Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони. ФОТОрепортаж

Затримано двох зловмисників, які замінували офісне приміщення в центрі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури м.Києва в Facebook.

За даними відомства, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру двом особам, причетним до мінування офісного приміщення в центрі столиці.

Так, 9 серпня 2020 року до поліції надійшло повідомлення про те, що на паркані біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській виявлено саморобний вибуховий пристрій.

Вказаний пристрій складався з бурової тротилової шашки, електродетонатора з проводами живлення, під’єднаними до мобільного телефону. Фахівцями вибухотехнічної служби небезпечний предмет був знешкоджений.

"У ході досудового розслідування правоохоронці встановили осіб, причетних до цього злочину, та затримали їх. Ними виявилися двоє чоловіків, 1981 та 1982 р.н. Один з них колишній правоохоронець, інший - проходив службу у зоні АТО.

У вівторок, 02 вересня 2020 року, за місцями проживання та реєстрації затриманих проведено обшуки, у ході яких вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати РГД-5 та запали до них, понад 500 набоїв різного калібру та допоміжні засоби для виготовлення вибухівки", - сказано в повідомленні.

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Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Встановлюється походження вилученого і мотиви його зберігання.

"Заходи з викриття підозрюваних проводилися спільно з працівниками Печерського управління поліції та Управління карного розшуку ГУ НП м. Києві за підтримки оперативних підрозділів столичної поліції", - додали у відомстві.















Фото: пресслужба прокуратури / Facebook



