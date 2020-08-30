"День народження диктатора": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні під посольством Білорусі в Києві відбулася акція проти режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції нагадали про те, що "останні події в Білорусі зірвали маску з Лукашенка і показали, що насправді являє собою його режим, який тримається на кийках омонівців і безпосередній підтримці режиму Путіна".

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Також відбулося кілька перфомансів. Один із них - спалення портрета Лукашенка та Путіна, а також прапора РФ.





















Фото/відео - Олег Богачук