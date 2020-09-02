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Луганщина (4423) пожежа (3750) ЗСУ (5772)

Підрозділи ЗСУ допомагають гасити масштабну пожежу на Луганщині, - штаб ООС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони продовжують гасити осередки займання на ділянках місцевості у Станично-Луганському та Новоайдарському районах Луганської області. А також у двох районах Донецької області – Бахмутському та Ясинуватському.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "До гасіння та локалізації пожеж на Донбасі задіяна необхідна кількість одиниць техніки та особового складу. Пліч-о-пліч протидіють вогневій стихії Збройні Сили України, ДСНС, Нацгвардія та поліція. Роботи ведуться на шести ділянках, загальною площею близько 200 гектарів".

Підрозділи ЗСУ допомагають гасити масштабну пожежу на Луганщині, - штаб ООС 01
Підрозділи ЗСУ допомагають гасити масштабну пожежу на Луганщині, - штаб ООС 02
Підрозділи ЗСУ допомагають гасити масштабну пожежу на Луганщині, - штаб ООС 03
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Топ коментарі
+13
Для чего ещё нужны ВСУ, пожары тушить и лужи высушивать для встречи говнокомандующего
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02.09.2020 21:39
+5
Вам смішки, а в людей біда. Ціле село згоріло. Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9573
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02.09.2020 21:46
+4
Вже клімат напівпустелі. Дощів немає місяцями. Зими немає, скоро все висохне к уям.
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02.09.2020 22:23
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Для чего ещё нужны ВСУ, пожары тушить и лужи высушивать для встречи говнокомандующего
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02.09.2020 21:39 Відповісти
Когда простой мудрий нарід разжигаєт пламя - єво должен ктото тушить. І нєважно, солдат ето, матрос, поліцейскій ілі мєдсєстра... А мудрому наріду очтайоцца ліш сідеть с півком возлє тєлєка...
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02.09.2020 21:44 Відповісти
Теж думаю що якісь ідіоти щось спалювали. Ї
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02.09.2020 21:48 Відповісти
Зеля по клавишам мастак . Пожар этим же тушить пусть бы попробовал .
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02.09.2020 21:42 Відповісти
Вам смішки, а в людей біда. Ціле село згоріло. Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9573
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02.09.2020 21:46 Відповісти
на цензоре туча моральных уродов которым только бы поржать
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02.09.2020 21:58 Відповісти
"Прекращения огня" від х..ла
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02.09.2020 21:53 Відповісти
С беспилотников наверное орки постарались
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02.09.2020 21:53 Відповісти
В один день забагато пожеж ..І всі на сході ...
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02.09.2020 21:55 Відповісти
Вже клімат напівпустелі. Дощів немає місяцями. Зими немає, скоро все висохне к уям.
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02.09.2020 22:23 Відповісти
для Зели и его зекоманды - это тоже неприцельный огонь от орков хйла.. а так, не напрягаясь, можна спалить и всю Украину - главное (по-зеле) - "чтобы не стреляли"..(
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02.09.2020 22:32 Відповісти
Село сгорело! А ты, проплаченный критик, о чем?? Или просто зомбированный идиот....
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03.09.2020 00:10 Відповісти
Вася Поляков, пару недель назад сам вёдрами тушил соседскую, через улицу, хату в селе.. что происходит регулярно из-за эмоциональных и ленивых хозяев-жлобов..
тебе зелёная моча в голову ударила - и соображать мешает?..
думай иногда, что пишешь, дебил экспериментатор или кизячок засланый "по работе" под чужим флагом прикрытия.. что, в принципе, одно и то же
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03.09.2020 16:07 Відповісти
А чого не МВС? Не було цього в сценарії?
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02.09.2020 22:37 Відповісти
ЗСУ що немає чого робити? Є нацполіція, нацгвардія, МНС от нехай і тушать пожежі, чи ЗСУ буде допомагати чистити туалети, мити посуд в ресторанах?
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03.09.2020 06:09 Відповісти
 
 