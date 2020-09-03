Водій фури на швидкості врізався в машину патрульних, що стояла на узбіччі. ФОТОрепортаж

Неподалік Білої Церкви водій на високій швидкості врізався в машину патрульної поліції, що стояла на узбіччі з увімкненими спецсигналами. У машині було двоє поліцейських, обом знадобилася допомога медиків.

Про це пресслужба МВС повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень водій фури "не помітив" на узбіччі траси патрульну машину. Влетів у неї з шаленою швидкістю

Саме в цей час двоє патрульних Аліна та Павло пекребували в машині. Для кмітливих коментаторів відразу скажемо - патрульні стояли з увімкненим спецсигналом та з дотриманням ПДР", - йдеться в повідомленні.

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У поліції стверджують, що навіть у страшній аварії поліцейські не забули про обов'язки.

"Аліна довго пояснювала лікарям, що їй не можна пошкодити форму - бо скоро повертатись на службу. А Павло, коли його дістали з понівеченого авто, виявилось, що в нього пошкоджена спина, насамперед попередив командира", - підкреслили в пресслужбі.

За фактом аварії триває слідство.

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