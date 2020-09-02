"Євробляхери" приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У середу, 2 вересня, власники автомобілів з європейською реєстрацією влаштували чергову акцію.

Про це повідомляє Auto24, передає Цензор.НЕТ.

"Євробляхери" вимагають від депутатів терміново розглянути законопроєкт 3704, покликаний здешевити розмитнення автомобілів.

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Нагадаємо, в проєкті закону №3704 пропонується під час ввезення авто з 1 січня 2021 року одноразово звільнити від сплати ПДВ учасників і ветеранів АТО. Йдеться про автобуси, легкові і вантажні автомобілі, маса яких не перевищує 3,5 т, а також причепи до них.

Також проєкт змінює принципи розмитнення в частині вікового коефіцієнту. Учасники акції вірять, що у разі ухвалення документа розмитнити автомобіль можна буде за 300-600 євро. Нагадаємо, що зараз розмитнення вживаних автомобілів іноді в декілька разів перевищує вартість самих авто.

На цей момент документ на сайті Верховної Ради отримав статус "Надано для ознайомлення" 23.06.2020.

Учасники та організатори зазначають, що акція безстрокова і погрожують радикальними діями в разі неухвалення законопроєкту №3704.

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Фото/відео - Олег Богачук