Військові льотчики провели навчання на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

Івано-Франківська бригада тактичної авіації провела льотно-тактичні навчання з авіаційною ескадрильєю.

Про це повідомляє служба зі зв'язків із громадськістю повітряного командування "Захід", інформує Цензор.НЕТ.

"Спочатку перевірялася готовність авіаційної ескадрильї до ведення бойових дій під час протиповітряної оборони важливих державних об'єктів, на другому ж етапі – перейшли до практичного відпрацювання. Завдання виконувались як вдень, так і вночі, зокрема, і в складних метоумовах.

Під час навчання ланкою літаків МіГ-29 практично відпрацьовано бойове застосування по наземних цілях на навчальному авіаційному полігоні з групою прикриття, поряд з тим, силою ланки винищувачів відбито повітряний напад умовного противника.

Окрім того, на ЛТН відпрацьовані питання, які на сьогодні відображають існуючі виклики для війська і на землі, зокрема, суцільне радіоелектронне подавлення, виступи місцевого населення та робота ДРГ. До навчання були залучені кінологічні розрахунки, які вміло протидіяли мінуванням "диверсантами" військового летовища", - сказано в повідомленні.

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