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Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Українські солдати, офіцери і військова техніка прибули в навчальний центр "Хохенфельс" Сухопутних військ ЗС США, розташований у ФРН.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, український взвод позначення дій противника від Міжнародного центру миротворчості та безпеки на БМП-1 діятиме у складі американського батальйону "OPFOR". 

"Ми хоч і вперше на такого роду навчаннях, проте завдання для нас не нові, оскільки в Україні займаємося підготовкою підрозділів ЗС України, під час якої граємо роль сил противника", - зазначив старший лейтенант Іван Юрчак, офіцер штабу батальйону "OPFOR".

Водночас рота 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу виступатиме за протилежну сторону - сили "BLUEFOR". Варто зазначити, що військовослужбовці підрозділу нещодавно повернулися з району проведення ООС, де протягом 9 місяців виконували бойові завдання на донецькому напрямку.

"Механізована рота укомплектована БМП-2, а також має придані зенітне та розвідувальне відділення. Діятимемо у складі танкового батальйону ЗС США з виконанням завдань, які безпосередньо полягатимуть у веденні розвідки та наступальних та оборонних дій тощо", – зазначив командир роти старший лейтенант Вадим Черній.

Також читайте: Військові льотчики провели навчання на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України теж діятиме у складі "BLUEFOR". Нагадаємо, в навчаннях Combined Resolve XIV візьмуть участь близько 3500 військовослужбовців збройних сил країн-членів НАТО та партнерів.

Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині 01
Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині 02
Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині 03
Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині 04
Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині 05
Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині 06
Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині 07
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Топ коментарі
+14
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині - Цензор.НЕТ 5914
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30.08.2020 17:44
+7
"Лучше вы к нам!" (с)
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30.08.2020 17:26
+2
Хоэнфельс-высокая скала.
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30.08.2020 17:40
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"Лучше вы к нам!" (с)
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30.08.2020 17:26 Відповісти
учебный центр "Хохенфельс"

Hohenfels
Хоэнфельс -- "высокий", а не "хохловый" ...*)
Работал я там в Югославский кризис...
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30.08.2020 17:30 Відповісти
Хоэнфельс-высокая скала.
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30.08.2020 17:40 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині - Цензор.НЕТ 5914
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30.08.2020 17:44 Відповісти
механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего ПоходаИсточник: https://censor.net/ru/p3216630
Романтичненько... Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині - Цензор.НЕТ 958
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30.08.2020 18:16 Відповісти
А хлопців наших поставили з обох сторін, щоб не вийшло, як років два тому, коли наші лобуряки завадили німцям "випить чашечку кави"? А тепер, поки "союзники" будуть "пить каву", вони будуть "стоять на шухері"?...
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30.08.2020 18:16 Відповісти
Дранґ нах Вестен? Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині - Цензор.НЕТ 44
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30.08.2020 18:26 Відповісти
Немцы на такой технике как у нас, в последний раз году в 45м ездили....
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30.08.2020 18:44 Відповісти
Президент Владимир Зеленский во время выступления на торжествах по случаю Дня Независимости Украины.2020
«А наша военная техника - сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян ("Хохенфельс" ) и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, ("Хохенфельс" ) а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию», - подчеркнул Глава государства.
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30.08.2020 19:10 Відповісти
Враховуючи те,що наші воїни вже шостий рік воюють,ну,так би сказати,в реальному часі,то це для них буде така собі легенька прогулянка. Відпустка тіпа...
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30.08.2020 19:29 Відповісти
Двухнедельный карантин?
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30.08.2020 20:08 Відповісти
БМП-1 - это с короткой пушкой 73мм.
Я на фото такого не увидел. Только БМП-2 с автоматической 30-кой...
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30.08.2020 21:22 Відповісти
Третье фото сверху.
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31.08.2020 16:41 Відповісти
 
 