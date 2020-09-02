"Євробляхери" приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
У середу, 2 вересня, власники автомобілів з європейською реєстрацією влаштували чергову акцію.
Про це повідомляє Auto24, передає Цензор.НЕТ.
"Євробляхери" вимагають від депутатів терміново розглянути законопроєкт 3704, покликаний здешевити розмитнення автомобілів.
Нагадаємо, в проєкті закону №3704 пропонується під час ввезення авто з 1 січня 2021 року одноразово звільнити від сплати ПДВ учасників і ветеранів АТО. Йдеться про автобуси, легкові і вантажні автомобілі, маса яких не перевищує 3,5 т, а також причепи до них.
Також проєкт змінює принципи розмитнення в частині вікового коефіцієнту. Учасники акції вірять, що у разі ухвалення документа розмитнити автомобіль можна буде за 300-600 євро. Нагадаємо, що зараз розмитнення вживаних автомобілів іноді в декілька разів перевищує вартість самих авто.
На цей момент документ на сайті Верховної Ради отримав статус "Надано для ознайомлення" 23.06.2020.
Учасники та організатори зазначають, що акція безстрокова і погрожують радикальними діями в разі неухвалення законопроєкту №3704.
Фото/відео - Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
Але З ДАТИ УХВАЛЕННЯ ЗАКОНУ.
А хто ввіз раніше - прошу до каси за тарифами, що були чинні на дату ввезення.
От тоді і побачемо істині джерела цього "дійства" - "аби усі менше платили", чи "щоб мені викоханому дешеіше було"...
Закон зворотньої сили не має.
1) Обыватель будет доволен.
2) Европа избавится от хлама. 80% завезенного (по европейским меркам) - металлолом.
3) Будем использовать больше нефтепродуктов - ***** получит больше денег для ведения войны.
А Мерин лучше из салона.
кацапский хлам который в Европе даже бесплатно никому не нужен, по цене добротного мерседера
Мито 11 т
Акциз 39 т
ПДВ 32 т Итого 82 т, плюс пенсионный, военный, брокеры... 100 тысяч гривен минимум
Мы Что Лошары??????????????
Акциз 2,00 CMQ975,00 EUR за 100064,49 UAH
ПДВ 54 722,19 UAH 20,00% 10 944,44 UAH
Сумма 15 977,81 UAH
Это за ситроен С4 2006 года с дизелелем 2л и ценой в 2000 долларов
Откуда ты взял 100тыс?
Ну тогда это лютый пи...ц. Тогда еще лет 15 на дорогах будут убитые ВАЗы и им подобное говно.
Я в 2012 за 10тыс долларов с салона новую машину брал, а тут за Б\У нужно отдать 6тыс +переоформление.
И шо, и где, и как?
Законопроект про растаможку поставить на рассмотрение и голосование некогда, а вот вплотную заняться игорным бизнесом, на 4 года освободить его от налогов - это очень важно, можно сказать первоочередно!😠
Та им нужно вообще машины подарить, они ж гэрои
кинуть и скажем не больше 5 примусов на рыло.... и посонам подзаработать дадите и вопрос
снять можно.... но естественно для тех кто миниму год тут катается..... а то у нас за пару меся
цев вся свалка мирового автопрома окажется.....