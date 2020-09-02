Нині в Умані перебувають майже 50 паломників-хасидів, порядок забезпечуватимуть понад 500 поліцейських, - Нацполіція. ФОТО
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Глава Нацполіції України Олександр Фацевич і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко прибули до Черкаської області і провели координаційну нараду з місцевими керівниками охорони здоров'я, силових відомств і представниками хасидської релігійної спільноти щодо плану заходів та підготовки до святкування Рош га-Шана в Умані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції України.
Під час засідання Віктор Ляшко зробив акцент на епідеміологічній ситуації у місті, наголосив на необхідності дотримання карантинних обмежень під час свята та вжитті додаткових карантинних заходів.
За словами Олександра Фацевича, на цей час в Умані перебуває орієнтовно пів сотні паломників-хасидів. Публічний порядок у місті забезпечуватиме понад 500 поліцейських.
"Черкаська поліція готова до забезпечення публічного порядку й безпеки громадян в Умані. Зараз правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Вони забезпечені всіма технічними можливостями для контролю й забезпечення безпеки під час заходів. Важливо, аби й наші громадяни, й паломники неухильно дотримувалися протиепідемічних заходів, спокійно та у безпеці відзначили свято Рош га-Шана", – наголосив заступник голови Нацполіції України.
Під час робочого візиту представники Нацполіції та МОЗ провели інспектування основних культових місць паломництва, місця харчування громадян, території проведення заходу на предмет їхньої готовності до приймання відвідувачів та чіткого дотримання при цьому карантинних обмежень.
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НЕ маловато будет??
🤣
Немецкий нацизм рассматривал славян как недочеловеков. Хасидский нацизм раасматривает как вообще не человеков. И они правы. Только законченная скотина способна безропотно обслуживать полицаями нацистскую идеологию.
"Однако клипот подразделяются на две ступени, и одна из них выше, а другая ниже первой. Нижняя ступень - это три совершенно дурные и нечистые клипот, в которых совсем нет добра... Их влиянию подвергаются и от них исходят души всех народов мира и их физическое существование, души всех нечистых и запрещенных в пищу животных и их физическое существование, а также существование и дух жизни всех видов запрещенной растительной пищи, как орла, кильэй гакерем и пр." ("Тания", гл. 6, стр. 64-65).
Иногда в действия этих зловредных клипот нижней ступени включаются и еврейские души, и тогда они начинают творить зло. Однако раввин Шнеур-Залман полагает, что между еврейским и нееврейским злом существует значительная разница. По его мнению, еврей по природе своей не может желать запрещенного, т.е. еврей не может желать идолопоклонствовать, убивать, грабить и т.д. Он может лишь стремиться злоупотреблять разрешенным (пьянствовать, объедаться и т.д.). При этом нееврей в силу врождённой нечистоты души имеет влечение ко злу и жаждет запрещённого, а еврей - дозволенного, но с неправильной мотивацией. Источники зла также разделяются на категории «еврейских» и «чужих». Если еврей нарушает Тору, он делает это по вине неевреев, через которых действует ситра ахра, но не сам по себе. Таким образом, все, что делает еврей - добро, все, что делает нееврей - зло. Поступки еврея всегда диктуются добрыми побуждениями, а поступки нееврея - злыми. Следовательно, любой еврей оказывается лучше нееврея, и следует утверждать, что нет плохих евреев. Носителями добра в мире признаются исключительно евреи.
Стаття 77-1 АКУ вийшла заміж за статтю 241 ККУ, але ніхто не прийшов (і не прийде) до них на весілля.(((