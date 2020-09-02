12 092 52
"Слуга народу" Шевченко, який погрожував журналісту Доброносову, знімав його роботу на телефон: "Мені пох#й, як ти вважаєш". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Депутат фракції "Слуга народу" Євген Шевченко, який вчора погрожував фотокореспонденту "Буки" Яну Доброносову, сьогодні прийшов у ложу для преси, щоб зняти Доброносова на мобільний телефон.
Про це Доброносов написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Дивно виходить, але це вже не здивування. На жаль, депутат Шевченко прийшов до мене на балкон. Знімав, як я працюю. Не маю нічого проти, але коли він запитав "навіщо я це роблю", я відповів, що вважаю, що він повинен займатися проблемами людей. На що депутат Шевченко відповів "мені пох#й, як ти вважаєш"", - розповів Доброносов.
Топ коментарі
+70 Roman Maksymyuk 11332737
показати весь коментар02.09.2020 14:38
+45 Привет
показати весь коментар02.09.2020 14:40
+32 валя фанюк 5fe0fd94
показати весь коментар02.09.2020 14:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Мімікрія (наслідування, маскування) - властивість деяких організмів імітувати зовнішній вигляд або інші ознаки інших непов'язаних організмів або неживих об'єктів.
- А мое последнее слово ?..
будет ответ:
- А нам поx@й на твое последнее слово!
їм би підземний перехід.
Но не сочувствую журналистам и разного рода фотографам, верещавшим про "злочинну владу", "зубожіння людей" и "хуже не будет".
Подождите, эти шевченки скоро начнут вас бить мордой об стол.
Фотограф считает, что это го в но должно заниматься проблемами людей? Так оно и занимается, чем ты недоволен?!
После ухода алкаша сивохи кому то же надо "заниматься" проблемами сепаров...