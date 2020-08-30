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Морську міну знешкодили на пляжі Чорноморська. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Рятувальники знешкодили міну, виявлену на пляжі Чорноморська Одеської області.

Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Міну виявили під час тренування рятувальники-водолази. Вони відразу звернулися до рятувальників за номером 101.

Ті обстежили акваторію і встановили, що виявлений предмет - морська донна міна часів Другої світової війни потужністю 200 кг, яку зірвало з якоря і прибило до берега.

Піротехніки дістали міну з моря, повантажили на спецавтомобіль, вивезли на спеціальний полігон і підірвали.

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Морську міну знешкодили на пляжі Чорноморська 02
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Морську міну знешкодили на пляжі Чорноморська - Цензор.НЕТ 9101
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30.08.2020 14:09 Відповісти
А это точно работа спасателей?
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30.08.2020 14:18 Відповісти
А зачем ее было грузить в специальный автомобиль...если ее по песку тянули лебедкой обычного легкового?? Да кинули бы в багажник и повезли...чего уж там...
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30.08.2020 14:31 Відповісти
Це не донна міна це якірна. Донні міни не спливають.
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30.08.2020 15:26 Відповісти
Ну-ну! Так на дне и взрываются? Если подлодка носом уткнется?
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30.08.2020 19:54 Відповісти
Дякую вам хлопці, і Бог вам віддячить, за добру справу. Можливо не одне життя врятувала ваша уважність. А на цих "вумників" що тут тролять не звертайте уваги. На жаль такого гімна, як вони, ще багато вспливе в Україні. Та нічого, є в нас слава БВідправитиогу і кому його вигрести на "спеціальний полігон".
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30.08.2020 16:46 Відповісти
Морську міну знешкодили на пляжі Чорноморська - Цензор.НЕТ 1022
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30.08.2020 22:50 Відповісти
 
 