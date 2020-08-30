Мати і син із портретом загиблого воїна на акції "Час не лікує". ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
На акцію "Час не лікує" під посольством РФ у Києві 28 серпня вийшли близько сотні матерів, дружин і дітей українських військових, загиблих у результаті російської агресії на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фотограф Укрінформу Олена Худякова зловила печаль на обличчях матері і дитини.
Нагадаємо, 28 серпня матері і дружини загиблих захисників вийшли на акцію протесту проти російської агресії на Донбасі і проти бездіяльності української влади в розслідуванні трагедії Іловайського і Дебальцівського котлів.
Рідні і близькі українських воїнів, які загинули на Донбасі, прийшли з пікетом під посольство РФ в Києві. Потім вони попрямували під будівлю Офісу Президента.
Жінки і діти тримали в руках портрети чоловіків і батьків, а також плакати "Путінці, схаменіться! Припиніть робити зло!". До воріт посольства країни-агресора представники сімей загиблих прикріпили старі кросівки зі слідами "крові", а також пожовклі соняшники - як ті, серед яких гинули українські військові, як нагадування про злочин Російської Федерації.
Будь ласка, зачекайте...
Чекаємо на мітинги ;Так капітуляції!;
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
Чи зассиш?
Навчись писати українською, бот гнилий. Назавжди запам"ятайте, потвори. Ніхто з патріотів в Україні не підпишеться ....
30.08.2020 23:32
Тобто ти, зебіл, вважаєш що грамотно писати мовою - це одне, а писати з помилками - теж саме, тільки інше?
В колекції дегенератів ти піднявся ще на один щабель. Вітаю.
Порошенко, як Президент, добросовісно виконував свій обов'язок, на відміну від попередників і наступника, які нищили і нищать українську армію. Є заперечення?
А це те, що робить капітулянт зеленський, прямо зараз.
Рівень забезпечення армії впав в десятки разів.
11.06.20 У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти.
15 ЧЕРВНЯ 2020
На ЗСУ чекає скорочення На десятки тисяч штиків.
" Президент Петро Порошенко протягом останніх п'яти років пожертвував на благодійність близько 1,2 млрд гривень, із них більш як 550 мільйонів гривень - на потреби армії."
2014 рік. "Roshen" допоміг переобладнати систему ППО навколо Києва.
Може досить мичати про рошенки?
11.06.20
У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти.
15 ЧЕРВНЯ 2020
На ЗСУ чекає скорочення На десятки тисяч штиків.
І перше ніж базікати про"безальернативний меморандум", краще поцікавтесь темою, щоб не ганьбитись. І не забудьте подякувати собі за вибір капітулянта, який зливає кацапам Україну.
Інтерв'ю коломойського.
- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого олигархи поддерживали на этих выборах?
- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/05/27/7216183/
І кого ж ви виберете? Кого телевізор велить? Знову. Бо думати ви не здатні.
Вибираючи між мертвечуком (шмарійьом, пальчевським, бойко) та Порошенком, виберіть мертвечука. Тим більше, що на президентських виборах 2019, ви разом вже голосували за зеленського. АднА команда.
Отже, що маємо? Україна пропонує амністію сєпарам і віддати росіянам весь Донбас. Як вони і вимагали.
Наголосували?
Так що - повна амністія сєпарам і весь Донбас.
Біль може іноді вщухати на якийсь час за нагальними клопотами, але ця рана ніколи не заживе.
Глибокі співчуття.
Схиляю голову.