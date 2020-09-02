СБУ блокувала діяльність проросійських інтернет-агітаторів у Києві та Сумах. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Служба безпеки України блокувала в Києві та Сумах діяльність проросійських інтернет-агітаторів, які в соцмережах закликали до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в південних і східних регіонах країни.
Слідство СБУ встановило, що киянин у власному акаунті у популярній соціальній мережі проводив інформаційно-пропагандистські акції у вигідному для РФ ракурсі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Служби безпеки України. Він поширював інформацію із закликами до дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України.
"Лінгвістична експертиза засвідчила, що ці матеріали містять публічні заклики, направлені на порушення основ національної безпеки. Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, які містять докази шкоди, завданої інформаційній безпеці держави. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
У Сумах СБУ встановила інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни конституційного ладу.
"За даними слідства СБУ, чоловік тривалий час проживав у Росії. Повернувшись додому, він розпочав активно поширювати в забороненій в Україні соціальній мережі матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Прибічник сепаратизму поширював матеріали антиукраїнських спільнот, пропагував ідеї "руського міра" і "руської весни", агітував за створення так званої "Новоросії" та підбурював українських військовослужбовців до антидержавних насильницьких дій", - повідомляють в СБУ.
Слідчі при огляді комп'ютерної техніки пропагандиста виявили докази зазначеної діяльності чоловіки. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
За обома фактами проводяться слідчі дії.
Будь ласка, зачекайте...
.Що ще треба,для монополії.?.Погралося злидоття в революцію і досить,час доїння.
Линолеум прибит в стыке гвоздями.
Сами в Ж живут и нас хотят утянуть