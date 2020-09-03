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Поліція вчетверте закрила один і той самий незаконний гральний заклад у Броварах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Один і той самий гральний заклад тричі відновлював свою діяльність після того, як його щоразу закривали поліцейські.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час патрулювання міста поліцейські Броварського відділу поліції виявили заклад грального бізнесу. Місцеві правоохоронці вже неодноразово припиняли його незаконну діяльність, проте завзяті "бізнесмени" знову обладнали приміщення комп’ютерною технікою та всупереч Закону надавали послуги азартних ігор", - йдеться в повідомленні.

Заклад працював за відпрацьованою схемою, відвідувачів пускали всередину за попереднім телефонним дзвінком, зазначили в поліції.

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Цього разу поліцейські вилучили комп'ютерне обладнання з комплектуючими, меблі, рації, чекові принтери.

"Нині поліцейські встановлюють організаторів грального бізнесу. Вирішується питання щодо подання клопотання про накладення арешту на вилучене майно", - додали у відділі комунікації.

Поліція вчетверте закрила один і той самий незаконний гральний заклад у Броварах 01
Поліція вчетверте закрила один і той самий незаконний гральний заклад у Броварах 02
Поліція вчетверте закрила один і той самий незаконний гральний заклад у Броварах 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
А это тоже своего рода азартная игра - одной рукой закрывать игорное заведение, а другой рукой - открывать.
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03.09.2020 01:40
+8
мусора ловят мусоров
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03.09.2020 01:18
+5
Все на личном контроле у ЗЕ, так же прекратили вырубку лесов и добычу янтаря...
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03.09.2020 08:02
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мусора ловят мусоров
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03.09.2020 01:18 Відповісти
зачем 4 раза закрывать заведение
надо 1 раз закрыть местного главмусора
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03.09.2020 09:54 Відповісти
А это тоже своего рода азартная игра - одной рукой закрывать игорное заведение, а другой рукой - открывать.
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03.09.2020 01:40 Відповісти
Государство относится к людям как к быдлу.
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03.09.2020 01:47 Відповісти
Что конкретно Вы имеете в виду?
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03.09.2020 03:21 Відповісти
Государство хочет решать за человека нужно ли ему казино или нет. Только за быдло можно решать. А человек может решать за себя сам.
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03.09.2020 04:17 Відповісти
А сколько раз оштрафовали?
Наверное ни разу.
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03.09.2020 03:22 Відповісти
Во, во, это как недавно смотрел сериал.. Там полицейский у своего коллеги спрашивает.. " А который раз мы закрываем этот бордель.." А тот ему " Да кажется третий", а тот в ответ " Да нет Четвертый"
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03.09.2020 07:29 Відповісти
Смысла что-то комменировать нет. Уже "наголосовали". Отдельно "наголосовали" за отели. И вот теперь это дерьмо разлетится и разрастется еще больше чем при свынорылом президенте
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03.09.2020 07:37 Відповісти
Полиция в четвертый раз закрыла одно и то же незаконное игорное заведение в Броварах.

Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал... На кого розрахований увесь цей цирк???
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03.09.2020 07:45 Відповісти
"Нині поліцейські встановлюють організаторів грального бізнесу. Поліція вчетверте закрила один і той самий незаконний гральний заклад у Броварах. Поліція вчетверте закрила один і той самий незаконний гральний заклад у Броварах - Цензор.НЕТ 8978 Поліція вчетверте закрила один і той самий незаконний гральний заклад у Броварах - Цензор.НЕТ 8978 Поліція вчетверте закрила один і той самий незаконний гральний заклад у Броварах - Цензор.НЕТ 8978 Джерело: https://censor.net/ua/p3217319
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03.09.2020 10:13 Відповісти
Это уже превратилось в старую , добрую привычку ...
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03.09.2020 07:56 Відповісти
Все на личном контроле у ЗЕ, так же прекратили вырубку лесов и добычу янтаря...
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03.09.2020 08:02 Відповісти
Арсен Борисович борется с игорными заведениями Арсена Борисовича! Кстати, на фотографиях видно, что полицаи при обыске и изъятии украли 4 монитора. Как раз для оборудования нового игорного заведения.
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03.09.2020 08:13 Відповісти
Ну, це звичайні мусорські танці зі звітністю. Треба показати боротьбу з нелегальним бізнесом- показали.
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03.09.2020 08:54 Відповісти
аваков против авакова )))
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03.09.2020 09:00 Відповісти
"Сейчас полицейские устанавливают организаторов игорного бизнеса. Решается вопрос о подаче ходатайства о наложении ареста на изъятое имущество", - добавили в отделе коммуникации.Источник: https://censor.net/ru/p3217319

А предыдущих три раза не хватило для того что бы начать устанавливать организаторов?? Поліція вчетверте закрила один і той самий незаконний гральний заклад у Броварах - Цензор.НЕТ 9509
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03.09.2020 09:05 Відповісти
Плейшнер восьмой раз выбрасывался из окна. Яд не действовал...
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03.09.2020 10:09 Відповісти
 
 