигела (простите за такие слова) первый раз когда увидела на своей улице. Заезжали тогда свободно через Новоазовск. Все авто были с российскими номерами. А закончилось это тем, что после этих колонн у нас появилось днр. К счастью быстро закончилось))
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30.08.2020 15:46 Відповісти
В Киев из РФ прибыли люди с российскими и "георгиевскими" флагами...



Уявили? ))) Полювання розпочато! )))
Але білоруси - не ми. Національна ідентичність витравлена майже повністю. Шкода.
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30.08.2020 15:52 Відповісти
При Зеленому президенті запросто.((
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30.08.2020 16:05 Відповісти
Не уявляю. Питання лише - як тихо позбавитися від трупів.
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30.08.2020 16:48 Відповісти
Схоже сценарій білоруського лугандону тепер готовий. Якщо свангувати, то десь по лінії Вітебськ, Орша,Могильов, Бобруйск, Мозир. Таракану не треба буде в ростов, ну і їхтамнетам на Чинігів Київ рядом. Гуртуйтесь українці. Схоже шлях наш ще довгий і важкий. Україна понад усе! Слава Україні. Смерь ворогам!
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30.08.2020 16:08 Відповісти
Загребти и выбросить нахрен мразей.
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30.08.2020 16:27 Відповісти
Ничего нового нет.Все как в Донецке!!!
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30.08.2020 16:53 Відповісти
Сябри! Не ждіть продовження. В нас було таке саме - бусики і автобуси з сракостанськими номерами, а в них - лептеногий мотлох з колорадками та сриколорами. Результат - вся знають, всі бачать. Дійте на випередження - паліть ці бусики, паліть свинєй які в них. Живе Бєларусь, Слава Україні. Смерть сракостану і лаптєногим.
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30.08.2020 16:56 Відповісти
Откуда их так много?
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30.08.2020 20:11 Відповісти
ПОЧАТОК ОКУПАЦІЇ БЕЛОРУСІ Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ - Цензор.НЕТ 2757
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30.08.2020 23:01 Відповісти
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