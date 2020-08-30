Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Українські солдати, офіцери і військова техніка прибули в навчальний центр "Хохенфельс" Сухопутних військ ЗС США, розташований у ФРН.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, український взвод позначення дій противника від Міжнародного центру миротворчості та безпеки на БМП-1 діятиме у складі американського батальйону "OPFOR".
"Ми хоч і вперше на такого роду навчаннях, проте завдання для нас не нові, оскільки в Україні займаємося підготовкою підрозділів ЗС України, під час якої граємо роль сил противника", - зазначив старший лейтенант Іван Юрчак, офіцер штабу батальйону "OPFOR".
Водночас рота 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу виступатиме за протилежну сторону - сили "BLUEFOR". Варто зазначити, що військовослужбовці підрозділу нещодавно повернулися з району проведення ООС, де протягом 9 місяців виконували бойові завдання на донецькому напрямку.
"Механізована рота укомплектована БМП-2, а також має придані зенітне та розвідувальне відділення. Діятимемо у складі танкового батальйону ЗС США з виконанням завдань, які безпосередньо полягатимуть у веденні розвідки та наступальних та оборонних дій тощо", – зазначив командир роти старший лейтенант Вадим Черній.
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України теж діятиме у складі "BLUEFOR". Нагадаємо, в навчаннях Combined Resolve XIV візьмуть участь близько 3500 військовослужбовців збройних сил країн-членів НАТО та партнерів.
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Hohenfels
Хоэнфельс -- "высокий", а не "хохловый" ...*)
Работал я там в Югославский кризис...
Романтичненько...
«А наша военная техника - сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян ("Хохенфельс" ) и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, ("Хохенфельс" ) а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию», - подчеркнул Глава государства.
Я на фото такого не увидел. Только БМП-2 с автоматической 30-кой...