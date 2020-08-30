Особовий склад і техніка ЗСУ прибули на навчання Combined Resolve XIV у Німеччині. ФОТОрепортаж

Українські солдати, офіцери і військова техніка прибули в навчальний центр "Хохенфельс" Сухопутних військ ЗС США, розташований у ФРН.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, український взвод позначення дій противника від Міжнародного центру миротворчості та безпеки на БМП-1 діятиме у складі американського батальйону "OPFOR".

"Ми хоч і вперше на такого роду навчаннях, проте завдання для нас не нові, оскільки в Україні займаємося підготовкою підрозділів ЗС України, під час якої граємо роль сил противника", - зазначив старший лейтенант Іван Юрчак, офіцер штабу батальйону "OPFOR".

Водночас рота 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу виступатиме за протилежну сторону - сили "BLUEFOR". Варто зазначити, що військовослужбовці підрозділу нещодавно повернулися з району проведення ООС, де протягом 9 місяців виконували бойові завдання на донецькому напрямку.

"Механізована рота укомплектована БМП-2, а також має придані зенітне та розвідувальне відділення. Діятимемо у складі танкового батальйону ЗС США з виконанням завдань, які безпосередньо полягатимуть у веденні розвідки та наступальних та оборонних дій тощо", – зазначив командир роти старший лейтенант Вадим Черній.

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Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України теж діятиме у складі "BLUEFOR". Нагадаємо, в навчаннях Combined Resolve XIV візьмуть участь близько 3500 військовослужбовців збройних сил країн-членів НАТО та партнерів.













