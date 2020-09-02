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Підрозділи ЗСУ допомагають гасити масштабну пожежу на Луганщині, - штаб ООС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони продовжують гасити осередки займання на ділянках місцевості у Станично-Луганському та Новоайдарському районах Луганської області. А також у двох районах Донецької області – Бахмутському та Ясинуватському.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "До гасіння та локалізації пожеж на Донбасі задіяна необхідна кількість одиниць техніки та особового складу. Пліч-о-пліч протидіють вогневій стихії Збройні Сили України, ДСНС, Нацгвардія та поліція. Роботи ведуться на шести ділянках, загальною площею близько 200 гектарів".
Топ коментарі
+13 multissstar .
показати весь коментар02.09.2020 21:39
+5 Julian Lopez
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+4 Владимир Кононов ef30fc59
показати весь коментар02.09.2020 22:23
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тебе зелёная моча в голову ударила - и соображать мешает?..
думай иногда, что пишешь, дебил экспериментатор или кизячок засланый "по работе" под чужим флагом прикрытия.. что, в принципе, одно и то же