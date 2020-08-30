УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16041 відвідувач онлайн
Новини Фото Події
3 027 12
граната (742) Луганщина (4423) Нацполіція (13911)

Житель Рубіжного погрожував підірвати квартиру, його затримали. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

39-річний чоловік закрився вдома, не пускав матір до квартири. Коли та викликала поліцію, почав погрожувати підірвати гранату і кидатися в поліцейських речами з вікон.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні ввечері 69-річна жінка зателефонувала в поліцію і сказала, що син не пускає її у квартиру.

"Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що чоловік закрився у квартирі на останньому поверсі дев’ятиповерхового будинку і почав погрожувати співробітникам патрульної поліції підірвати гранатою квартиру", - сказано в повідомленні.

Мешканців будинку евакуювали, з чоловіком почали переговори, але вони були безрезультатними.

Дивіться також: Пенсіонер підірвав себе гранатою у Дніпрі. ФОТО

"Під час переговорів чоловік постійно кидався речами з квартири, намагаючись влучити ними в правоохоронців, які стояли в оточенні та евакуювали мешканців будинку", - зазначили в поліції.

Силовики вирішили штурмувати квартиру. Через кілька хвилин чоловіка затримали.

Кримінальне провадження розслідують за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

Дивіться також: Мешканець Кривого Рогу кинув гранату в знайомих, поранено 4 осіб, - поліція. ФОТО

Житель Рубіжного погрожував підірвати квартиру, його затримали 01Житель Рубіжного погрожував підірвати квартиру, його затримали 02
Житель Рубіжного погрожував підірвати квартиру, його затримали 03
Житель Рубіжного погрожував підірвати квартиру, його затримали 04
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БосОта!
показати весь коментар
30.08.2020 15:32 Відповісти
Зебил какой то ....
показати весь коментар
30.08.2020 15:36 Відповісти
Последствия "террористического театра" авакяна. Теперь у маргиналов играть в террориста становится модно. Напоминает персонаж электрика с топором из фильма "Фонтан", где "А что - им можно!"
показати весь коментар
30.08.2020 15:49 Відповісти
Житель Рубіжного погрожував підірвати квартиру, його затримали - Цензор.НЕТ 4695
показати весь коментар
30.08.2020 15:50 Відповісти
а почему не рассказывают что это террорист... и где кино по телевизору???
показати весь коментар
30.08.2020 15:51 Відповісти
Это уже "пошло в народ". зелебобики снова обоср@лись, спровоцировав волну "игры в террористов" среди долб@#бов.
показати весь коментар
30.08.2020 15:54 Відповісти
зачем плодить столько личинок, а, бабы?
показати весь коментар
30.08.2020 15:53 Відповісти
Некачественные дети? Житель Рубіжного погрожував підірвати квартиру, його затримали - Цензор.НЕТ 3388
показати весь коментар
30.08.2020 15:55 Відповісти
именно этот качественный ?
показати весь коментар
30.08.2020 16:23 Відповісти
алень абдолбаный!
показати весь коментар
30.08.2020 16:07 Відповісти
Сразу шнурки с колёсами и ремень забрали...В параше босиком гавно месить будет...
показати весь коментар
30.08.2020 16:27 Відповісти
Бедная мама с таким олигофреном...
показати весь коментар
30.08.2020 20:08 Відповісти
 
 