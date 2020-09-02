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Нацполіція (13906) Умань (220) хасиди (167) Фацевич (86) Ляшко Віктор (1352)

Нині в Умані перебувають майже 50 паломників-хасидів, порядок забезпечуватимуть понад 500 поліцейських, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Глава Нацполіції України Олександр Фацевич і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко прибули до Черкаської області і провели координаційну нараду з місцевими керівниками охорони здоров'я, силових відомств і представниками хасидської релігійної спільноти щодо плану заходів та підготовки до святкування Рош га-Шана в Умані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції України.

Під час засідання Віктор Ляшко зробив акцент на епідеміологічній ситуації у місті, наголосив на необхідності дотримання карантинних обмежень під час свята та вжитті додаткових карантинних заходів.

За словами Олександра Фацевича, на цей час в Умані перебуває орієнтовно пів сотні паломників-хасидів. Публічний порядок у місті забезпечуватиме понад 500 поліцейських.

Нині в Умані перебувають майже 50 паломників-хасидів, порядок забезпечуватимуть понад 500 поліцейських, - Нацполіція 01

"Черкаська поліція готова до забезпечення публічного порядку й безпеки громадян в Умані. Зараз правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Вони забезпечені всіма технічними можливостями для контролю й забезпечення безпеки під час заходів. Важливо, аби й наші громадяни, й паломники неухильно дотримувалися протиепідемічних заходів, спокійно та у безпеці відзначили свято Рош га-Шана", – наголосив заступник голови Нацполіції України.

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Нині в Умані перебувають майже 50 паломників-хасидів, порядок забезпечуватимуть понад 500 поліцейських, - Нацполіція 02

Під час робочого візиту представники Нацполіції та МОЗ провели інспектування основних культових місць паломництва, місця харчування громадян, території проведення заходу на предмет їхньої готовності до приймання відвідувачів та чіткого дотримання при цьому карантинних обмежень.

Нині в Умані перебувають майже 50 паломників-хасидів, порядок забезпечуватимуть понад 500 поліцейських, - Нацполіція 03
Фото: сайт Нацполіції

Автор: Наталя Джума
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500 ментов на 50 хасидов ? Слабаки ..... за одним маленьким евреем при Петрике 500 альфовцев бегало Сейчас в Умани находятся около 50 паломников-хасидов, порядок будут обеспечивать более 500 полицейских, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2185
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02.09.2020 14:28 Відповісти
Десять на одного???
НЕ маловато будет??
🤣
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02.09.2020 14:28 Відповісти
500 полицейских на 50 хасидов )))
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02.09.2020 14:28 Відповісти
Дійові особи: Зеленський. Молодий клоун, що перемагає старих політиків. Фокін. 89 років. Старий пердун. Кравчук. 87 років. Старий пердун. Зеленский. Ми перемогли старих політиків. Старі політики: гага! Регочуть, сцять в памперс і підписують формули Бойля-Альцгеймера. Завіса.
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02.09.2020 14:29 Відповісти
А по суті статті що? А, зрозумів не запостиш 10 разів темника пайку вріжуть,
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02.09.2020 14:49 Відповісти
Sergey Belibenko Це суть сьогодення.
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02.09.2020 14:55 Відповісти
Колись Ізраїль прислав до Умані двох поліціянтів - вистачило з головою. Найспокійніше паломництво в Умані було того року.
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02.09.2020 14:35 Відповісти
"Однако души неевреев происходят от остальных, совершенно нечистых клипот, в которых нет добра совершенно..." ("Тания", гл. 1, стр. 45)

Немецкий нацизм рассматривал славян как недочеловеков. Хасидский нацизм раасматривает как вообще не человеков. И они правы. Только законченная скотина способна безропотно обслуживать полицаями нацистскую идеологию.
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02.09.2020 14:57 Відповісти
Раввин Шнеур-Залман был убежден в том, что неевреи лишены Божественной души, и, следовательно, лишены духовной жизни. Их души, по его убеждению, происходят от некой нематериальной сущности, именуемой "ситра ахра" (другая сторона), роль которой тождественна роли дьявола или духа нечистоты в христианской теологии. Это триада согласно логике учения Хабада представляет собой клипу идолопоклонства, клипу убийства и клипу прелюбодеяния.

"Однако клипот подразделяются на две ступени, и одна из них выше, а другая ниже первой. Нижняя ступень - это три совершенно дурные и нечистые клипот, в которых совсем нет добра... Их влиянию подвергаются и от них исходят души всех народов мира и их физическое существование, души всех нечистых и запрещенных в пищу животных и их физическое существование, а также существование и дух жизни всех видов запрещенной растительной пищи, как орла, кильэй гакерем и пр." ("Тания", гл. 6, стр. 64-65).

Иногда в действия этих зловредных клипот нижней ступени включаются и еврейские души, и тогда они начинают творить зло. Однако раввин Шнеур-Залман полагает, что между еврейским и нееврейским злом существует значительная разница. По его мнению, еврей по природе своей не может желать запрещенного, т.е. еврей не может желать идолопоклонствовать, убивать, грабить и т.д. Он может лишь стремиться злоупотреблять разрешенным (пьянствовать, объедаться и т.д.). При этом нееврей в силу врождённой нечистоты души имеет влечение ко злу и жаждет запрещённого, а еврей - дозволенного, но с неправильной мотивацией. Источники зла также разделяются на категории «еврейских» и «чужих». Если еврей нарушает Тору, он делает это по вине неевреев, через которых действует ситра ахра, но не сам по себе. Таким образом, все, что делает еврей - добро, все, что делает нееврей - зло. Поступки еврея всегда диктуются добрыми побуждениями, а поступки нееврея - злыми. Следовательно, любой еврей оказывается лучше нееврея, и следует утверждать, что нет плохих евреев. Носителями добра в мире признаются исключительно евреи.
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02.09.2020 15:13 Відповісти
Нині (вчора, позавчора, завтра, післязавтра і так з року в рік восени) в Березівці знову все в диму. Правопорядок як завжди забезпечувало ноль цілих і ноль десятих умовного поліціянта, оскільки, як я зрозумів ниньки 10 поліціянтів обслуговує одного хасида і на Березівку вільних поліцюків не залишилося.
Стаття 77-1 АКУ вийшла заміж за статтю 241 ККУ, але ніхто не прийшов (і не прийде) до них на весілля.(((
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02.09.2020 17:47 Відповісти
 
 