Морську міну знешкодили на пляжі Чорноморська. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Рятувальники знешкодили міну, виявлену на пляжі Чорноморська Одеської області.
Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
Міну виявили під час тренування рятувальники-водолази. Вони відразу звернулися до рятувальників за номером 101.
Ті обстежили акваторію і встановили, що виявлений предмет - морська донна міна часів Другої світової війни потужністю 200 кг, яку зірвало з якоря і прибило до берега.
Піротехніки дістали міну з моря, повантажили на спецавтомобіль, вивезли на спеціальний полігон і підірвали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Zelya Vsyo
показати весь коментар30.08.2020 14:09 Відповісти Мені подобається 7
Jamaika
показати весь коментар30.08.2020 14:18 Відповісти Мені подобається 1
Привет
показати весь коментар30.08.2020 14:31 Відповісти Мені подобається 0
Vadim Yunoshev
показати весь коментар30.08.2020 15:26 Відповісти Мені подобається 0
Георгий Иванов db24279b
показати весь коментар30.08.2020 19:54 Відповісти Мені подобається 1
Vlad shtm
показати весь коментар30.08.2020 16:46 Відповісти Мені подобається 4
Uzer Uzer
показати весь коментар30.08.2020 22:50 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...