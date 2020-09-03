Пожежа в Дворічанському лісництві на Харківщині: вогнем знищено 22 будинки, відселено 33 особи, один потерпілий, - ДСНС. ВIДЕО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Харківській області через пожежу на території Дворічанського району вогонь знищив 22 будинки, відселено 33 особи. По медичну допомогу через отруєння продуктами горіння звернулася одна людина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"2 вересня о 12 год. 54 хв. поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві. Близько 15 год. через сильний поривчастий вітер (до 15 м/с) змінних напрямків пожежа поширилась в напрямку населених пунктів Гороб’ївка та Гряниківка. Унаслідок пожежі знищено 22 житлові будинки, відселено 33 особи та через отруєння продуктами горіння по медичну допомогу звернулася 1 особа", - йдеться в повідомленні.
Загальна площа, пройдена вогнем, орієнтовно становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі.
"Станом на 7 год. 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га", - підсумували в ДСНС.
До гасіння залучено 395 осіб та 61 одиниця техніки, з них від ДСНС 215 рятувальників особового складу та 49 одиниць техніки у тому числі 2 пожежні літаки та 1 вертоліт.
Будь ласка, зачекайте...
- Возьмите меня на работу.
- А кем и где вы работали раньше?
- Лесорубом в Сахаре.
- В какой Сахаре, там же нет деревьев?
- Ну так и у вас не будет.
... - Петрович, берем его! Не будет деревьев, исчезнет проблема с незаконной вырубкой!