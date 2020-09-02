СБУ блокувала діяльність проросійських інтернет-агітаторів у Києві та Сумах. ФОТО

Служба безпеки України блокувала в Києві та Сумах діяльність проросійських інтернет-агітаторів, які в соцмережах закликали до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в південних і східних регіонах країни.

Слідство СБУ встановило, що киянин у власному акаунті у популярній соціальній мережі проводив інформаційно-пропагандистські акції у вигідному для РФ ракурсі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Служби безпеки України. Він поширював інформацію із закликами до дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України.

"Лінгвістична експертиза засвідчила, що ці матеріали містять публічні заклики, направлені на порушення основ національної безпеки. Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, які містять докази шкоди, завданої інформаційній безпеці держави. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

У Сумах СБУ встановила інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни конституційного ладу.

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"За даними слідства СБУ, чоловік тривалий час проживав у Росії. Повернувшись додому, він розпочав активно поширювати в забороненій в Україні соціальній мережі матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Прибічник сепаратизму поширював матеріали антиукраїнських спільнот, пропагував ідеї "руського міра" і "руської весни", агітував за створення так званої "Новоросії" та підбурював українських військовослужбовців до антидержавних насильницьких дій", - повідомляють в СБУ.

Слідчі при огляді комп'ютерної техніки пропагандиста виявили докази зазначеної діяльності чоловіки. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

За обома фактами проводяться слідчі дії.

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