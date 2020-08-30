Мати і син із портретом загиблого воїна на акції "Час не лікує". ФОТО ДНЯ

На акцію "Час не лікує" під посольством РФ у Києві 28 серпня вийшли близько сотні матерів, дружин і дітей українських військових, загиблих у результаті російської агресії на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фотограф Укрінформу Олена Худякова зловила печаль на обличчях матері і дитини.

Нагадаємо, 28 серпня матері і дружини загиблих захисників вийшли на акцію протесту проти російської агресії на Донбасі і проти бездіяльності української влади в розслідуванні трагедії Іловайського і Дебальцівського котлів.

Рідні і близькі українських воїнів, які загинули на Донбасі, прийшли з пікетом під посольство РФ в Києві. Потім вони попрямували під будівлю Офісу Президента.

Жінки і діти тримали в руках портрети чоловіків і батьків, а також плакати "Путінці, схаменіться! Припиніть робити зло!". До воріт посольства країни-агресора представники сімей загиблих прикріпили старі кросівки зі слідами "крові", а також пожовклі соняшники - як ті, серед яких гинули українські військові, як нагадування про злочин Російської Федерації.

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