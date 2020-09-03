Водій фури на швидкості врізався в машину патрульних, що стояла на узбіччі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Неподалік Білої Церкви водій на високій швидкості врізався в машину патрульної поліції, що стояла на узбіччі з увімкненими спецсигналами. У машині було двоє поліцейських, обом знадобилася допомога медиків.
Про це пресслужба МВС повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вдень водій фури "не помітив" на узбіччі траси патрульну машину. Влетів у неї з шаленою швидкістю
Саме в цей час двоє патрульних Аліна та Павло пекребували в машині. Для кмітливих коментаторів відразу скажемо - патрульні стояли з увімкненим спецсигналом та з дотриманням ПДР", - йдеться в повідомленні.
У поліції стверджують, що навіть у страшній аварії поліцейські не забули про обов'язки.
"Аліна довго пояснювала лікарям, що їй не можна пошкодити форму - бо скоро повертатись на службу. А Павло, коли його дістали з понівеченого авто, виявилось, що в нього пошкоджена спина, насамперед попередив командира", - підкреслили в пресслужбі.
За фактом аварії триває слідство.
Будь ласка, зачекайте...
Бывали случаи, когда встречный транспорт, обгоняя, уходил от встречного на обочину, но сталкивался там со стоящими автомобилями.
Одного водилу доставал один ГАИшник по разным поводам. Постоянно штрафовал.
У водилы случился какой-то кризис в семье - и когда гаец потребовал замерить уровень СO на выхлопе - водила сдал назад и "намотал на кардан" гайца.
Розумію що ти фанатієш від беркутят Авакова- але у нас нещодавно накурений поліцай дідові в зад в'їхав. Ледве відмазали. Дід тепер не на шохі, а на ланосі катається.
Широкая сплошная (1.2)
Українською: Широка суцільна 1.2
Разметка 1.2
Широкая сплошная линия - обозначает край проезжей части на автомагистралях или границы полосы для движения маршрутных транспортных средств. В местах, где на полосу маршрутных транспортных средств разрешен заезд другим транспортным средствам, эта линия может быть прерывистой.
Линию 1.2 разрешается пересекать в случае вынужденной остановки, если этой линией обозначен край проезжей части, смежный с обочиной.
Як що були увімкнені проблискові Поліція може стояти навіть ПОСЕРЕД ДОРОГИ!
Водій фури заснув, був не тверезий, під наркотиками а скорійше за усе перевтом й з'їзд на узбіччя.