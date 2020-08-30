Житель Рубіжного погрожував підірвати квартиру, його затримали. ФОТО

39-річний чоловік закрився вдома, не пускав матір до квартири. Коли та викликала поліцію, почав погрожувати підірвати гранату і кидатися в поліцейських речами з вікон.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні ввечері 69-річна жінка зателефонувала в поліцію і сказала, що син не пускає її у квартиру.

"Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що чоловік закрився у квартирі на останньому поверсі дев’ятиповерхового будинку і почав погрожувати співробітникам патрульної поліції підірвати гранатою квартиру", - сказано в повідомленні.

Мешканців будинку евакуювали, з чоловіком почали переговори, але вони були безрезультатними.

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"Під час переговорів чоловік постійно кидався речами з квартири, намагаючись влучити ними в правоохоронців, які стояли в оточенні та евакуювали мешканців будинку", - зазначили в поліції.

Силовики вирішили штурмувати квартиру. Через кілька хвилин чоловіка затримали.

Кримінальне провадження розслідують за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

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