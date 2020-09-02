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Абдуллін (7) Власенко Сергій (111) ВР (11779) Королевська (207) Новинський (307) Рабінович (188) Рудик (33) Арахамія (1001) Крищенко Андрій (339) Герус (181) Яременко Богдан (146) Рахманін (133) Разумков Дмитро (1445) Корнієнко (649) Веніславський (217) Іоффе (8) Радуцький Михайло (276) Бужанський (101) Верещук (606) Артем Дмитрук (36) Кравчук Євгенія (361) Лерос Гео (380) Культенко Артем (10) Лозинський Роман (34) Бардіна Марина (7) Яцик Юлія (8) Лукашев Олександр (4) Петьовка (2) Струневич (6) Гнатенко (3)

Попередження в чаті "СН" про "лайно в сторону президента", Лукашев оформляє Наташу "помічником", усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 2 вересня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Потім народні депутати виступили з оголошеннями, заявами, повідомленнями, пропозиціями.

Далі Рада підтримала в першому читанні заміну паперових трудових книжок електронними.

Разом з тим, Рада сьогодні провалила законопроєкт про ліквідацію РДА, тому що в залі було мало нардепів.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 01

Пленарне засідання Верховної Ради, 2 вересня.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 02

"Слуги народу" Богдан Яременко та Марина Бардіна.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 03

Олександр Абдуллін ("Батьківщина") і Сергій Власенко ("Батьківщина").

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 04

"Слуги народу" Артем Дмитрук, Ольга Саладуха і Тетяна Грищенко.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 05

"Слуги народу" Михайло Радуцький, Максим Бужанський та Ірина Верещук.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 06

Василь Петьовка ("Довіра") задумався.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 07

Глава Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус (СН) та його заступник Юлій Іоффе (ОПЗЖ).

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 08

"Слуги народу" Михайло Радуцький і Федір Веніславський.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 09

"Слуги народу" Леся Забуранна і Вадим Струневич обіймають колегу.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 10

Сектор "Голосу": Кіра Рудик, Роман Лозинський та Сергій Рахманін.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 11

Вадим Рабінович (ОПЗЖ) вітається з колегами.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 12

Спікер ВР Дмитро Разумков з главою фракції "СН" Давидом Арахамією і першим заступником голови фракції "СН" Олександром Корнієнком.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 13

Олександр Лукашев (ОПЗЖ) переписується з "Олексій пом": просить оформити Наташу "помічником волонтерським".

Зазначимо, що серед помічників Лукашева значиться Олексій Солодкий.


Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 14

Валерій Гнатенко переписується з "Крищенко А.Є.":

-Значить добре. Хоча школа це відчуваю не на довго, в день по 2000 заражених

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 15

- Напевно вибори перенесуть через це. Та й 6 відсотків рівень підтримки слуг в Донецькій області, продовжує листування Гнатенко.

Зазначимо, що главою поліції Києва є Крищенко Андрій Євгенович.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 16

"Слуги народу" Давид Арахамія, Артем Культенко і Юлія Яцик.


Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 17

Голосування депутата. Друга рука не задіяна. Віктор Чорний (ОПЗЖ).

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 18

Наталія Королевська (ОПЗЖ) з вірусстопером

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 19

Вірусстопер Королевської зацікавив Вадима Новінського (позафракційний).

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 20

"Слуга народу" Євген Петруняк перевіряє фракційні чати:

Учасник Женя Кравчук видалив ГеоЛерос

"А з приводу Гео і ще натовпу інших особистостей, які ... вибачте говно ллють в сторону Президента будуть вжиті заходи?)", - пишуть в чаті "СН"

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 21

Усміхнені "слуги народу" Ірина Верещук і Максим Бужанський.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 22
Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 23

Виключений з фракції СН Гео Лерос.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Сделали всех лохов разом!!!!
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02.09.2020 15:56
+13
Мрази
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02.09.2020 16:03
+8
Хряк пропонує "табу". Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 3098
Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 1177
показати весь коментар
02.09.2020 16:02
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Правила форума Рада форумчан
А пики,в багатьох задоволені.
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02.09.2020 15:52 Відповісти
Мрази
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02.09.2020 16:03 Відповісти
А на що це натякає Яременку на фото 2 "гувернантка народу" Бардіна?
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02.09.2020 18:01 Відповісти
Если ,,анал,, табу,может тогда ,,фельчинг,,!?
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02.09.2020 20:31 Відповісти
Сделали всех лохов разом!!!!
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02.09.2020 15:56 Відповісти
Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 6819

Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 6819

КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ
4 години тому
Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 6819

...За рік в турборежимі Рада прийняла менше законів, ніж попередники, - КВУ
Комітет виборців України порівняв кількість прийнятих законів за перший рік роботи народними депутатами VIII та IX скликань.
Для ВР VIII скликання це період роботи із 27 листопада 2014 по 27 листопада 2015 року, ВР IX скликання - із 29 серпня 2019 по 29 серпня 2020 року. ...

За даними КВУ в перший рік роботи народні депутати IX скликання прийняли 264 закони, депутати VIII скликання - 330. Таким чином показники законодавчої продуктивності роботи депутатів попереднього скликання є вищими.
Також депутати 8 скликання зареєстрували більше законопроектів: 4,8 тис. проти 3,4 тис. у депутатів 9 скликання. Абсолютну більшість проектів зареєстрував уряд.
У депутатів обох скликань майже однакова кількість проведених пленарних засідань: 122 у депутатів 8 скликання та 117 у депутатів 9 скликання.
За словами голови КВУ Олексій Кошеля: «Навіть в умовах турборежиму кількість прийнятих законів парламентом цього скликання є нижчою, аніж у їх попередників. Пандемія і перебування Верховної Ради фактично на карантині не має жодного відношення до низьких показників роботи. Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення - турборежим виявився широко розрекламованим міфом»...
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02.09.2020 16:05 Відповісти
пора туда очередного джокера запустить... расслабились микробы..
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02.09.2020 15:57 Відповісти
такы рыла и держиморды... уси та такиж гарны що аж жалко вбываты Попередження в чаті "СН" про "лайно в сторону президента", Лукашев оформляє Наташу "помічником", усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня - Цензор.НЕТ 8958
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02.09.2020 17:17 Відповісти
яке відношення має ця срань до повсякденного життя країни????
- аніякісінького!!!!!!
а до фінансів країни???
- а до чого тут країна!!!!!
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02.09.2020 15:58 Відповісти
як це яке відношення? вони день і ніч рвуть дупки щоб і те й інше погіршувалося із тертьою космічною швидкістю.
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02.09.2020 16:02 Відповісти
І всі вони обнімаються. Мабуть, так вони заглушають в собі докори сумління чи страх перед майбутньою розплатою.
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02.09.2020 15:59 Відповісти
99 % этих гадов бы в расход пустить. А остальные пусть улицы убирают.
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02.09.2020 16:00 Відповісти
какие мерзкие рожи
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02.09.2020 16:01 Відповісти
Шакальё
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02.09.2020 16:02 Відповісти
Хряк пропонує "табу". Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 3098
Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 1177
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02.09.2020 16:02 Відповісти
Нужно перпендикулярно вставить две ладошки и открыть Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 8632
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02.09.2020 16:10 Відповісти
мы тожа так в школе делали Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 5414
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02.09.2020 16:21 Відповісти
На ,,табу,, табу! Пропонує погратися у,,сніжки,,
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02.09.2020 20:33 Відповісти
"Говно в сторону презедента.."
Говно в говно - большие брызги Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 6158
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02.09.2020 16:05 Відповісти
Сборище моральных уродов!
П.С.
Когда Корниенко уход в декрет и шо там показало УЗИ ?
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02.09.2020 16:08 Відповісти
С утра я рад,
чего то жду,
Ура!Ура!
Я в цирк иду!
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02.09.2020 16:09 Відповісти
Лерус серед всього гівна,як в полі воїн,один воїн…
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02.09.2020 16:09 Відповісти
Несколько Бигбордов Киеве, где Верещак чи как там ее, общается с врагом Украины и мразью Бужанским достаточно, чтобы она набрала минимальный процент на выборах мера.
Пиарщикам Кличко на заметку.
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02.09.2020 16:12 Відповісти
Как бы наоборот не вышло-эта медведчуковская шлюха рейтинг поднять может с "такими"бордами на улицах
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03.09.2020 12:48 Відповісти
хоть 100 раз поменяй состав этого парламента, а лицезрение этих "депутатов" вызывает блевотную реакцию..со всех фракций причём..за дресс-код вообще умолчу - трудно себе представить такое в конгрессе сша, парламенте бртании..бундестаге..не зря их зеля микробами назвал
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02.09.2020 16:12 Відповісти
Микробы - это перебор, а вот простая одежда из дешёвых тканей, как у слуг - в самый раз для депутатов. Сами ведь слугами назвались. И ездить они должны техническими лифтами вместе с техперсоналом. Попередження в чаті "СН" про "лайно в сторону президента", Лукашев оформляє Наташу "помічником", усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня - Цензор.НЕТ 4641 .
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02.09.2020 17:21 Відповісти
Особливо Харяамія! У ,,треніках і кросівках. Справжній син Кавказу. Він увесь час мені нагадує славетного ведучого СєвКавТВ Жоріка Вартанова. Мабудь після засідання на ,,хоря,, зібрався і не хоче витрачати час на перевдягання.
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02.09.2020 20:42 Відповісти
кодло радіє...Аж доки це все буде... Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 5680
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02.09.2020 16:13 Відповісти
Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 1291
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02.09.2020 16:27 Відповісти
"Какие отвратительные рожи!"
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02.09.2020 17:00 Відповісти
Картинка зала с депутатами мелькает каждый то в телевизоре, то в интернете, и каждый раз, глядя на эту весёлую публику, я не вижу на их лицах рабочего настроения. Ходят, стоят, кучкуются, травят анекдоты, тем самым мешают тем немногим, которые пытаются вчитаться в тексты проектов законов. Это у них называется "интенсивность труда", которая оплачивается дополнительно. Возникает желание рассадить их через одного, как школьников, чтобы поменьше развлекались, а кто не поместился в зале - выгнать вообще. А то совсем, как говорят в народе, "наглость" потеряли.
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02.09.2020 17:09 Відповісти
Богдан Яременко, не клейся к Марине(((
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02.09.2020 17:15 Відповісти
Враги народа.
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02.09.2020 17:35 Відповісти
Парад моральных уродов.
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02.09.2020 17:36 Відповісти
Боже скольки непотребства зибралося в одному месте нахватает только бросить бомбу дабы облегчить землю от етих мразей
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02.09.2020 18:40 Відповісти
А де ПЕС? Прогуливают?
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02.09.2020 20:02 Відповісти
Какие отвратительные рожи.
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02.09.2020 21:08 Відповісти
ватные ублюдки
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02.09.2020 21:19 Відповісти
Гидота
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02.09.2020 23:35 Відповісти
Какие светлые лица! Одна П#здота отвратная.
Это рыгохамио в кроссовках..еще чуток и будет в строгом костюме и в женских шпильках ходить)
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03.09.2020 00:49 Відповісти
Мрази в Раде! Блевать хочется!
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03.09.2020 07:20 Відповісти
Думают, что Бога за бороду поймали, оказалось, что это - чёртов хвост.
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03.09.2020 08:01 Відповісти
 
 