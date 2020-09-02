Попередження в чаті "СН" про "лайно в сторону президента", Лукашев оформляє Наташу "помічником", усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Сьогодні, 2 вересня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.
На початку засідання Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Потім народні депутати виступили з оголошеннями, заявами, повідомленнями, пропозиціями.
Далі Рада підтримала в першому читанні заміну паперових трудових книжок електронними.
Разом з тим, Рада сьогодні провалила законопроєкт про ліквідацію РДА, тому що в залі було мало нардепів.
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.
Пленарне засідання Верховної Ради, 2 вересня.
"Слуги народу" Богдан Яременко та Марина Бардіна.
Олександр Абдуллін ("Батьківщина") і Сергій Власенко ("Батьківщина").
"Слуги народу" Артем Дмитрук, Ольга Саладуха і Тетяна Грищенко.
"Слуги народу" Михайло Радуцький, Максим Бужанський та Ірина Верещук.
Василь Петьовка ("Довіра") задумався.
Глава Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус (СН) та його заступник Юлій Іоффе (ОПЗЖ).
"Слуги народу" Михайло Радуцький і Федір Веніславський.
"Слуги народу" Леся Забуранна і Вадим Струневич обіймають колегу.
Сектор "Голосу": Кіра Рудик, Роман Лозинський та Сергій Рахманін.
Вадим Рабінович (ОПЗЖ) вітається з колегами.
Спікер ВР Дмитро Разумков з главою фракції "СН" Давидом Арахамією і першим заступником голови фракції "СН" Олександром Корнієнком.
Олександр Лукашев (ОПЗЖ) переписується з "Олексій пом": просить оформити Наташу "помічником волонтерським".
Зазначимо, що серед помічників Лукашева значиться Олексій Солодкий.
Валерій Гнатенко переписується з "Крищенко А.Є.":
-Значить добре. Хоча школа це відчуваю не на довго, в день по 2000 заражених
- Напевно вибори перенесуть через це. Та й 6 відсотків рівень підтримки слуг в Донецькій області, продовжує листування Гнатенко.
Зазначимо, що главою поліції Києва є Крищенко Андрій Євгенович.
"Слуги народу" Давид Арахамія, Артем Культенко і Юлія Яцик.
Голосування депутата. Друга рука не задіяна. Віктор Чорний (ОПЗЖ).
Наталія Королевська (ОПЗЖ) з вірусстопером
Вірусстопер Королевської зацікавив Вадима Новінського (позафракційний).
"Слуга народу" Євген Петруняк перевіряє фракційні чати:
Учасник Женя Кравчук видалив ГеоЛерос
"А з приводу Гео і ще натовпу інших особистостей, які ... вибачте говно ллють в сторону Президента будуть вжиті заходи?)", - пишуть в чаті "СН"
Усміхнені "слуги народу" Ірина Верещук і Максим Бужанський.
Виключений з фракції СН Гео Лерос.
Фото: Цензор.НЕТ
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КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ
4 години тому
...За рік в турборежимі Рада прийняла менше законів, ніж попередники, - КВУ
Комітет виборців України порівняв кількість прийнятих законів за перший рік роботи народними депутатами VIII та IX скликань.
Для ВР VIII скликання це період роботи із 27 листопада 2014 по 27 листопада 2015 року, ВР IX скликання - із 29 серпня 2019 по 29 серпня 2020 року. ...
За даними КВУ в перший рік роботи народні депутати IX скликання прийняли 264 закони, депутати VIII скликання - 330. Таким чином показники законодавчої продуктивності роботи депутатів попереднього скликання є вищими.
Також депутати 8 скликання зареєстрували більше законопроектів: 4,8 тис. проти 3,4 тис. у депутатів 9 скликання. Абсолютну більшість проектів зареєстрував уряд.
У депутатів обох скликань майже однакова кількість проведених пленарних засідань: 122 у депутатів 8 скликання та 117 у депутатів 9 скликання.
За словами голови КВУ Олексій Кошеля: «Навіть в умовах турборежиму кількість прийнятих законів парламентом цього скликання є нижчою, аніж у їх попередників. Пандемія і перебування Верховної Ради фактично на карантині не має жодного відношення до низьких показників роботи. Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення - турборежим виявився широко розрекламованим міфом»...
- аніякісінького!!!!!!
а до фінансів країни???
- а до чого тут країна!!!!!
Говно в говно - большие брызги
П.С.
Когда Корниенко уход в декрет и шо там показало УЗИ ?
чего то жду,
Ура!Ура!
Я в цирк иду!
Пиарщикам Кличко на заметку.
Это рыгохамио в кроссовках..еще чуток и будет в строгом костюме и в женских шпильках ходить)