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археолог (75) Житомирщина (1040) історія (1046) скарб (6) монети (105)

Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Городниці Новоград-Волинського району археологи знайшли ще шість срібних монет, викарбуваних у період Київської Русі.

Про це у Facebook повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Алфьоров, передає Цензор.НЕТ.

Тепер "Городницький скарб" налічує 38 срібних монет.

Алфьоров уточнив, що наступного дня після передачі місцевій владі "Городницького скарбу", 29 серпня, на місце знахідки виїхав керівник Житомирської археологічної експедиції Андрій Петраускас із групою археологів. Там вчені зафіксували місце, де був захований скарб, і знайшли його залишки - ще шість монет. П'ять монет часів Володимира Святого і ще одна - Святополка Ярополковича.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Науковий співробітник Інституту історії України зазначив, що скарб був закопаний на глибину приблизно 30 сантиметрів.

Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому 01

Дивіться: НБУ випустив монету до Дня пам'яті полеглих захисників України. ФОТО

Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому 02
Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому 03
Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому 04
Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому 05


Нагадаємо, 27 серпня мешканець Городниці Новоград-Волинського району пішов на місцевий кар'єр накопати піску, а викопав скарб зі старовинними срібними монетами.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+82
вот ведь какое дело..
когда наши предки уже монеты с тризубцем закапывали в землю, то Мацквы еще 200 лет не было..
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31.08.2020 01:07
+73
Але москалі кажуть, що вони - наш старший брат. Археологи на месте клада на Житомирщине нашли еще шесть монет, отчеканенных более тысячи лет назад - Цензор.НЕТ 6272
І запроданці-хохли-малороси-манкурти погоджуються.
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31.08.2020 01:18
+54
Этими монетами уже пользовались в Киевской Руси, а в это время на где-то на болотах за поребриком лягушки квакали. Это я лапти к тому, что вы историю у нас с34ли.
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31.08.2020 01:20
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може і лікарню майбутнього откопают где-то...
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31.08.2020 00:43 Відповісти
а може и бутылку большего размера - и пересадят тебя на нее Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому - Цензор.НЕТ 121
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31.08.2020 11:27 Відповісти
Та ні, за Цензором, то сталося в іншому місці, і, можливо, не в Україні.

Бо 32 монети - то в Городниці.
А де взялися ці 6, у яких Городніцах - не зрозуміло.
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31.08.2020 00:46 Відповісти
32+6=38...має бути ще 2...40 монеток закопують у могилу, по одній за день..
отже має бути і сама могила...так що ритимуть, якщо місце вказали правильно, а не засекретили з самого початку
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31.08.2020 08:40 Відповісти
вот ведь какое дело..
когда наши предки уже монеты с тризубцем закапывали в землю, то Мацквы еще 200 лет не было..
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31.08.2020 01:07 Відповісти
Але москалі кажуть, що вони - наш старший брат. Археологи на месте клада на Житомирщине нашли еще шесть монет, отчеканенных более тысячи лет назад - Цензор.НЕТ 6272
І запроданці-хохли-малороси-манкурти погоджуються.
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31.08.2020 01:18 Відповісти
точно, и продолжают служить Археологи на месте клада на Житомирщине нашли еще шесть монет, отчеканенных более тысячи лет назад - Цензор.НЕТ 9390
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31.08.2020 01:20 Відповісти
не тільки кажуть - а й використовують зе-бидло, яке вважає себе "мудрим нарідом" на свою користь...
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31.08.2020 08:48 Відповісти
можно бути старшим, але дурнишим....
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31.08.2020 09:10 Відповісти
Брат потроху після війни ходить з аською, знайшов багато монет, але найстаріша - польський шеляг 169... якогось року дуже погано читається. А от найдена ним найстаріша монета кацапська взагалі чортя по якому датується - виявляється навіть за Петра 1 проклятого вони дати ще буквами мулювали. Виявилось, що полушка 1705 року - црь пьтрь алезіївич.
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31.08.2020 22:49 Відповісти
а свнсбки на болотах інцестом займалися
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31.08.2020 01:18 Відповісти
Не тільки на болотах. Завжди займались (Біблію почитайте), та й тепер займаються і завжди будуть займатись.
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31.08.2020 01:49 Відповісти
ну шишки ходили уже там..
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31.08.2020 07:54 Відповісти
Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому - Цензор.НЕТ 3528
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31.08.2020 08:53 Відповісти
на месте мацквы аборигены между собой в то время шишками рассчитывались... Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому - Цензор.НЕТ 488
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31.08.2020 10:03 Відповісти
это всё хорошо.... и у историка руки тремтіли.... у кого потом искать, у какого любителя карти.... ой, любителя древностей??
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31.08.2020 01:18 Відповісти
Этими монетами уже пользовались в Киевской Руси, а в это время на где-то на болотах за поребриком лягушки квакали. Это я лапти к тому, что вы историю у нас с34ли.
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31.08.2020 01:20 Відповісти
Монетна система в Московії сформувалася лише при Єлені Глинській...
"Олена Василівна Глинська (*1508 - †4 (13 квітня) 1538) - велика московська княгиня, друга дружина великого московського князя Василія III Івановича, мати Івана Грозного. Спадкоємиця знатних родів русинів-українців і хрещених татар-ординців регіону.
Грамотна, маючи освіту, отриману в Великому князівстві Литовському, жінка, будучи регенткою при малолітньому синові, своїми реформами врегулювала монетну систему Московії.
"Денежная реформа Елены Глинской, второй жены великого князя Василия и матери Ивана Грозного, явилась одним из самых важных событий в экономическом и политическом развитии русского государства. Великой княгине первой удалось создать денежную систему, которая стала основой для всех последующих изменений, сохранила устойчивость и усилила власть Москвы, как центра государства...Согласно летописям, реформа началась 20 марта 1535 года. В этот день от имени пятилетнего Ивана Васильевича и по инициативе регентши Елены Глинской был оглашен указ об изъятии из обращения всех действующих монет и обмене их на новые, по иной весовой системе. За основу была взята новгородская монета, вес которой теперь составлял 0,68 граммов. Примечательно, что копейка из простонародья выбилась на официальный уровень и стала главным номиналом всей русской денежной системы. «Московки» также сбросили в весе до 0,34 граммов, зато внешне остались похожи на дореформенные, и сохранили прежнее название - денги. Самой мелкой монетой стала полушка, ее чеканили с надписью «ГДРЬ» («Государь») на одной стороне и изображением птицы - на другой.
Таким образом, новая денежная система состояла из рубля, копейки, денги и полушки. Согласно десятичной системе, рубль равнялся 100 копейкам, 200 денгам и 400 полушкам, соответственно. Елена Глинская окончательно отказалась от чеканки медных монет, заменив их серебряными.
Монетные дворы остались только в Москве, Великом Новгороде, Пскове и Твери и составили систему «Государева» монетного двора. Их деятельность полностью контролировало правительства. Выпуск денег успешно централизовали. Стоимость монеты больше не определялась изображением, номиналы были строго обозначены. К примеру, Московский монетный двор выпускал так называемые «мечевые» копейки, с изображением всадника с мечом, которые имели ровно ту же ценность, что и новгородские «копьевые».
Реформа полностью завершилась в 1538 году. К этому времени дореформенные монеты полностью ушли из оборота, и была установлена единая государственная монетная система.
В 1547 году престол занимает Иван IV. Он вносит коррективы в чеканку монет. Надпись «Великий князь Иван», которая была принята его матерью, Еленой Глинской, заменяется на «Царь и Великий князь Иван», реже можно встретить и другие варианты, такие как «Осподарь всея Руси», «Царь и Великий Князь Иван Всея Руси». В таком виде монеты просуществовали в течение следующих 170 лет. И это является еще одним свидетельством того, насколько грамотно и обстоятельно была проведена реформа, так как получившаяся в её результате денежная система не требовала дальнейших преобразований достаточно долгое время.".
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31.08.2020 06:07 Відповісти
Отправятся в коллекцию Арахмии или как его там..потом вывезены за рубеж.
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31.08.2020 01:31 Відповісти
Нашедший мог бы озолотиться.
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31.08.2020 03:33 Відповісти
А мог бы и в ящик сыграть вместо озолочения.
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31.08.2020 06:03 Відповісти
а мог и не сыграть, но озолотиться.
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31.08.2020 06:44 Відповісти
Любителям грошей:
Стаття 343. Набуття права власності на скарб.

А тому хто знайшов держава повинна виплатити 20% від вартості скарба.
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31.08.2020 07:09 Відповісти
этот клад не имеет цены.
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31.08.2020 09:04 Відповісти
все имеет свою цену..
ОЛХ - все расставит на места..
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31.08.2020 09:11 Відповісти
я пытался на ОЛХ продать скифское ожерелье. Никто цены не дал.
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31.08.2020 09:18 Відповісти
эти ломанные грошИ, я за 10 гривасей куплю..
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31.08.2020 09:23 Відповісти
збазибо, ожерелье золотое.
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31.08.2020 09:27 Відповісти
ты не понял, не твое, а грошИ, что тут на фото...
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31.08.2020 10:20 Відповісти
ты не понял, олхъ ничего не расставляет по местам
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31.08.2020 12:24 Відповісти
Выплатят,посчитают по весу металла ,и выплатят гривен 20.
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31.08.2020 09:24 Відповісти
Нее - по 15грн за грамм и от них 20проц. на руки нашедшему чистоганом! Ну а без стеба -здорово ,что нашли !
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31.08.2020 13:02 Відповісти
как найдешь - беги сдавай, тебя держава озолотит.
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31.08.2020 17:11 Відповісти
А мог бы и ты озолотиться, иди покопай там.
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31.08.2020 09:03 Відповісти
Одна така монета від 10 до 27 тисяч коштує.
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31.08.2020 07:36 Відповісти
пиастров?
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31.08.2020 09:28 Відповісти
Ти де живеш?
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31.08.2020 12:07 Відповісти
С какой целью интересуешься?
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31.08.2020 12:23 Відповісти
Щоб дізнатись, ти розраховуєшся піастрами чи гривнями))))
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31.08.2020 12:25 Відповісти
Ващета аукцион, где за это дадут на порядок больше. дорогие вещи в фунтах выставляет.
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31.08.2020 12:34 Відповісти
Ващєта їх спочатку в Україні продадуть за гривні тому, хто потім контрабандою вивезе їх туди, де продадуть за фунти.
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31.08.2020 12:38 Відповісти
Ви пісатель фантаст?
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31.08.2020 13:20 Відповісти
Ні, просто знаю цю тему.
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31.08.2020 23:21 Відповісти
слецвие вєлі знатоки....
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01.09.2020 00:33 Відповісти
А жабы квакали ещё
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31.08.2020 03:35 Відповісти
Шось мені підказує, що цей національний скарб закінчить своє існування в кішені якоїсь ЗЕеленої дряні. І я не буду здивованим, якщо наш дегенерат, клоун і наркоман ЗЕянелох почне займатися нумізматикою.
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31.08.2020 06:17 Відповісти
зачем ты так обзываешь потужного сывочолого коллекционера картин русского-советского художника Глазунова...
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31.08.2020 06:46 Відповісти
там ще один черепками цікавився. Якась хвороба на банковій бродить.
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31.08.2020 07:20 Відповісти
вин не клоун а каратэ-пацан
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31.08.2020 09:29 Відповісти
Теперь всю Житомирщину перекопают...
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31.08.2020 06:22 Відповісти
...на глибину 5 м.
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31.08.2020 07:15 Відповісти
Кацапів бісить це, а мені приємно від цього!
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31.08.2020 07:32 Відповісти
Ну що москалі разом з хахлами-малоросами, бачите, тризуб не знак Петлюри і Бандери, Україну-Русь створювали не австріяки, німці і поляки.
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31.08.2020 07:40 Відповісти
Тепер москалі обзавидуются древности України. Ця знахідка, ясно ж усім показує, що Кацапи створенi Господом нашім пізніше ніж Українці.
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31.08.2020 08:34 Відповісти
Безсумнівно пізніше.
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31.08.2020 08:59 Відповісти
1000001% правда, у московитів (москалів) немає власної древньої історії. Доказом чого є намагання вкрасти скіфське золото України з Нідерландів.
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31.08.2020 09:37 Відповісти
Слава патріотам України, які повертають історію України з небуття !!!
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31.08.2020 07:42 Відповісти
Поразительное сходство портретов на обратной стороны монет,Археологи на месте клада на Житомирщине нашли еще шесть монет, отчеканенных более тысячи лет назад - Цензор.НЕТ 1135 князей, Владимира, а особенно Святополка. А эти, точно такие же монеты найдены в Ирландии, возле горы Корк.
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31.08.2020 07:48 Відповісти
Ірландія наш?
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31.08.2020 08:34 Відповісти
Так получается! Поразительно, как они и их потомки только успевали везде побывать, монет напечатать, города понастроить. Мокши, в их честь даже свои города называли. До сих пор сохранились например, Ярославль и Владимир.
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31.08.2020 08:46 Відповісти
Может у них в сутках было 48 часов?
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31.08.2020 08:47 Відповісти
такий був підйом у цих скандинавів на межі тисячоліть...три великих державних утворення створили...
на півдні італії і сіцилії, потомки - мафія палермо, сицилія і сша
від нормандії до шотландії(з заходами в смарагдову ірландію) потомки - від австралії до канади)
середньому подніпров,ї від сяну до дону(св.дінця) з контрольними пунктами на водних шляхах волги і клязьми(ярославль і владимир)...потомки - аж до тихого океану і досі легкі на підйом йом-йом
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31.08.2020 09:18 Відповісти
Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому - Цензор.НЕТ 8984 ти це до чого ? Значить мали ціну , значить ходили !

А знахідки древніх римських сестерцій на українській землі .... Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому - Цензор.НЕТ 7607
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31.08.2020 13:18 Відповісти
Я радуюсь вместе с вами. Дело в том, что Украина остро
нуждается в таких артефактах. Потому, что достоверно известно только то, что
она постоянно жила под инородным управлением, то Польши, то Австрии, то Литвы,
то России. Так же частями, под Венгрией, Румынией. И честно говоря древний
символ трезубец, он был не очень убедительный символ, одной только Украины, потому, что распространён
во всём мире. В греческой мифологии трезубец, или скипетр был у
Посейдона или Нептуна, у Римлян был оружием бога Юпитера. И
Викинги и Шумеры и Индейцы Америки и Египтяне с Китайцами, и многие другие
изображали на своих фресках, фарфоре, лепнине, барельефах на стенах и пирамидах,
изображение трезубца, потому, что это нехитрый примитивный предмет, который
легко смастерить и использовать в повседневной жизни и как вилы для заготовки
сена и как орудие лова рыбы во время нереста и как шампур для вертела для
поджаривания туш животных на костре и как оружие воина или охотника на медведя
и как подпорку веток дерева, что бы не поломались от урожая и как деталь
скелета вигвама или чума. Им можно с высоких деревьев птичьи гнёзда доставать,
плоды собирать, обезьян гонять. Да много чего можно ещё делать. Поэтому в силу многообразия
такого предмета, трудно верить в уникальность этого символа, никому в мире не
принадлежащего, кроме Украины. А вот, на монете, это уже совсем другое дело!
Если на аверсе портрет Святополка, а на реверсе тризуб, то это уже ни у кого не
вызовет сомнения, о происхождении и принадлежности монет тысячелетней давности,
когда Украина уже была состоявшейся страной.
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31.08.2020 14:15 Відповісти
Вивсеврете!Не было никакой Украины ,ее придумала оВеликий Сталин.
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31.08.2020 07:51 Відповісти
Археологи на месте клада на Житомирщине нашли еще шесть монет, отчеканенных более тысячи лет назад - Цензор.НЕТ 5529
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31.08.2020 07:57 Відповісти
Не,раньше, Высоцкий же писал:

Это их худые черти
Мутят воду во пруду,
Это всё придумал Черчилль
В восемнадцатом году!
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31.08.2020 09:30 Відповісти
От вам і ГородНіца...
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31.08.2020 08:40 Відповісти
Алферов, большое вам спасибо за привлечение внимания к находке, беспокоился, что если разрушена оболонка клада, то исследовали ли место на наличие других монет, обычно так делается, а то что 6 монет нашли спецы уже на следующий день, говорит о том что все было организовано быстро и профессионально, полагаю в первую очередь благодаря вам, надеюсь у них была хорошая аппаратура, и они нашли все, что можно было еще найти.
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31.08.2020 08:43 Відповісти
надо же . а по любимой москальской легенде Украину и все украинское ( в том числе и тризуб ) придумали австрийцы в 19-20-ом веке . а тут монеты с тризубом . не сходится Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому - Цензор.НЕТ 7910
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31.08.2020 08:47 Відповісти
Все равно будут врать как будто бы и ничего не знают.
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31.08.2020 13:21 Відповісти
в 2006 г в Черниговской области были найдены подобные монеты которые исследовал и реставрировал Сергей Белопольский президент Украинского нумизматического общества на некоторых экземплярах были обнаружены остатки ткани из чего можно предположить что монеты хранились в полотняном мешочке который истлел на реставрацию потребовалось довольно много времени . мне просто интересно как монеты которые пролежали на 30 см глубине около 1000 лет имеют вид как после реставрации
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31.08.2020 08:52 Відповісти
пісок...може й трохи глибше було, але осувається...а ще щільно злягаєтся без доступу повітря...от у ньому і немає окислення
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31.08.2020 09:34 Відповісти
редактору новостей : ну зачем вы пишете где это нашли? чтобы придурки с миноискателями там всё перерыли?
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31.08.2020 09:22 Відповісти
Бо колись у древності люди не були такими зіпсованими, фуфло не гнали, схем ще не придумали. Найкращий суспільний устрій - це військова (воєнна) демократія, правителями вибирали сильних, чесних і розумних. А не фіглярів, блазнів і безвідповідальних пи+дунів.

Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому - Цензор.НЕТ 61
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31.08.2020 09:29 Відповісти
С помощью молотка и … матери

«Для меня всегда оставалось загадкой, как, изобретя столь рано технологию воспроизводства изображений и цепочек слов на монетах с помощью штемпелей, у человечества взяло добрых два тысячелетия нанести на них чернила«. В русле традиционной истории на этот вопрос ответа нет. Если же начать пользоваться мозгом по назначению, то незамедлительно станет ясно - эти процессы могли произойти только одновременно, настолько они взаимосвязаны!

http://s4erbinin.ru/technology/madeof/punches
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31.08.2020 12:11 Відповісти
Вот это событие трубить надо ..но
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31.08.2020 12:57 Відповісти
Слава Богу, слава Україні - Руси Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому - Цензор.НЕТ 2944
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31.08.2020 21:50 Відповісти
******** ГРИВНІ ХОДИЛИ В КИЇВІ І НОВГОРОДІ, А КОЛИ ЇХ ТРЕБА БУЛО РОЗМІНЯТИ ЇХ РУБИЛИ НА ЧАСТИНИ І ТАК З ЯВЛЯЛИСЬ ... РУБЛІ Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому - Цензор.НЕТ 8201 РУБЛЕНІ ГРИВНІ

Кацапи - вчіть історію Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому - Цензор.НЕТ 3140
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31.08.2020 21:53 Відповісти
А нєкоториє з пріборамі по 500 уе лазють лазють і тільки мозолі находять! Правда значить шукає чіловєкь а нє прібор🐴
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31.08.2020 22:02 Відповісти
Істинна правда. Менший брат тіпа мені подарував аську, то я нічого толком не знайшов, крім гвіздків і картузиків зі столічної. А от він уже більше сотні штук надзвенів, правда в основному кацапські монети 1740-х років, красиві, але мало кому цікаві. А найцвкавіша знахідка - взриватєль до німецького снаряду з 105-мм гаубиці першої світової, правда розкрутити його не вдалося ))
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31.08.2020 23:06 Відповісти
Ви такі штуки краще назад в яму тільки ще + півтора штика глибше
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09.09.2020 22:24 Відповісти
 
 