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акція (1101) Київ (13837) посольство рф (315)

Мати і син із портретом загиблого воїна на акції "Час не лікує". ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На акцію "Час не лікує" під посольством РФ у Києві 28 серпня вийшли близько сотні матерів, дружин і дітей українських військових, загиблих у результаті російської агресії на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фотограф  Укрінформу Олена Худякова зловила печаль на обличчях матері і дитини.

Мати і син із портретом загиблого воїна на акції Час не лікує 01

Нагадаємо, 28 серпня матері і дружини загиблих захисників вийшли на акцію протесту проти російської агресії на Донбасі і проти бездіяльності української влади в розслідуванні трагедії Іловайського і Дебальцівського котлів.

Рідні і близькі українських воїнів, які загинули на Донбасі, прийшли з пікетом під посольство РФ в Києві. Потім вони попрямували під будівлю Офісу Президента.

Жінки і діти тримали в руках портрети чоловіків і батьків, а також плакати "Путінці, схаменіться! Припиніть робити зло!". До воріт посольства країни-агресора представники сімей загиблих прикріпили старі кросівки зі слідами "крові", а також пожовклі соняшники - як ті, серед яких гинули українські військові, як нагадування про злочин Російської Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Захист України - не злочин". Мітинги на підтримку затриманих за напад на членів проросійського угруповання відбулися в шести містах. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+43
Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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30.08.2020 23:03
+41
Да им пофиг. Страна убийц.
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30.08.2020 22:54
+39
зеленский, ермак, сивоха, кравчук, медведчук, кива, рабинович, бойко, шуфрич, ирка бондаренко, пальчевский,фокин, пристайко, кулеба, шмыгаль, арахамия и другая вата.
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30.08.2020 23:03
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Да им пофиг. Страна убийц.
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30.08.2020 22:54 Відповісти
Тим часом від електорату Зеленського все все частіше звучать гасла ;Понять и простить!;....
Чекаємо на мітинги ;Так капітуляції!;
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30.08.2020 22:59 Відповісти
Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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30.08.2020 23:03 Відповісти
зеленский, ермак, сивоха, кравчук, медведчук, кива, рабинович, бойко, шуфрич, ирка бондаренко, пальчевский,фокин, пристайко, кулеба, шмыгаль, арахамия и другая вата.
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30.08.2020 23:03 Відповісти
Вот -бы ,всех этих мразей отправить на донбасс поля разминировать после их друзей рашистов
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31.08.2020 00:52 Відповісти
Куди ? Ці ідіоти і там все обс..уть - вонитільки красти вміють . А от тягати ящики з снарядами , або щось подібне , це для них .
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31.08.2020 06:46 Відповісти
не ирка, а ленка
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31.08.2020 03:36 Відповісти
За ті котли, Бутусов, і з передової хлопці, ще за тижні криком-кричали. Це був злочин. А у кожного злочина є своє призвіще. Тільки ніхто його досі не називає. А були вже нові: і гідранти, і начштабів, і інша штабна шелупонь. Ніхто не поніс покарання. Ніхто. Як і за П"ЯТЬ стратегічних складів.
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30.08.2020 23:05 Відповісти
Как погодка в Москве?
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30.08.2020 23:09 Відповісти
Тобі краще видно. В столиці України сьогодні було спекотно, безхмарно, зараз доволі прохолодно, вітерець. Скоро повний місяць. Готуйся. Бо у вас в цей час загострення хвороб.
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30.08.2020 23:13 Відповісти
О, пан знайшов сайт гісметео?
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30.08.2020 23:15 Відповісти
Так, а які прізвища, з доказами, ти назвав? Від тебе крім дурного галасу "Кругом вороги!" більш нічого не чути. Коли почнеш думати не власною сракою, а головою, та ще з аргументами... то заходь. Поки що здається що в тебе дві сраки, голови нема. І бережись хвороби- кацапизм головного мозку, дуже заразна
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30.08.2020 23:31 Відповісти
Тама сумний шаКАЛадотоксікоз...))
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31.08.2020 00:24 Відповісти
Слышь ты импотент, куда ты там вставать собрался петух ватный????
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30.08.2020 23:12 Відповісти
он собрался вставать с бутылки
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30.08.2020 23:14 Відповісти
Як же ви палитесь, убогі *************. Пляшки - ваші інтимні іграшки. У українців пляшка - тільки тільки сосуд для коктелю, який горить.
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30.08.2020 23:20 Відповісти
Даунбасьонок, ти підеш на акцію ;Так капітуляції!;- Охота тобі зуби в глотку вбити.
Чи зассиш?
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30.08.2020 23:22 Відповісти
Навчись писати українською, бот гнилий. Назавжди запам"ятайте, потвори. Ніхто з патріотів в Україні не підпишеться під будь-який олігархічний клан. Ні за ********, ні за ахметових, ні за коломойських, фірташів, пінчуків і іншу шелупонь.
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30.08.2020 23:32 Відповісти
Вах-вах! І дружину вже за банку тушняка під кавказців не підкладав в Горлівці, чудо ти наше?
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30.08.2020 23:36 Відповісти
Так, за ту ж Тимошенко, Кошулинського і навіть неприємного мені противсіха Гриценка. Тільки не за цю шелупонь. (риги, *******, зе).
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30.08.2020 23:43 Відповісти
Пан делікатно промовчав за Рабіновіча.
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30.08.2020 23:51 Відповісти
Ну от як до тебе відноситись? Риги - це хто? Чи рабіновіч вже в іншу партію перебіг? До *******?. А шо. Там були і кононенки і гладковський і взагалі вони спорідненні. От, генпрокурор, при *******, Луценко, назвав ахмєтку папутчіком Майдану.
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31.08.2020 00:19 Відповісти
Ты даже не импотент ты украинская гнида!
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31.08.2020 09:26 Відповісти
малороська, а не українська
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31.08.2020 10:04 Відповісти
Деге... вибачаюсь, патріоте. У вас стільки помилок, що вказувати на них іншим дописувачам, це навіть не комільфо. А за рахунок того, що на форумах вказувати на помилки не комільфо взагалі, то ви - мудак в квадраті!
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30.08.2020 23:38 Відповісти
А де у мене вказівка на помилки? Тільки на мову. С тобою спілкуються українською, то і відповідь повинна бути адекатною, особливо про патріотизм? Так мухтар?
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30.08.2020 23:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/119382Мати і син із портретом загиблого воїна на акції "Час не лікує" - Цензор.НЕТ 8957 вставай

Навчись писати українською, бот гнилий. Назавжди запам"ятайте, потвори. Ніхто з патріотів в Україні не підпишеться ....
30.08.2020 23:32

Тобто ти, зебіл, вважаєш що грамотно писати мовою - це одне, а писати з помилками - теж саме, тільки інше?
В колекції дегенератів ти піднявся ще на один щабель. Вітаю.
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31.08.2020 00:04 Відповісти
І за кого ж ви підпишетесь,"патрійот"? За зубажілу тимошенко, чи ви ні за кого конкретного? За все хороше, проти вього поганого?
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30.08.2020 23:39 Відповісти
Та хто вас там зрозуміє на кацапіії, що у вас сосуть. Може те, на щому сидите...
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30.08.2020 23:34 Відповісти
А по темі висловитись, мабуть, ні мозку, ні знань не вистачає. А, ну да.... "****** створив армію". Так у вас в методичках записано?
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30.08.2020 23:17 Відповісти
А хто її створив? Ти, чи може Кравчуки-Кучми-Зеки яких ви обирали? Вже краще б помовчав про армію.
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30.08.2020 23:22 Відповісти
Ти нам зараз факти приведеш, коли Порох сказав, що це він створив армію. Ок? Чи ви, ватні троляки, лише маніпулювати вмієте?
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30.08.2020 23:27 Відповісти
Так ви тут завжди пишете, що ****** створив армію. Армія у нас була. А активні збройні сили України створили добробати, волонтери і народ. Про яких ваш ****** сказав, що могли б і обійтись.
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30.08.2020 23:37 Відповісти
Ой, я конкретно извиняюсь, у кого "у вас" была армия? Это вам януковощ оставил армию?
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30.08.2020 23:44 Відповісти
Ще один з запоребрика. Те, що шапкокрад ставив на вищі ланки керівництва кацапів, не означає, що у нас не було армії. Була. І доволі потужна. І те, що київський беркут не вийшов проти свого народу, а завезли відморозків з Дніпра і Запоріжжя (ну правда, там тільки таких відбитих і брали) і Криму + перевдягені кацапи - не вистояли, то це тільки потужність опору. А армія вже сказала, що проти народу не піде. Тому баклажан і в Ростові.
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30.08.2020 23:57 Відповісти
Завтра, коли перестане боліти голова, перечитайте свій допис. Потім піднміть статистику, діти допоможуть , скільки для армії зробив Порох, і скільки зелена шмаркля. Порівняй з тим що залишилось після овоча. А потім замислись, хто яку пургу несе і кому це потрібно.
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31.08.2020 00:21 Відповісти
Скільки вам, імбецилам, повторювати?!!! Армію створив не кондитер-дипломат! Армію створили: народ, військові, добробати, волонтери. Разом!!!
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31.08.2020 00:31 Відповісти
Угу, докуя той нарід настворював в квітні 19-го
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31.08.2020 05:43 Відповісти
Чмо упоротое, такие как ты могут только под себя натворить!
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31.08.2020 09:28 Відповісти
Треба бути повною падлюкою, щоб заперечувати, що армія була гола і боса в 2013.
Порошенко, як Президент, добросовісно виконував свій обов'язок, на відміну від попередників і наступника, які нищили і нищать українську армію. Є заперечення?
А це те, що робить капітулянт зеленський, прямо зараз.
Рівень забезпечення армії впав в десятки разів.
11.06.20 У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти.

15 ЧЕРВНЯ 2020

На ЗСУ чекає скорочення На десятки тисяч штиків.
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30.08.2020 23:50 Відповісти
Треба бути падлюкою, що б стверджувати, що в 2014-2015 хтось обув армію, крім людей і волонтерів. Я пам"ятаю відео, де після бою наш хлопець знімає берці з кацапа, бо він в розтрощених кросівках. Що там було з держбюджету? Два магазини рошенок? Коли ми своєю маленькою фірмою скидались на кевларову каску і гідні берці, а власник бізнесу закупив всю іншу амуніцію, співробітнику, якого призвали.
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31.08.2020 00:04 Відповісти
І ми допомогали і продовжуємо допомогати армії. Як і Порох. І що?
" Президент Петро Порошенко протягом останніх п'яти років пожертвував на благодійність близько 1,2 млрд гривень, із них більш як 550 мільйонів гривень - на потреби армії."
2014 рік. "Roshen" допоміг переобладнати систему ППО навколо Києва.

Може досить мичати про рошенки?
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31.08.2020 00:14 Відповісти
Ніколи не перестану. Всі ті позорні для Україниі меморандуми і згоди прописані при вашому сивочолому безальтернативному. А тепер нова біда.
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31.08.2020 00:37 Відповісти
Чого не перестаните, допомагати армії, чи відмазувати зеленського? Подобається?
11.06.20
У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти.

15 ЧЕРВНЯ 2020

На ЗСУ чекає скорочення На десятки тисяч штиків.

І перше ніж базікати про"безальернативний меморандум", краще поцікавтесь темою, щоб не ганьбитись. І не забудьте подякувати собі за вибір капітулянта, який зливає кацапам Україну.
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31.08.2020 00:49 Відповісти
От базікаєте якраз Ви. Ми голосували проти *******. Щоб знову олігархіи не похововали Україну. Це знову не те. Нічого не помінялось. Ця влада має підти, як і попередня.
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31.08.2020 01:07 Відповісти
Тобто ти, дятел, привів на головну посаду країни малороса, і спас її від олігархів. Ти з народження дебіл, чи то мамка по голові сковорідкою била?
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31.08.2020 05:45 Відповісти
Она его жестоко ******* пока он не терял сознание на пару дней!
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31.08.2020 09:30 Відповісти
По всіх каналах ( належать олігархам) оббріхували Пороха. Не підкажете чому?
Інтерв'ю коломойського.
- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого олигархи поддерживали на этих выборах?

- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/05/27/7216183/

І кого ж ви виберете? Кого телевізор велить? Знову. Бо думати ви не здатні.
Вибираючи між мертвечуком (шмарійьом, пальчевським, бойко) та Порошенком, виберіть мертвечука. Тим більше, що на президентських виборах 2019, ви разом вже голосували за зеленського. АднА команда.
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31.08.2020 09:29 Відповісти
Да заткнись ,ты гебнявый ,на членограя и ***** с Януковичем молитесь ,на сивуху кравчука и Фокина!
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31.08.2020 01:05 Відповісти
Это для «вставай',который привёл к режиму иуды-членограя
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31.08.2020 01:09 Відповісти
та дебіл він та не вартує відповіді...
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31.08.2020 04:01 Відповісти
Будете прокляты, уничтожены и забыты кацапские мрази !!!
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30.08.2020 23:05 Відповісти
30.08.20 13:17Нужна всеобщая амнистия и особый статус всего Донбасса, - представитель Украины в ТКГ Фокин

Отже, що маємо? Україна пропонує амністію сєпарам і віддати росіянам весь Донбас. Як вони і вимагали.
Наголосували?
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30.08.2020 23:07 Відповісти
а вони навіть і не уявляли, що їм дадуть весь Донбас, вони мріяли тіки про окремі зони
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30.08.2020 23:15 Відповісти
Зеленському нічого не шкода для братів.
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30.08.2020 23:16 Відповісти
Чтоб вы здохли ***********!!
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30.08.2020 23:13 Відповісти
Мати і син із портретом загиблого воїна на акції "Час не лікує" - Цензор.НЕТ 8018
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30.08.2020 23:13 Відповісти
ватная старперная мразь фокино-кравчуковская не вышла парню рассказать, что тех уродов, что убили его папу нужно амнистировать и дать "особые права"?
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30.08.2020 23:13 Відповісти
Мало хто розуміє що вустами Фокіна-Кравчука говорить сам Президент Володимир Зеленський.
Так що - повна амністія сєпарам і весь Донбас.
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30.08.2020 23:18 Відповісти
"это вряд ли"....скорее всего, черти в аду на пару недель примут раньше в свое распоряжение этих стариков-иуд вместе с теми, кто их вытащил на арену
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30.08.2020 23:23 Відповісти
Это те недалекие и недоразвитые , которые выбрали наркомана. марионетку Каломоя обещавшего ***** Украину на тарелочке
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31.08.2020 01:15 Відповісти
Да, время не лечит... Нам залишається - Пам'ять і помста !!! Слава Україні та Її героям !!!
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30.08.2020 23:19 Відповісти
При всем уважении это не протест а дешевая показательная шняга! Протест это полный разрыв дипломатических отношений и высылка росс дипломатов вместе с посольством из Украины! Я уже молчу про открытые границы, активную торговлю и прокачку газа в ЕС.
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30.08.2020 23:21 Відповісти
жидов зеленского, кравчука, фокина - в отставку!
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30.08.2020 23:25 Відповісти
хм.. краще на кол !! Мати і син із портретом загиблого воїна на акції "Час не лікує" - Цензор.НЕТ 7291
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30.08.2020 23:26 Відповісти
С полнейшей конфискацией награбленного в Украине
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31.08.2020 01:17 Відповісти
Вечная Память ..
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30.08.2020 23:26 Відповісти
ЗЕзідент не хоче дивитись в очі українським дітям, йому до вподоби очі фуйла.
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30.08.2020 23:31 Відповісти
Зеленський прожив в Москві 20 років.
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30.08.2020 23:57 Відповісти
І ця дитина ніколи не буде малоросом, я впевнений.
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30.08.2020 23:33 Відповісти
Возможно Мазепу тоже такие мысли посещали под Полтавой в 1709м .. но уже через год Филип Орлик в своей знаменитой конституции в первой же строчке писал мы народ малороссии.
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30.08.2020 23:46 Відповісти
Самое грустное ребята, что когда Украина вернет себе контроль на оккупированными территориями Донбасса, покрайней мере я в это верю, то этот маленький мальчик, когда вырастет, может просто мстить за погибшего отца, детям ополченцев, которые воевали на стороне ОРДЛО. Получается кровавый замкнутый круг переходящий из поколение в пололение.........
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31.08.2020 12:31 Відповісти
Гарнішої сім'ї Я не бачив!!! Вічна пам'ять Герою Батькові, Чоловікові, Патріоту України!!!
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31.08.2020 00:05 Відповісти
Втрата рідної людини - це трагедія.
Біль може іноді вщухати на якийсь час за нагальними клопотами, але ця рана ніколи не заживе.

Глибокі співчуття.
Схиляю голову.
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31.08.2020 00:08 Відповісти
душероздираюче фото (((((((((((((. Важко дивитись, сльози течуть.
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31.08.2020 00:12 Відповісти
хлопчисько як на тата схожий. Дай Боже йому вирости і жити в незалежній та сильній країні !
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31.08.2020 00:15 Відповісти
Кацапський мордор пропади , назавжди!
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31.08.2020 00:24 Відповісти
До того часу поки всі кацапи не виздихають, не буде спокою в Україні
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31.08.2020 00:33 Відповісти
Еслибы не местные гниды и иуды ,все было-бы хорошо Вечная память настоящим Героям!
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31.08.2020 01:20 Відповісти
Цій мамі і хлопчику - міцного здоров"я і сил пережити це горе.
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31.08.2020 01:21 Відповісти
Зато за останній рік за час правління преЗедента в Донецьку запрацювали всі магазини і продукція наполовину з України. Їм непогано, бо нічого боятися, кордон з Московією відкритий, кордон з "бандерами" охороняють самі "бандери", та ще й дають пенсії і оплату за комунальні послуги. А свої? А хто для "зелених" свої?
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31.08.2020 08:55 Відповісти
Мати і син із портретом загиблого воїна на акції "Час не лікує" - Цензор.НЕТ 6704
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31.08.2020 09:41 Відповісти
 
 