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СБУ блокувала діяльність проросійських інтернет-агітаторів у Києві та Сумах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України блокувала в Києві та Сумах діяльність проросійських інтернет-агітаторів, які в соцмережах закликали до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в південних і східних регіонах країни.

Слідство СБУ встановило, що киянин у власному акаунті у популярній соціальній мережі проводив інформаційно-пропагандистські акції у вигідному для РФ ракурсі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Служби безпеки України. Він поширював інформацію із закликами до дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України.

"Лінгвістична експертиза засвідчила, що ці матеріали містять публічні заклики, направлені на порушення основ національної безпеки. Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, які містять докази шкоди, завданої інформаційній безпеці держави. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

СБУ блокувала діяльність проросійських інтернет-агітаторів у Києві та Сумах 01

У Сумах СБУ встановила інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни конституційного ладу.

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"За даними слідства СБУ, чоловік тривалий час проживав у Росії. Повернувшись додому, він розпочав активно поширювати в забороненій в Україні соціальній мережі матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Прибічник сепаратизму поширював матеріали антиукраїнських спільнот, пропагував ідеї "руського міра" і "руської весни", агітував за створення так званої "Новоросії" та підбурював українських військовослужбовців до антидержавних насильницьких дій", - повідомляють в СБУ.

СБУ блокувала діяльність проросійських інтернет-агітаторів у Києві та Сумах 02

Слідчі при огляді комп'ютерної техніки пропагандиста виявили докази зазначеної діяльності чоловіки. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

За обома фактами проводяться слідчі дії.

Також дивіться: Блоковано діяльність мережі інтернет-агітаторів, які закликали до відділення південно-східних областей від України, - СБУ. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
блокувала? СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах - Цензор.НЕТ 3116 СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах - Цензор.НЕТ 1905
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02.09.2020 11:00
+13
СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах - Цензор.НЕТ 1527
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02.09.2020 11:05
+9
Шарійовцю слова не давали. Іди гуляй .
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02.09.2020 11:03
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блокувала? СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах - Цензор.НЕТ 3116 СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах - Цензор.НЕТ 1905
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02.09.2020 11:00 Відповісти
СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах - Цензор.НЕТ 4227
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02.09.2020 11:04 Відповісти
У шахраїв ЗМІ у власності і футбол з суддями Вовками.З легкістю маргіналізують навіть сірозелену революцію
.Що ще треба,для монополії.?.Погралося злидоття в революцію і досить,час доїння.
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02.09.2020 11:33 Відповісти
Шарійовцю слова не давали. Іди гуляй .
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02.09.2020 11:03 Відповісти
Неужели Медвейчука повязали?
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02.09.2020 11:03 Відповісти
Лучше бы они ликвидировали ОПЗЖопс в полном составе, лучший вариант если бы еще на волне революции в 2014 году.. Теперь уже "поезд ушел".. Теперь они по факту "правят бал".
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02.09.2020 11:03 Відповісти
СБУ блокировала деятельность пророссийских интернет-агитаторов в Киеве и Сумах - Цензор.НЕТ 1527
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02.09.2020 11:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=54Zyn9GCw4o&feature
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02.09.2020 11:10 Відповісти
Ти можеш взяти лише у порохобота.
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02.09.2020 11:12 Відповісти
знаєш чим ти візьмеш мій хобот як ти його назвав? Буквар під руку і в школу йди!
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02.09.2020 11:19 Відповісти
Перед як в складнопідрядних реченнях потрібно ставити кому. Іди в школу - це кацапізм. Українською правильно - йди ДО школи. P.S. чому уся соя не має хисту до мови? P.P.S. Сашу палямярчюка забанылы?
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02.09.2020 11:25 Відповісти
СБУ блокувала діяльність проросійських інтернет-агітаторів у Києві та Сумах - Цензор.НЕТ 356 ще поговоримо.......
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02.09.2020 11:33 Відповісти
Да как же так же, снова хунта захватила власть ,да еще и еврейская? Татаромордва падлючая вы там уже совсем зглу..,зглу...,з глузду з"їхали?
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02.09.2020 11:58 Відповісти
На Цензор ще зайдіть за Незнайкою.
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02.09.2020 11:07 Відповісти
Олдкэта взяли?
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02.09.2020 11:08 Відповісти
Мерзавцы ! Не нравиться Украина -совайте в путинстан ! Антигосударственная пропаганда в ВОЮЮЩЕЙ стране (да в пользу ВРАГА!) - это тяжкое преступление ! Надо расстреливать.
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02.09.2020 11:08 Відповісти
Лучше электростул взять в аренду в США и отменить до конца войны мораторий на смертную казнь , обосновать нашему МИДу для *гипертолерантного*ЕС необходимость этого, чтобы все отнеслись с пониманием ...
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02.09.2020 12:05 Відповісти
расісюшка прідьот - і зробить з його сранки сяючий палац
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02.09.2020 11:09 Відповісти
Пока СБУ не заблокирует деятельность и финансирование оппорыгов, шариков и др. уродов - похвастаться им нечем!
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02.09.2020 11:09 Відповісти
дрочун Ківа на очах у всіх створює загони жопо-бойовиків
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02.09.2020 11:11 Відповісти
Все что нужно знать о "работе" правоохранительных органов!!!
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02.09.2020 11:14 Відповісти
Судя по интерьеру - дело не такое уж и прибыльное. Зелёная шобла не только в интернете агитирует, за Зеленского СБУ уже взялась? Его уполномоченные представляют пророссийскую позицию в ТКГ в Минске и призывают к смене государственного устройства Украины.
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02.09.2020 11:14 Відповісти
Неужели остались кретины верящие в киевскую хунту? Вы гловнокомандующего видели?
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02.09.2020 11:20 Відповісти
В основном ищут любителей пострелять и наглухо отмороженых. Никакой нормальный, даже с плохим образованием человек не пойдёт воевать. Денег на стройке можно больше зарабротать чем в окопе.
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02.09.2020 11:30 Відповісти
В смысле, курносенький и нелупоглазенький?
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02.09.2020 12:08 Відповісти
Полочки в каЛидоре - планочки на лямках.
Линолеум прибит в стыке гвоздями.
Сами в Ж живут и нас хотят утянуть
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02.09.2020 11:23 Відповісти
В Києві повно усілякого московського бізнесу,а це імітація діяльності.
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02.09.2020 11:24 Відповісти
Интересно кого он агитировал в Вконтакте, он же заблочен.
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02.09.2020 11:24 Відповісти
Почему не сожгли в топках КП «Теплопостачання міста Одеси» ?
СБУ блокувала діяльність проросійських інтернет-агітаторів у Києві та Сумах - Цензор.НЕТ 1435
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02.09.2020 11:41 Відповісти
Одноп...СБУ блокувала діяльність проросійських інтернет-агітаторів у Києві та Сумах - Цензор.НЕТ 8726
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02.09.2020 12:14 Відповісти
Выкидывать за паребрик.
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02.09.2020 13:50 Відповісти
Дурне діло не хитре, забанити мене чи сайт Єха, а от знайти хто ж здав з ОПУ вагнерівців ворогу тут СБУ як риба мовчить!
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02.09.2020 14:01 Відповісти
 
 