Морську міну знешкодили на пляжі Чорноморська. ФОТО

Рятувальники знешкодили міну, виявлену на пляжі Чорноморська Одеської області.

Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Міну виявили під час тренування рятувальники-водолази. Вони відразу звернулися до рятувальників за номером 101.

Ті обстежили акваторію і встановили, що виявлений предмет - морська донна міна часів Другої світової війни потужністю 200 кг, яку зірвало з якоря і прибило до берега.

Піротехніки дістали міну з моря, повантажили на спецавтомобіль, вивезли на спеціальний полігон і підірвали.

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