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"Слуга народу" Шевченко, який погрожував журналісту Доброносову, знімав його роботу на телефон: "Мені пох#й, як ти вважаєш". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Депутат фракції "Слуга народу" Євген Шевченко, який вчора погрожував фотокореспонденту "Буки" Яну Доброносову, сьогодні прийшов у ложу для преси, щоб зняти Доброносова на мобільний телефон.

Про це Доброносов написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Дивно виходить, але це вже не здивування. На жаль, депутат Шевченко прийшов до мене на балкон. Знімав, як я працюю. Не маю нічого проти, але коли він запитав "навіщо я це роблю", я відповів, що вважаю, що він повинен займатися проблемами людей. На що депутат Шевченко відповів "мені пох#й, як ти вважаєш"", - розповів Доброносов.

Читайте також: "Слуга народу" Шевченко погрожує парламентському фотокору Доброносову: Тримайся за балкон, не впади

Слуга народу Шевченко, який погрожував журналісту Доброносову, знімав його роботу на телефон: Мені пох#й, як ти вважаєш 01
Слуга народу Шевченко, який погрожував журналісту Доброносову, знімав його роботу на телефон: Мені пох#й, як ти вважаєш 02Слуга народу Шевченко, який погрожував журналісту Доброносову, знімав його роботу на телефон: Мені пох#й, як ти вважаєш 03

Слуга народу Шевченко, який погрожував журналісту Доброносову, знімав його роботу на телефон: Мені пох#й, як ти вважаєш 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+70
вонючее зеленое быдло
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02.09.2020 14:38
+45
Зеленое стадо...стадо скотов..
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02.09.2020 14:40
+32
быдло оно всегда останется быдлом, на любой вершине власти
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02.09.2020 14:41
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вонючее зеленое быдло
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02.09.2020 14:38 Відповісти
причем в исполнении 7-40
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02.09.2020 15:03 Відповісти
ферфлюхте депутатише швайне ..
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02.09.2020 17:00 Відповісти
хорошенький. Весь в Зе, которому тоже все пох#й.
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02.09.2020 14:39 Відповісти
Зеленое стадо...стадо скотов..
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02.09.2020 14:40 Відповісти
быдло оно всегда останется быдлом, на любой вершине власти
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02.09.2020 14:41 Відповісти
Как раз быдло если власть получает, то оно раздувается, как лягушка, которой в попу соломинку запихнули.
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02.09.2020 15:03 Відповісти
Пародія на юриста.
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02.09.2020 14:42 Відповісти
ZEбидло
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02.09.2020 14:45 Відповісти
ДО ТОГО ЩЕ Й МСТИВЕ...
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02.09.2020 18:14 Відповісти
Зелёное говнище во главе с найвеличайшим потерпевшим.
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02.09.2020 14:46 Відповісти
Депутана Шевченко это та украинофобная падаль, которая назвала фашистом украинского активиста, который облил зеленкой мертвечуковского депутата украинофоба Волошина.
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02.09.2020 14:46 Відповісти
ну да, при такой фамилии и такой совок. Гадя была кое в чем права.....
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02.09.2020 14:51 Відповісти
Який Голобордько, такі і Шевченки.
Мімікрія (наслідування, маскування) - властивість деяких організмів імітувати зовнішній вигляд або інші ознаки інших непов'язаних організмів або неживих об'єктів.
"Слуга народу" Шевченко, який погрожував журналісту Доброносову, знімав його роботу на телефон: "Мені пох#й, як ти вважаєш" - Цензор.НЕТ 975
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02.09.2020 16:06 Відповісти
Найчесніший депутат у Раді!
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02.09.2020 14:50 Відповісти
Когда народный гнев придет к нему в виде кары, на его вопрос
- А мое последнее слово ?..
будет ответ:
- А нам поx@й на твое последнее слово!
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02.09.2020 14:51 Відповісти
яке ж лайно сидить в раді..
їм би підземний перехід.
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02.09.2020 14:55 Відповісти
неужели оно не понимает, что еще 3 года отсидит жопой в раде а потом реальная жизнь накроет его по голове?
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02.09.2020 14:56 Відповісти
Іще рік з такою владою і нас всих життя накриє такою жопою по голові, що 90-ті нам будуть загадуватися як дитячі заабавки або байки дідуся Панаса
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02.09.2020 14:59 Відповісти
3 года? Да Вы, батенька, оптимист. "Слуга народу" Шевченко, який погрожував журналісту Доброносову, знімав його роботу на телефон: "Мені пох#й, як ти вважаєш" - Цензор.НЕТ 8128
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02.09.2020 15:05 Відповісти
Этот Шевченко гнида, конечно, и фамилию позорит.
Но не сочувствую журналистам и разного рода фотографам, верещавшим про "злочинну владу", "зубожіння людей" и "хуже не будет".
Подождите, эти шевченки скоро начнут вас бить мордой об стол.
Фотограф считает, что это го в но должно заниматься проблемами людей? Так оно и занимается, чем ты недоволен?!
После ухода алкаша сивохи кому то же надо "заниматься" проблемами сепаров...
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02.09.2020 14:57 Відповісти
Дуже показово...Бидло...Ринок...ні - БАРДАК
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02.09.2020 14:58 Відповісти
********* БЫДЛО!!!
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02.09.2020 15:04 Відповісти
Всі хто ще досі підтримує зеленского і його банду, будуть розвішані на гиляках!
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02.09.2020 15:04 Відповісти
походу депутаты давно в мусорках не катались
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02.09.2020 15:05 Відповісти
Мусорки уже должны быть 2 м под землей
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02.09.2020 15:24 Відповісти
Шевченко строкатий як павич!
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02.09.2020 15:07 Відповісти
Евгений Шевченко - плоть от плоти "Слуга народа"! И в поступках и в изящной речи! Партия должна равняться на него! Да что там партия! И ПреЗедент должен держать равнение на Шевченко. Иначе войдет в историю как "лох"
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02.09.2020 15:08 Відповісти
Презедент и так равняется. Ему тоже по"уй
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02.09.2020 15:19 Відповісти
Цей Шевченко звичайний жлоб, рагуль, таких виховують кулаком в ніс.
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02.09.2020 15:13 Відповісти
Он просто русский.
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02.09.2020 17:16 Відповісти
В опзжопе собрана отборная мразь, но зелёные не отстают. Чего стоит этот поц, а также дубинеску, бужанский и далее по списку. Видя таких особей в Раде, будущее Украины не вселяет оптимизма.
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02.09.2020 15:18 Відповісти
Нормально так слуги с господами общаются...
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02.09.2020 15:18 Відповісти
Дістали вже матюки від посадових осіб! Я знаю, що таке казарма ще при ссср, коли в роті було декілька десятків національнстей, але це вже переходить всі межі! Морду не перекосить відкривати свій поганий рот з матюками на людях!
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02.09.2020 15:19 Відповісти
Вот вам и пример - Буравные и восхвалительные речи Бубочки и настоящее свиное рыло ЗЕленых "Слуг народа". У меня одного дежавью, что "Партия регионов" снова вернулась?
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02.09.2020 15:20 Відповісти
Зеля, давай флешмоб "Іди у сраку!"
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02.09.2020 15:25 Відповісти
Культура - аж пре.
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02.09.2020 15:32 Відповісти
Ох і мразі в партіях що мають проросійські позиції. Правда Зеля?
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02.09.2020 15:35 Відповісти
а як зліков штиріло від дорогенької... їм воно ж звісно миліше, приємніше й звичніше коли просто сцуть в очі чи ***** посилають
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02.09.2020 15:38 Відповісти
Да обмельчали нынче Шевченко ,а казалось бы такая фамилия ,🤦🤔🙄,.Это как если бы человек с фамилией Коэн ,свинину наворачивал 😏
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02.09.2020 15:44 Відповісти
Шевченко разозлися и быдловатость полезла наружу. Но на его месте мне тоже было бы по фиг, что считает как ой то папраци, по сути бездельник. . ТЕм более Буквы насколько я знаю финансируется рашкой. По крайней мере так мне говорил знакомая когда звала туда работать.
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02.09.2020 16:00 Відповісти
Скоро выборы. Покажем этим "слугам народа" что на не все равно, как они руководят страной! "Слуга народу" Шевченко, який погрожував журналісту Доброносову, знімав його роботу на телефон: "Мені пох#й, як ти вважаєш" - Цензор.НЕТ 2902
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02.09.2020 16:08 Відповісти
73% тупого быдла даже не понимают, что натворили, куда опустили Украину, и сейчас еще не до всех дошло, грустно, что фамилию шевченко носит отпетый негодяй, враг Украины, из ближвйшего окружения блазня, и это не единственный коллаборант в окружении паяца.
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02.09.2020 16:23 Відповісти
Настоящий слуга народа. Этому зеленому жлобью погоняло "слуга народа" еще не опротивело?
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02.09.2020 16:39 Відповісти
эта мразь очкастая в 2019 завесила все запорожье вместе с рыгами билбордами..тварь когда их вешать будут..а теперь новые рыго билборды..сколько ж там у тварей денег...
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02.09.2020 17:03 Відповісти
Звезду словил этот депутатишка...
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02.09.2020 17:19 Відповісти
Когда отозвать депутата электоратом станет легко и просто, тогда депутаты начнут выполнять возложенные на них народом функции.
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02.09.2020 19:24 Відповісти
лохотратом............
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02.09.2020 20:36 Відповісти
Шевченко эталонный депутат фракции "Слуга народа"! Так держать.
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02.09.2020 20:35 Відповісти
Хочу бачити це лисе чмо у канаві...
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03.09.2020 13:46 Відповісти
 
 