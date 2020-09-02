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Учасника кримінального угруповання затримали на Прикарпатті за збут зброї. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чоловік входить у кримінальне угруповання, "учасники якого сповідують "злодійські поняття". До 2014 року він обіймав керівну посаду в райдержадміністрації.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Івано-Франківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік входить у кримінальне угруповання, учасники якого сповідують "злодійські поняття" і серед іншого займаються незаконним обігом зброї. До 2014 року фігурант обіймав керівну посаду в одній з районних державних адміністрацій", - сказано в повідомленні.

Члена угруповання затримали в центрі Тисмениці - там він зустрічався з "клієнтом", якому збирався продати зброю.

"Співробітники спецслужби вилучили у нього чотири пістолети різних моделей, серед яких зброю виробництва Російської Федерації. Також вилучено два глушника, патрони і майже 250 000 гривень, ймовірно, отриманих від злочинної діяльності", - повідомили в пресслужбі.

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Чоловіка затримали, йому збираються повідомити про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Учасника кримінального угруповання затримали на Прикарпатті за збут зброї 01
Учасника кримінального угруповання затримали на Прикарпатті за збут зброї 02
Учасника кримінального угруповання затримали на Прикарпатті за збут зброї 03
Учасника кримінального угруповання затримали на Прикарпатті за збут зброї 04
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