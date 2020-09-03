Троє поліцейських постраждали під час сутичок біля офісу "Свободи" в Києві. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Події
Поліцейські увечері 2 вересня прибули для проведення процесуальних дій у київський офіс політичної партії "Свобода". У результаті сутичок троє співробітників Нацполіції зазнали тілесних ушкоджень.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ
"Між правоохоронцями та представниками громадської організації виник конфлікт, під час якого поліцейські зазнали тілесних ушкоджень. Медичну допомогу їм надали без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.
Нині на місці інциденту працюють слідчі та оперативники. Правову кваліфікацію подій нададуть після першочергової перевірки, зазначили в поліції.
Голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок у фейсбуці повідомив, що о 23:50 "поліція відступила". "Один за всіх і всі за одного! Дякую за підтримку!" - написав він, опублікувавши фото радісних соратників під офісом партії.
Будь ласка, зачекайте...
Ты сейчас назвал областные центры Украины - Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий - задрыпаными местечками а их жителей быдлом...
Только кацапы ненавидят украинцев, а особенно жителей западной Украины, которые ранее в составе УПА мочили вас - оккупантов из НКВД, МГБ...
нечего к людям цепляться среди ночи, к бандюкам или сепарам на долбасе цепляйтесь..
сейчас авакян будет пиарится и ныть, что мусорню обидели..
идите бандитов ловите, а не по офисам шастайте, разыгрывая спектакли бурной деятельности..
почему накаков еще не ответил за Музычко, все знают, как авакян-накаков - ненавидит украинских националистов и Патриотов Украины..
зачем ?
чтобы все подумали,что среди украинцев есть ненавистники собственного народа ?
Видать только слезло с чеченской бутылки и побежало в ынтырнэты блеять о вяличии срусни...
да... были времена. не то шо щас, с мостами и маршрутками.
и, гляди-ка, все живы и здоровы.
никто этого авакяну не забыл, придет время и для авакова..
Вы здесь "храбры" исключительно по причине безнаказанности!
тем более экипировка у вас, почему то лучше, чем у солдат на передовой на фронте..
Мрази ублюдочные, авакова в отставку !