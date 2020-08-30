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"День народження диктатора": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Сьогодні під посольством Білорусі в Києві відбулася акція проти режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції нагадали про те, що "останні події в Білорусі зірвали маску з Лукашенка і показали, що насправді являє собою його режим, який тримається на кийках омонівців і безпосередній підтримці режиму Путіна".

Дивіться також: Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ. ФОТО

Також відбулося кілька перфомансів. Один із них - спалення портрета Лукашенка та Путіна, а також прапора РФ.

День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 01
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 02
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 03
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 04
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 05
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 06
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 07
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 08
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 09
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 10

Фото/відео - Олег Богачук
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Топ коментарі
+20
"Лукашенка в пекло": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ - Цензор.НЕТ 709
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30.08.2020 15:07
+12
"День народження диктатора": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ - Цензор.НЕТ 6223
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30.08.2020 15:16
+11


Олександр Бригинець

Нищення України Кремлем завжди відбувалися в умовах миру по-русскі. Пригадайте історію... Саме такий мир і обіцяє Зеленський прям до нового року.

Війна - це коли зброя у двох ворогів.
Мир, коли зброя лише у одного 'брата'(
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30.08.2020 14:56
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Олександр Бригинець

Нищення України Кремлем завжди відбувалися в умовах миру по-русскі. Пригадайте історію... Саме такий мир і обіцяє Зеленський прям до нового року.

Війна - це коли зброя у двох ворогів.
Мир, коли зброя лише у одного 'брата'(
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30.08.2020 14:56 Відповісти
Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера...
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30.08.2020 14:59 Відповісти
"Лукашенка в пекло": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ - Цензор.НЕТ 709
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30.08.2020 15:07 Відповісти
Додай сюди голови сімейства ротшильдів, барухів, соросів. Ті що ти тут намалював нележать їхнім вже відпрацювавшим своє менеджерам.
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30.08.2020 15:16 Відповісти
То вже Ви за своїх. Сороси мені до одного місця.
Це не сороси загарбали наш Крим, а *****.
Це не сроси понівечили наш український Донбасс, а *****.

Це не сороси вбили 14 000 українців, а *****..
Це зробила Россія.
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30.08.2020 15:41 Відповісти
Соросу розказуй.
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30.08.2020 16:07 Відповісти
Пост скопирован!

Очень важная информация по сравнению зарплат - читать и вникать всем: и совкам и украинцам!

Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)

Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).

Но я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.

То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
- УКРАИНА УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
- Россия на втором месте с разницей от первого места Украины в 612 руб., что =207 грн.
- Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).

Для тех совкоупорков, которые мычат, что минималку сравнивают только в Украине, что надо
брать средние з/п и т. д. - это вы вспоминайте прошлый год, когда ВЫ ЖЕ САМИ во всю сравнивали минималки, когда они были не в пользу Украины.
И минималки сравнивают ВЕЗДЕ т. к. это ИСТИННЫЙ показатель уровня жизни основной массы населения.
По крайней мере в России и Белоруссии прослойка с минималками составляет половину всего массива зарплат.

НО!!!

Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет еще глубже в задницу с разницей в 1086 руб. (368 грн.).

При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит! То есть это не повышение, а чисто символическая галочка для попытки погашения инфляции.

А Украина аналогично с 1 января планово Повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.). Это не символическая галочка, а реальное повышение.

То есть Украина держит Первое место в Славянском Треугольнике и вряд ли оттуда когда-либо уйдет т. к. убогие Совковии априори не могут тягаться даже с работающей вполоборота европейской системой, внедряемой на Украине. А ведь процесс идет и эта система все равно заработает на полную мощность в обозримой перспективе.

И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.
Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".

И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.

В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.

И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛ-ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.

И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.

Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.

Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным.
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30.08.2020 16:16 Відповісти
ув. Питер Гаприн, большое спасибо за шикарный пост с анализом минимальных зарплат:

автор замечательного текста забыл лишь указать очень важный момент присравнении минимальных зарплат: в Украине минималка не просто выше в денежном исчислении, чем в РФ, но в Украине ещё и все цены на важнейшие продукты и товары повседневного массового спроса на 60-80 % меньшем, чем в РФ: таким образом украинская минималка по своей покупательной способности примерно на 80 % больше, чем в РФ.

Да к тому же и качество украинских продовольственных товаров молока, масла, мяса, замечательных сыров в ассортименте аж 65 сортов, - высочайшее, которое даже во сне не приснится кацапам, жрущим "сырный продукт" из канцерогенного пальмового масла.
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30.08.2020 18:10 Відповісти
Пу просто менеджер, він працює на вищезгаданих. Схоже, що і ти теж їхній. Або просто зашорений.
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30.08.2020 16:07 Відповісти
Та от ти вже сильно розшорена.
Трохи б звузитись.
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30.08.2020 16:08 Відповісти
"День народження диктатора": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ - Цензор.НЕТ 6709
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30.08.2020 16:36 Відповісти
«Ну і де там Сорос?»
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30.08.2020 17:35 Відповісти
"День народження диктатора": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ - Цензор.НЕТ 6235
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30.08.2020 18:31 Відповісти
Ротшильдів ніззя страчувати. Тоді сліпий траст парАшенкі, який нібито відданий в управління цим jid'ам, прозріє, а шоколадна мерзота збідніє
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31.08.2020 08:07 Відповісти
Шапочку з фольги вдягни, сигіняшна - рептилоїди моск засмажать! 👽👽👽
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30.08.2020 17:19 Відповісти
Узпогойся, жидоботяра
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30.08.2020 17:22 Відповісти
Ти ба ! А ти тут ото сочиш
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30.08.2020 17:33 Відповісти
Тобто ти хочеш сказати, що ми вже скільки років випробовуємо борошна не через *****, а через якогось Сороса? Теліпати мовою можна що завгодно - але їсти наявні факти реальності.
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30.08.2020 17:48 Відповісти
Полумеры. Вот когда, вместо неудачных копий, начнут жечь неудачные оригиналы, будет ОК.
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30.08.2020 15:01 Відповісти
Да в сложившейся ситуации уже давно пора эту сладкую парочку определить на виселицу с двумя петлями. И скажу вам, экономический эффект будет потрясающий.
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30.08.2020 15:04 Відповісти
Ще у липні Незалежний від Кремля російський політолог Валерій Соловей заявляв, що *********** погодився "здати" Білорусь в обмін на посаду очільника парламенту Союзної держави !

За словами Солов'я, подібне означатиме остаточну ліквідацію білоруського державного суверенітету.
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30.08.2020 15:09 Відповісти
І новості русского міра:
«30 августа 2020
Задушившая мать российская школьница заявила о самообороне»
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30.08.2020 15:10 Відповісти
"День народження диктатора": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ - Цензор.НЕТ 6223
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30.08.2020 15:16 Відповісти
Два Обнуляйтера сами себя спалили.... "День народження диктатора": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ - Цензор.НЕТ 908Один баран 26 лет у руля... второй 20....Кто из них первый в ящик сыграет,...а кто в рюсскую рулетку с одним патроном...делаем ставки ПАНОВЕ.... "День народження диктатора": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ - Цензор.НЕТ 5100
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30.08.2020 15:23 Відповісти
Щиро вітаю "Бацьку" з днем народження!
Крепкого йому здоров'я та успіхів у подоланні спроби державного перевороту.
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30.08.2020 15:28 Відповісти
у дегенеративного татка й синочок генетично пошкоджений
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30.08.2020 15:32 Відповісти
Санитары, у вас больной сбежал
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30.08.2020 15:38 Відповісти
Лайно не горить xD
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30.08.2020 15:37 Відповісти
А прикольно дивитись як дзявулять ублюдки від злості що державний переворот в Білорусі не вдався............................. "День народження диктатора": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ - Цензор.НЕТ 1932 "День народження диктатора": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ - Цензор.НЕТ 1932 "День народження диктатора": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ - Цензор.НЕТ 368

От виберемо в президенти Бойка або Медведчука - ще не так дзявулітимете. "День народження диктатора": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ - Цензор.НЕТ 368
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30.08.2020 15:43 Відповісти
Прутень вам на комір.
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30.08.2020 15:44 Відповісти
Час покаже.....
Здолали тоді - здолаємо і нині.
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30.08.2020 15:47 Відповісти
З часом підете до чЛеніна та Сраліна, совкодрочери.
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30.08.2020 15:50 Відповісти
*********** істоти від Бандери завжди ссялися, як і ваші діди-нквсники.
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30.08.2020 15:59 Відповісти
це точно.
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30.08.2020 16:11 Відповісти
а путєна за что?
ги
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30.08.2020 15:52 Відповісти
а туалетну бумагу і ковріки під двері вже штампують?
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30.08.2020 16:13 Відповісти
"Лукашенко с потньім флагом рф"....
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30.08.2020 16:13 Відповісти
Сейчас каратели Путина-Зеленского и этих посадят.
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30.08.2020 16:29 Відповісти
А украинские "патриоты" вообще уверенны что будет не хуже? Допустим уйдут Лукашенко и выборы выиграет Бабарико. Первым делом поедет в Москву на поклон (ну или позвонит чтобы не афишировать). Потом Бабарико скажет хоть Украина и идет в Европу но чтобы торговать через Беларусь на СНГ надо всю продукцию постоянно сертифицировать и проверять. Добавит пошлины на товары. Топливо надо закупать объемами и по контракту и т.д. Лукашенко в этом плане еще лояльным был, больше играл на Беларусь, по сравнению с тем что может быть.
Или пофиг кто лишь бы не Лукашенко и конечно станет только лучше?
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30.08.2020 16:42 Відповісти
Анал ітєк ти лахтинський.
Лукашенко це МАРІОНЕТКА *****.
Тобі це відомо.
За 26 років він 100500 разів зашкварений Кремлем !
Будь якій інший Президент Білорусі, буде для Кремля непрогнозованим.
І ситуативно ВИГІДНИМ Україні, бо послабить владу *****, над Білоруссю.
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30.08.2020 16:49 Відповісти
Мне вот кажется - что эти твои будь хто больше для Украины будет непрогнозованим. Кремль полюбому работает с ситуацией и ищет подходы там к кандидатам а не просто сидит в стороне. И факт что Лукашенко постоянно получал преференции из россии, а значит их ослаблял. Новый тоже побежит туда за ресурсами, скидками и деньгами.
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30.08.2020 17:00 Відповісти
Мудіщев форпост Кремля на Заході !
Це саме той перший АТОМНИЙ захисний ФАРШ, яким ***** виграє час, для своїх опричників, поховатись з ними у підземні противоатомні міста.
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30.08.2020 17:39 Відповісти
то шо ты дурак не только твоя проблема
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30.08.2020 19:39 Відповісти
Те, що тобі нічим заперечити, не є аргумент.
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30.08.2020 21:28 Відповісти
Какой же это флаг, это флажок. То-ли испугались то-ли не нашли побольше.
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30.08.2020 17:00 Відповісти
Путинеску смотрит на Беларусь и у самого очко играет.Ведь он представляет,что будет с его близнецом Лукашеску,если терпение народа иссякнет.Путинеску уже видит висящего Лукашеску и его пронзает мороз по ботоксной коже.Два диктатора,два серийные убийцы.А ужасная судьба будет одна для обоих
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30.08.2020 21:51 Відповісти
Ну, це не вуду, так собі, халтурка.
Потрібен ніж, бокор і чорна курка.
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31.08.2020 09:23 Відповісти
 
 