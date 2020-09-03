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Нацполіція (13911) Свобода (249) Тягнибок (164)

Троє поліцейських постраждали під час сутичок біля офісу "Свободи" в Києві. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

Поліцейські увечері 2 вересня прибули для проведення процесуальних дій у київський офіс політичної партії "Свобода". У результаті сутичок троє співробітників Нацполіції зазнали тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ

"Між правоохоронцями та представниками громадської організації виник конфлікт, під час якого поліцейські зазнали тілесних ушкоджень. Медичну допомогу їм надали без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Нині на місці інциденту працюють слідчі та оперативники. Правову кваліфікацію подій нададуть після першочергової перевірки, зазначили в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київський офіс "Свободи" оточили силовики. Можливий штурм, - Тягнибок

Голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок у фейсбуці повідомив, що о 23:50 "поліція відступила". "Один за всіх і всі за одного! Дякую за підтримку!" - написав він, опублікувавши фото радісних соратників під офісом партії.

Троє поліцейських постраждали під час сутичок біля офісу Свободи в Києві 01
Троє поліцейських постраждали під час сутичок біля офісу Свободи в Києві 02
Троє поліцейських постраждали під час сутичок біля офісу Свободи в Києві 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
да пошли вы со своими ментами..
нечего к людям цепляться среди ночи, к бандюкам или сепарам на долбасе цепляйтесь..
сейчас авакян будет пиарится и ныть, что мусорню обидели..
идите бандитов ловите, а не по офисам шастайте, разыгрывая спектакли бурной деятельности..
почему накаков еще не ответил за Музычко, все знают, как авакян-накаков - ненавидит украинских националистов и Патриотов Украины..
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03.09.2020 01:52
+13
Бедные аваковцы... Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 3604

Расчитывали тихо повинтить среди ночи "увлекшихся идеями превосходства арийской рассы", а вместо этого огребли звизды и поджав хвосты свалили.
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03.09.2020 01:39
+12
Менты Авакова никогда не будут штурмовать партийный офис кума пуйла Медведчука -ОПЗЖ, потому, что аваков уже кормится с руки пуйла через его кума Медведчука.
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03.09.2020 02:10
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Свобода обосралась во Львове. Уже не раз. На прошлых выборах свободовцы проиграли, и на этих выборах так будет. Они только в задрыпаных местечках что-то набирают, где много быдла.
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03.09.2020 02:48 Відповісти
Молодец кацап, наконец то ты показал своё истинное лицо.
Ты сейчас назвал областные центры Украины - Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий - задрыпаными местечками а их жителей быдлом...
Только кацапы ненавидят украинцев, а особенно жителей западной Украины, которые ранее в составе УПА мочили вас - оккупантов из НКВД, МГБ...
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03.09.2020 02:54 Відповісти
Жители Ивано-Франковска, Тернополя, Хмельницкого проголосовали за Зеленского. А жители Львова за Порошенко. Кто быдло? Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 9943
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03.09.2020 02:58 Відповісти
Ти щось сказав?! А тепер українською.
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03.09.2020 10:46 Відповісти
кацапам ліхтарі ! забув?
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03.09.2020 02:27 Відповісти
Свободівці то українські комуняки.
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03.09.2020 02:29 Відповісти
кацап, при слові Свобода у тебе підгорає Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 813
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03.09.2020 02:45 Відповісти
Львів дав свободівцям копняка Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 9695
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03.09.2020 02:49 Відповісти
Это новый анекдот?
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03.09.2020 02:26 Відповісти
Вы знаете что такое коммунисты?
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03.09.2020 11:18 Відповісти
Аваковцам носы поцарапали и пришлось пластырь наклеить?
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03.09.2020 01:50 Відповісти
Это такой почерк у Карася... Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 8776
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03.09.2020 01:54 Відповісти
да пошли вы со своими ментами..
нечего к людям цепляться среди ночи, к бандюкам или сепарам на долбасе цепляйтесь..
сейчас авакян будет пиарится и ныть, что мусорню обидели..
идите бандитов ловите, а не по офисам шастайте, разыгрывая спектакли бурной деятельности..
почему накаков еще не ответил за Музычко, все знают, как авакян-накаков - ненавидит украинских националистов и Патриотов Украины..
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03.09.2020 01:52 Відповісти
Музычко быдло. Хорошо что его нет.
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03.09.2020 01:54 Відповісти
Тобто, якщо якась людина поводить себе, як бидло, то її треба вбивати? Що такого зробив Музичко? Потягав за кроватку прокурора? Це дрібне ***********. Можна було дати йому 15 діб, навіть рік таборів, звіздюлєй, насамкінець. Але ж не вбивати!!
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03.09.2020 02:03 Відповісти
Така людина псує життя іншим людям. Якби його не вбили він міг вбити когось іншого. Нащо в Рівненській області ходити з автоматом. Це не Донбас.
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03.09.2020 02:12 Відповісти
как показала практика, бывших служителей режима януковича - беркутовцев, судей, прокуроров,итд., агентов пуйла и русского мира, корупционеров нужно уничтожать физически... иначе они снова со временем поднимают голову и начинают уничтожать Украину и украинцев
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03.09.2020 02:17 Відповісти
Быдло типа Саши Белого тоже нужно уничтожать физически, иначе оно уничтожает Украину и украинцев.
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03.09.2020 02:20 Відповісти
Сашко багато вас кацапів в Чечні поклав , ось в тебе дупа і горить !
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03.09.2020 02:53 Відповісти
Ми його тут поклали. Так що тікай в Чечню, щоб твоя дупа не загорілась.
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03.09.2020 03:01 Відповісти
ми це хто ? беркутня обісрана ? не хочеш стати учасником проєкту опусти вату ?
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03.09.2020 03:14 Відповісти
свободівці обісрані.
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03.09.2020 03:16 Відповісти
максимка підмийся ! бо ватою смердить на весь Цензор ! чи в Криму води немає ?
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03.09.2020 03:20 Відповісти
трьома свободівцями смердить на весь Цензор. Львів вас не вибере.
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03.09.2020 03:31 Відповісти
Брысь под шконку,петушара лахтинская
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03.09.2020 04:04 Відповісти
вообще странно,что носатый поц Максим Атаманюк 044e8751 пишет на украинском..
зачем ?
чтобы все подумали,что среди украинцев есть ненавистники собственного народа ?
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03.09.2020 09:51 Відповісти
Атаманюк-Лахта кончена.
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03.09.2020 04:02 Відповісти
Мене мій Батько з дитинства навчав: "Ніколи, ні за яких умов, не вір мусорам та москалям!" До речі: "ментів" в природі не існує. Це мусорські казки.
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03.09.2020 11:44 Відповісти
о, петух кацапский нарисовался.
Видать только слезло с чеченской бутылки и побежало в ынтырнэты блеять о вяличии срусни...
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03.09.2020 05:12 Відповісти
Таки да... Случай безмозглого расстрела ментами Музычко, мне, как украинскому жителю, доказал, что в Ривненськой области лучше ходить с автоматом.
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03.09.2020 10:19 Відповісти
Максиме! Кожна дія людини повина кваліфікуватись чинним законодавством! Суддя адоптує ККУ до кожного правопорушника, до кожного злочинця. Якщо ти набрав повний рот шмарклів і харкнув на закон, то ти ведеш суспільство до хаосу, до права сильного, до бєзпрєдєлу. Для суспільства це все одно, що з розбігу вдаритись об стіну.
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03.09.2020 10:43 Відповісти
Річ у тім, що за поганялом "максим атаманюк" ховається ліцо правільной національності. А для них люди конкретної дії, такі як Сашко Музичко, завжди небезпечні, і вони завжди намагаються їх знищити.
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03.09.2020 04:57 Відповісти
зашибись. так никто бы его и не убивал. и даже не посадили бы, может быть, за незаконное хранение оружия. так нет же. надо было сваливать от Альфы, ещё и стрелять в неё. сам дебил ваш Музычко.
да... были времена. не то шо щас, с мостами и маршрутками.
и, гляди-ка, все живы и здоровы.
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03.09.2020 08:16 Відповісти
Ты - идиот. Бегать по улицам с незаконным оружием в руках - это невинная шалость?
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03.09.2020 11:40 Відповісти
ну вот ты - быдло, значит тебя нужно убить, по твоей логике... иди убейся
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03.09.2020 02:07 Відповісти
то есть по твоему - это повод был убить Музычко мусорами авакяна по заказу их рашистских кураторов?
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03.09.2020 02:09 Відповісти
Ложь.
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03.09.2020 02:13 Відповісти
в этом должно разобраться честное расследование, почему, по приказу кого и как был убит Музычко..
никто этого авакяну не забыл, придет время и для авакова..
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03.09.2020 02:18 Відповісти
Ты же только что написал что уже расследовал, а теперь пишешь что должно разобраться.
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03.09.2020 02:25 Відповісти
Зачем лжёшь что по заказу, если не было расследования.
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03.09.2020 03:17 Відповісти
Максим, в этом государстве начнет все меняться тогда, когда с утра обыватели прочтут ваши комментарии, к обеду специалисты установят ваше место расположения по IP, а к вечеру с вами проведут "собеседование" сторонники Свободы и хорошо если для вас оно закончится не выбитыми зубами и сломанной челюстью...
Вы здесь "храбры" исключительно по причине безнаказанности!
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03.09.2020 10:24 Відповісти
А вы здесь трусливы, даже несмотря на свою безнаказанность.
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03.09.2020 11:23 Відповісти
номерной рашист, не истери Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 4202
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03.09.2020 02:19 Відповісти
Быдло, ты даже не знаешь слов которые пишешь. Вот это уровень интеллекта почитателей "Свободы".
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03.09.2020 02:23 Відповісти
Никакой ты,гнида не Атаманюк. Ты-..издюк.
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03.09.2020 04:06 Відповісти
Атаманюк, це ти бидло. Така сволота, як ти, дозволяє собі оцінювати поступки людини, яка не побоялась піти проти системи. Коли тебе який небудь мент поб"є, чи прокурор ні за що посадить, згадай гнидо, Сашка Музичко, який як вмів, так і ганяв цю мразоту.
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03.09.2020 08:03 Відповісти
Менты Авакова никогда не будут штурмовать партийный офис кума пуйла Медведчука -ОПЗЖ, потому, что аваков уже кормится с руки пуйла через его кума Медведчука.
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03.09.2020 02:10 Відповісти
авакяновцы - на долбасе штурмуйте, а не в тылу ..
тем более экипировка у вас, почему то лучше, чем у солдат на передовой на фронте..
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03.09.2020 02:20 Відповісти
Когда в прошлом году банда подростков напала на человека, лупили молотком по голове и штрыкали ножом в спину то полицейские это назвали легкими телесными. Когда Зайцева неслась по городу со скоростью больше 110 под кайфом на красный и убила 6 людей но не нашлось экспертов чтобы определить с какой скоростью она летела. А тут сразу водитель фуры несся "с бешенной скоростью"! Как определили то, мусора? Как по мне то водитель фуры ехал не больше 60 иначе авто мусоров было бы в смятку. Сигнал на машине на фото не включен да и повреждения тянут на легкие и то не умышленно. Так что как по мне тянет не более чем на проступок, криминалом и не пахнет!
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03.09.2020 06:08 Відповісти
Не в ту ветку пишешь.
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03.09.2020 06:52 Відповісти
А чё приходили то мусора в партийный офис сред ночи? Ночные селфи делать? Днём не по приколу?
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03.09.2020 06:17 Відповісти
Армяне решили наехать на Свободу
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03.09.2020 08:11 Відповісти
Агонія зєшушери... вибори)))
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03.09.2020 06:47 Відповісти
швабода еще раз доказала что украина сегодня это безправное государство типа сомали. и эти люди ( тягнибок и аваков) хотят что бы к нам приходили инвесторы)))
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03.09.2020 06:56 Відповісти
На последнем фото - такие откормленные еврейские хари, что сразу верится, что они патриоты, которых щемят.
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03.09.2020 07:10 Відповісти
Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 4860
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03.09.2020 07:56 Відповісти
пыздун обоссанный... Троє поліцейських постраждали під час сутичок біля офісу "Свободи" в Києві - Цензор.НЕТ 5958
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03.09.2020 09:13 Відповісти
А вообще, почему они туда полезли. Почему бы им лучше не штурмовать офис Коломойского обокравшего Украину на миллиарды долларов. Это я пишу, хотя свободовцев не уважаю.
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03.09.2020 07:25 Відповісти
Як же все кругом однаково - в Білорусі теж бідненькі поліціянти страждають і у нас їх також б'ють...
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03.09.2020 07:43 Відповісти
Кто-то может мне напомнить когда аваковсаая мусорня приезжала в офис партнеров зеленского - мертведчука и петушария?!
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03.09.2020 07:57 Відповісти
Пострадали наёмники армянско/мусорской ОПГ ?
Мрази ублюдочные, авакова в отставку !
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03.09.2020 08:09 Відповісти
Аваков убийца !
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03.09.2020 08:10 Відповісти
Чё путина мочканул?
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03.09.2020 08:21 Відповісти
Музычко Александра
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03.09.2020 15:53 Відповісти
Интересное кино: а какая процессуальная необходимость была в устраивания маски-шоу среди ночи?
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03.09.2020 08:28 Відповісти
Если начальство не воспитывать то мы очутимся в Северной Корее уж лучше Сомали там всегда есть выбор и шанс. Чтоб воспитывать начальство его надо нанимать ииувольнять по договору Самоуправлениеиназывается. А то шарлатаны из Киева учат вуйку з полонин как с ему маску носить.
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03.09.2020 08:36 Відповісти
Если во власти евреи, грузины, армяне, гендерасты и верещучки, то что удивительного в обыске офиса партии Свобода, самой коррумпированной, антигосударственной и вредной обществу организации.
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03.09.2020 08:42 Відповісти
Пам'ятай українець, тут господар чужинець.
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03.09.2020 08:46 Відповісти
Видно сразу по лицу, кто у нас министр культурьі.
Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 3654
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03.09.2020 08:58 Відповісти
Мьі свободу вам несем, по особому рецепту.Троє поліцейських постраждали під час сутичок біля офісу "Свободи" в Києві - Цензор.НЕТ 4982
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03.09.2020 09:12 Відповісти
Далеко не все что прёт нам от ЕС (Андрейс Екис) положительно. Хотя к ЕС я отношусь хорошо.
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03.09.2020 12:08 Відповісти
Ето не от ЕС, а от каббалистов, которьіх видно по лицу.
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03.09.2020 15:29 Відповісти
тягныжоп появился..нищий видно.. сразу..это надо прировнять к террористам рф...свобода та еще банда с тремя пальчиками..уу ненавижу
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03.09.2020 10:29 Відповісти
Ще не бачив москаля що любив "Свободу".
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03.09.2020 11:11 Відповісти
тягныбоковская проститутка 3 процентная донатная..скажи еще шо любишь ляшко и юлю бабку воровку..??
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03.09.2020 11:58 Відповісти
Ого, москаль аж блює своїм гнилим кацапським нутром.
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03.09.2020 21:37 Відповісти
дядя петя ты дурак??или наивный как Троє поліцейських постраждали під час сутичок біля офісу "Свободи" в Києві - Цензор.НЕТ 2359
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03.09.2020 22:20 Відповісти
Скоро выборы...
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03.09.2020 11:41 Відповісти
Окупантів-москалів та їхніх колаборантів-мусорів треба знищувати будь де, будь коли та будь якими засобами. Разом з їхніми сім'ями. До речі: а лохторат (98%) має отримати паспорт НЕГромадянина.
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03.09.2020 11:59 Відповісти
Краще вже 99,9%. Щоб ніхто лишній не вліз.
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03.09.2020 12:14 Відповісти
Лохторат складає більшість виборців України. Якби це було не так то паспорт НЕГромадянина видавали б з 1991 року як в Естонії.
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03.09.2020 12:20 Відповісти
не удалось у цирка шоу перед выборами.
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03.09.2020 13:40 Відповісти
Рюкзаков выполняет заказ партии ЗаЖОПу и ЗеКремлеБанды.
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03.09.2020 17:41 Відповісти
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