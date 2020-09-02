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акція (1101) Кабмін (6254) розмитнення (156) євробляхи (193)

"Євробляхери" приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У середу, 2 вересня, власники автомобілів з європейською реєстрацією влаштували чергову акцію.

Про це повідомляє Auto24, передає Цензор.НЕТ.

"Євробляхери" вимагають від депутатів терміново розглянути законопроєкт 3704, покликаний здешевити розмитнення автомобілів.

Нагадаємо, в проєкті закону №3704 пропонується під час ввезення авто з 1 січня 2021 року одноразово звільнити від сплати ПДВ учасників і ветеранів АТО. Йдеться про автобуси, легкові і вантажні автомобілі, маса яких не перевищує 3,5 т, а також причепи до них.

Також проєкт змінює принципи розмитнення в частині вікового коефіцієнту. Учасники акції вірять, що у разі ухвалення документа розмитнити автомобіль можна буде за 300-600 євро. Нагадаємо, що зараз розмитнення вживаних автомобілів іноді в декілька разів перевищує вартість самих авто.

На цей момент документ на сайті Верховної Ради отримав статус "Надано для ознайомлення" 23.06.2020.

Учасники та організатори зазначають, що акція безстрокова і погрожують радикальними діями в разі неухвалення законопроєкту №3704.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі

Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 01
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 02
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 03
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 04
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 05
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 06
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 07
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 08
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 09
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 10
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 11
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 12
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 13

Фото/відео - Олег Богачук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+50
"Евробляхеры" приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей - Цензор.НЕТ 2292
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02.09.2020 10:13
+42
"Евробляхеры" приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей - Цензор.НЕТ 8915
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02.09.2020 10:18
+37
"Евробляхеры" приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей - Цензор.НЕТ 7032
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02.09.2020 10:23
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мож , ворует кто ...
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02.09.2020 22:48 Відповісти
это уже совсем эпичные "тормоза" какие-то собрались, ей-богу.
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02.09.2020 11:05 Відповісти
В Прибалтиці розтаможка коштує 200 євро.
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02.09.2020 11:05 Відповісти
ти там живеш? Лікар Ху?
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02.09.2020 11:10 Відповісти
ти ж на Марсі неживеш , але ж це неозначає що Марса нема
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02.09.2020 21:37 Відповісти
шедевральне порівняння, вражальна логіка... Наступним разом, беріть масштабніше та здивуйте поясом Койпера чи хмарою Оорта.
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02.09.2020 22:23 Відповісти
по ходу торти рашеновські побічні впливи видають
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03.09.2020 16:50 Відповісти
все що зміг висмоктати з куцого інтелекту? "Євробляхери" приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів - Цензор.НЕТ 8452
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03.09.2020 17:18 Відповісти
ну куди ж мені до шакаладок рашен , ти ж мабуть нелише смокчеш цукерочки порошен
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04.09.2020 20:54 Відповісти
еталонний долбодятел, зациклений на травмі дитинства? Мама шоколадом била, чи ще жахливіша біографія? "Євробляхери" приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів - Цензор.НЕТ 8298
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04.09.2020 23:16 Відповісти
тоді ще рашенок небуло , а ти то по ходу за рашен хуже дятла довбеш
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05.09.2020 12:30 Відповісти
Халтуриш, мало злоби та лютої ненависті... Твої брати, продукти екскаваторами топчуть, чого не наслідуєш травмований?
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05.09.2020 13:02 Відповісти
мої брати то мої , а в тебе каїн брат, і загальні фрази кремля вже нікому нецікави
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05.09.2020 13:06 Відповісти
вибач, одразу й не звернув увагу, що ти з цих... ображених... Ти так лікаря хочеш, пудель? "Євробляхери" приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів - Цензор.НЕТ 7967
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05.09.2020 13:08 Відповісти
що кремль тобі навачка також підкинув ?
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05.09.2020 14:16 Відповісти
"КАКАЯ РАЗНИЦА"!
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02.09.2020 11:12 Відповісти
Здешевшити розтаможку. Неодмінно!
Але З ДАТИ УХВАЛЕННЯ ЗАКОНУ.
А хто ввіз раніше - прошу до каси за тарифами, що були чинні на дату ввезення.
От тоді і побачемо істині джерела цього "дійства" - "аби усі менше платили", чи "щоб мені викоханому дешеіше було"...
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02.09.2020 11:10 Відповісти
"Євробляхери" приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів - Цензор.НЕТ 620
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02.09.2020 11:28 Відповісти
При чому тут "мені-тобі" ??? В нас НЕМА адекватної машни. диво-анус не машина. Це кусок гівна по космічній ціні. Скільки анусів продали на експорт? НУЛЬ. А ми маємо за рукосракими купувати гівно по ціні в три рази вище.
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03.09.2020 08:21 Відповісти
Казочка для зЕ-бобіків.
Закон зворотньої сили не має.
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03.09.2020 10:31 Відповісти
Опять перекупы бунтуют.
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02.09.2020 11:10 Відповісти
а олухи соплі ковтають
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02.09.2020 21:38 Відповісти
Нужно отменить растаможку как класс!
1) Обыватель будет доволен.
2) Европа избавится от хлама. 80% завезенного (по европейским меркам) - металлолом.
3) Будем использовать больше нефтепродуктов - ***** получит больше денег для ведения войны.
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02.09.2020 11:13 Відповісти
Меня терзают сомнения что вы выезжали куда то дальше своего райцентра. Европа ездит точно на таком же что вы называете '' металолом или еврохлам''
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02.09.2020 17:35 Відповісти
Я не знаю по каким "закоулкам" Вы ездите в Европе, там где бываю я машин старше 5 лет нужно хорошенько поискать. Да, практически нет Майбахов ...
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03.09.2020 10:03 Відповісти
перш від раши хламу позбавимось , бо по цені хламу рашки можна купити Мерса пятирічного
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02.09.2020 21:40 Відповісти
Рашка-хлам нужно было запретить еще в 90-х!
А Мерин лучше из салона. "Євробляхери" приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів - Цензор.НЕТ 6101
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03.09.2020 10:01 Відповісти
у салоні мерін 65 а на аукционі по стаховці 15 а той що на втор ринку 15 то на аукционі 4-5
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03.09.2020 16:47 Відповісти
О, головний лохторат Янелоха возбуділсо. Ви здєлалі сєбя вмєстє!
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02.09.2020 11:17 Відповісти
Зеворы, прекратите издеваться над народом!!! Банду геть!!!!
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02.09.2020 11:27 Відповісти
шо, опять?!
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02.09.2020 12:01 Відповісти
Deja vu
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02.09.2020 12:07 Відповісти
"Євробляхери" приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів - Цензор.НЕТ 5244а где эти придурки полтора года катались,а?нового спонсора искали?ЖОПошники башляют? "Євробляхери" приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів - Цензор.НЕТ 6097
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02.09.2020 12:13 Відповісти
Яка розтаможка евроблях? Для чого вам запустили лінію на ЗАЗі по випуску ВАЗів? От і купуйте москальське і як казав класик Кіля Бімба - "не скігліть",
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02.09.2020 12:28 Відповісти
Да, похоже Васадзе теперь будет впаривать украинским лохам
кацапский хлам который в Европе даже бесплатно никому не нужен, по цене добротного мерседера
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02.09.2020 17:40 Відповісти
А шо это за нардеп на 5 фотке от какого округа ,Зимбабве ?
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02.09.2020 12:37 Відповісти
Снова "хитросделанные" евробляхеры не хотят платить налоги. Значит я должен платить налоги в бюджет страны, на содержание госаппарата, на армию и прочее, а ребята, косящие от этого могут требовать отсрочки? Может это голодающие, может безработные? Это люди, пребывая в голодном обмороке (вместе с семьями), не желая работать, решили за несколько тысяч долларов, а большинство за десятки тысяч долларов, случайно у них оказавшиеся, приобрести домашнюю игрушку. А теперь требование: лохи вы должны нас содержать. Я покупал авто в Украине и уплатил все налоги. А эти маланцы думают, что они самые умные. Платите, суки, как все или отгоняйте хозяевам, отдавшим вам почти бесплатно.
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02.09.2020 12:39 Відповісти
1,8 бензин машина 2006 года, 2000 евро куплена в Европе считаем https://calc.customs.gov.ua/
Мито 11 т

Акциз 39 т
ПДВ 32 т Итого 82 т, плюс пенсионный, военный, брокеры... 100 тысяч гривен минимум
Мы Что Лошары??????????????
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02.09.2020 13:19 Відповісти
СумаМито 49 688,82 UAH10,00% 4 968,88 UAH
Акциз 2,00 CMQ975,00 EUR за 100064,49 UAH

ПДВ 54 722,19 UAH 20,00% 10 944,44 UAH

Сумма 15 977,81 UAH
Это за ситроен С4 2006 года с дизелелем 2л и ценой в 2000 долларов
Откуда ты взял 100тыс?
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02.09.2020 13:31 Відповісти
Акциз1 997,00 CMQ975,00 EUR за 1000 64393,86 UAH Сумма 95 тысяч Проверь, у тебя по акцизу 64 гривны как-то получиломь вместо 64 тысяч
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02.09.2020 13:43 Відповісти
уточнение- это ты еще не посчитал брокера, сертификацию и первую постановку на учет. Так что сумма буде больше
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02.09.2020 17:45 Відповісти
объём не 2 кубика вводи, а 2000 и всё получится
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02.09.2020 14:08 Відповісти
Натупил, признаю "Євробляхери" приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів - Цензор.НЕТ 6435 .
Ну тогда это лютый пи...ц. Тогда еще лет 15 на дорогах будут убитые ВАЗы и им подобное говно.
Я в 2012 за 10тыс долларов с салона новую машину брал, а тут за Б\У нужно отдать 6тыс +переоформление. "Євробляхери" приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів - Цензор.НЕТ 6528
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02.09.2020 15:25 Відповісти
Возьмите не 2006 а 2014 года и будет в 2 раза дешевле. Такое ощущение, что никто не знает поговорку "дешева рибка, та дорога юшка".
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02.09.2020 23:40 Відповісти
Autoscout24, что посоветуете со средним бюджетом 5 тысяч евро, кто готов пригнать авто
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03.09.2020 05:32 Відповісти
Знакомый купил рено меган 12 года за 7.5$. Это уже с растаможкой. От пробега зависит цена. Растаможка - от года. Ваш 2006 года - только на металлолом. Через год два потребуется капремонт движка, а скорее всего сразу. А если это дизель, то ремонт будет дороже чем Вы ее купили. Редко кому везет купить такого года машину с малым реальным пробегом.
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03.09.2020 09:38 Відповісти
когда растомаживал, если при при Порошенко біла скидка 50 процентов. При єтих ********* только отсосать можно
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03.09.2020 14:40 Відповісти
в начале этого лета
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03.09.2020 15:13 Відповісти
недавно тетушку подвозил. Разговорились. Сказала что работает и практически живет в Польше и купила там мерса 2001 г/в за 2000 злотых (15000 грн). Мол повезло, машина в идеале, страховка до конца года. Спрашиваю, а сколько страховка в Польше за мерс 2000 года. 1900 злотых в год. Занавес.
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02.09.2020 19:30 Відповісти
податок 1. 35 єврог за кубік ? якщо Даф 12000 літрів то що я маю бикоті 16200є віддати лиш акцизу ? а ще ж мито і пдв- чи ти просто в шокаладі рашеновському ?
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02.09.2020 21:42 Відповісти
Люто плюсую!
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02.09.2020 12:51 Відповісти
Так осел же обещал растаможку 500 евро.
И шо, и где, и как?
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02.09.2020 13:02 Відповісти
Я теж за Доступне Розмутнення! Тількі ні Евробляхер. Навіщо так принижати
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02.09.2020 13:12 Відповісти
Пора уже евробляхеров жестко разогнать...хотя ктож это сделает, ведь там на 100% лохторат Бубочки
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02.09.2020 13:18 Відповісти
Хватит уже загаживать Украину этим хламом, наоборот подымите еще тарифы на металлолом западный.
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02.09.2020 14:35 Відповісти
А евробляхеры и их поддерживающие знают реальную цену владения машиной на Западе? Там существуют очень действенные механизмы контроля за тех состоянием авто. И продают к нам в основном машины с большим пробегом и требующие серьезного ремонта, у нас сматывают пробег, ремонтируют и продают. Кстати и у нас при уменьшении акциза хотят ввести тех осмотр снова. У все катализаторы на месте?)))
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02.09.2020 13:20 Відповісти
Запад это понятие размытое. Вам в Польше или Литве или к примеру в Нидерландах?
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02.09.2020 17:48 Відповісти
И еще хочу добавить, в больших городах уже вытягиваются пробки там где их раньше не было, а что будет если увеличится количество машин в 1.5 раза как нам прогнозируют?
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02.09.2020 13:21 Відповісти
не увеличится. Просто москвичи с жигулями заменятся фольксвагенами и опелями. И по уровню количества машин на 1000 чел населения Украина занимает последнее место в Европе( в той же Польше уровень автомобилизации более чем в 2 раза выше чем в Украине)
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02.09.2020 17:51 Відповісти
Только говна этого рукожопого с их "акциями" и не хватало...
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02.09.2020 13:28 Відповісти
Пох....В том числе и они привели Зельца к власти... "Євробляхери" приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів - Цензор.НЕТ 2596
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02.09.2020 13:28 Відповісти
я с одного такого депила уже устал ржать который месяц))
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02.09.2020 15:49 Відповісти
один вопрос если они не работают откуда авто и деньги на бензин--повязать как тунеядцев и на маковые поля в плантации туркменистана
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02.09.2020 13:35 Відповісти
один вопрос если они не работают откуда авто и деньги на бензин--повязать как тунеядцев и на маковые поля в плантации туркменистана
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02.09.2020 13:41 Відповісти
Зеля запускай нацкорпус, пусть разгонят этот балаган))))
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02.09.2020 15:20 Відповісти
Ребята ставите все фитра переделываете и получаете сертификат евро 5 и можете растамаживать. Что уже страшно перекрывать вьезды в Киев парочку хитрожопых получило по наглой морде.
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02.09.2020 15:45 Відповісти
Даф євро 5 , 2013 рік бортовий 12 літровий , ставка 1.35 за кубік, це 16200є лиш акцизу плюс пдв і мито і ТОГО ? 27 000 доляров , що далі лошарами будемо чи пора парламент під мясорубку
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02.09.2020 21:46 Відповісти
барыги хотят купить за доллар, продать за десять. вофчик помоги земелям из земли обетованной
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02.09.2020 15:49 Відповісти
Невже не можна навести порядок з машинами? Треба робити так як було в Європі до ЄС - всі нові машини, куплені за межами Франції, підлягали оплаті TVA, так само як TVA на машини куплені тут - 18,9%, (якщо мене пам'ять не підводить), тепер TVA 20%. Не нові машини теж підлягали TVA в залежності від віку, машини старші 5-ти років можна було ввозити без TVA. Але ніхто нічого не ввозив бо машин і тут вистачало, а різниці в цінах практично не було, +витрати на перевіз і обмін грошей. Ввозили машини тільки ті хто тривалий час працював за межами країни і повертався додому. Більше того - за межами Франції клімат вологіший і машини швидше ржавіли, особливо від солі зимою на дорогах. Тут зимою є сніг тиждень-два і то раз на 5 років в середньому.
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02.09.2020 16:24 Відповісти
Забув вказати що якщо машина куплялась в Німеччині напр. для вивозу за межі країни, то там вона продавалась без німецького TVA, а TVA оплачувалось в Франції. І ще - чим була старша машина тим менше %TVA за неї треба було платити до 5-ти років, а після 5-ти ніякого. Зовсім інша ситуація була з машинами з півн. африканських країн. TVA те саме, тільки машина повинна була проходити технічний контроль, бо там так ремонтували що деякі машини були небезпечні не тільки для власника, а й для інших учасників дорожнього руху. Тепер тех. контроль повинні проходити всі машини від 5-ти років. Тех контроль проводиться в спеціальних для контролю сервісах, в яких працюють дипломовані кваліфіковані механіки.
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02.09.2020 16:52 Відповісти
Відповідь дуже проста. Франція це ******* держава з конкурентною ринковою економікою. Україна це СРСР в гіршому його вигляді
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02.09.2020 18:15 Відповісти
Правильно бастуют,в комментах большая часть тролей,нет лучше пусть и дальше ездят по городам и сёлам 40-50 летние Жигули классика и загрязняют своими карбюраторами воздух,пусть будет как в Европе растоможка если там 200-500 долларов это где то десятая часть минимальной зарплаты то у нас в эквиваленте должно быть 50-100 .
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02.09.2020 16:34 Відповісти
А как зелёные внимательно выслушивали евробляхеров перед выборами!, как обещали "решить вопрос"! и... ничего, как и Южанина при Пэдро.
Законопроект про растаможку поставить на рассмотрение и голосование некогда, а вот вплотную заняться игорным бизнесом, на 4 года освободить его от налогов - это очень важно, можно сказать первоочередно!😠
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02.09.2020 17:27 Відповісти
Все кто хотели растаможить, уже растаможили. Остались бомжи у которых нет денег ни на таможню, ни на ремонт ,ни даже на топливо. Таким априори авто не нужны.
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02.09.2020 17:33 Відповісти
В проекте закона №3704 предлагается при ввозе авто с 1 января 2021 года однократно освободить от уплаты НДС участников и ветеранов АТО.


Та им нужно вообще машины подарить, они ж гэрои "Євробляхери" приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів - Цензор.НЕТ 31
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03.09.2020 09:55 Відповісти
По мнению Еврошлюх они - громада?
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02.09.2020 17:35 Відповісти
амеры хоть битки, но технически исправны, а бляхи полная оппа.....
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02.09.2020 19:17 Відповісти
Губозакаточные машинки уже приготовили
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02.09.2020 21:06 Відповісти
тема решается по аналогии с растаможкой на чернобыльцев только теперь на убд нужно пере
кинуть и скажем не больше 5 примусов на рыло.... и посонам подзаработать дадите и вопрос
снять можно.... но естественно для тех кто миниму год тут катается..... а то у нас за пару меся
цев вся свалка мирового автопрома окажется.....
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03.09.2020 00:20 Відповісти
Евробляхи это конечно ужас...) Ну реально люди покупают хлам, и возмущаются почему такая доорогая растаможка. Действительно. Я что-то ни разу не слышал чтоб те кто пригнал сюда американца стояли под дверью и вопили. Мы гнали с ребятами https://startranslog.com.ua/service/cars-from-usa и я остался очень доволен. Сэкономил 2700$ и никаких проблем с растаможкой, у ребят свои брокеры, они все сделали, получили сертификат и дело в шляпе.
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22.10.2020 13:33 Відповісти
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