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Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Затримано двох зловмисників, які замінували офісне приміщення в центрі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури м.Києва в Facebook.

За даними відомства, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру двом особам, причетним до мінування офісного приміщення в центрі столиці.

Так, 9 серпня 2020 року до поліції надійшло повідомлення про те, що на паркані біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській виявлено саморобний вибуховий пристрій.

Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 01

Вказаний пристрій складався з бурової тротилової шашки, електродетонатора з проводами живлення, під’єднаними до мобільного телефону. Фахівцями вибухотехнічної служби небезпечний предмет був знешкоджений.

"У ході досудового розслідування правоохоронці встановили осіб, причетних до цього злочину, та затримали їх. Ними виявилися двоє чоловіків, 1981 та 1982 р.н. Один з них колишній правоохоронець, інший - проходив службу у зоні АТО.

Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 02

У вівторок, 02 вересня 2020 року, за місцями проживання та реєстрації затриманих проведено обшуки, у ході яких вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати РГД-5 та запали до них, понад 500 набоїв різного калібру та допоміжні засоби для виготовлення вибухівки", - сказано в повідомленні.

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Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 03

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Встановлюється походження вилученого і мотиви його зберігання.

"Заходи з викриття підозрюваних проводилися спільно з працівниками Печерського управління поліції та Управління карного розшуку ГУ НП м. Києві за підтримки оперативних підрозділів столичної поліції", - додали у відомстві.

Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 04
Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 05
Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 06
Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 07
Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 08
Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 09
Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 10
Фото: пресслужба прокуратури / Facebook

Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 11

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
@dmitrosel007

Євген Карась:
"Люди Мертвечука по всіх областях зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині.
На Закарпатті у них навіть займаються мінно-підривною підготовкою.

Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо".

Відео:
https://twitter.com/i/status/1300333246027268096
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03.09.2020 09:32
+3
Обовязково має бути АТОвцем, чи якимсь патріотом. Хоча АТОвець сміг приезти і якусь міну, чи вибухівку, але чомусь виготовляє із бурової шашки. Хто там їх кудись направляв і замовляв?
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03.09.2020 10:10
+3
Вот объясните мне кто-нибудь : набуя кому-то держать дома сотни патронов различного калибра, не имея при этом ни одной единицы стрелкового оружия?! Чтобы что?! Хвастаться друзьям и ждать обыска рюкзаковцев??? )))
Ох и бред для лохов !!!!
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03.09.2020 10:48
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@dmitrosel007

Євген Карась:
"Люди Мертвечука по всіх областях зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині.
На Закарпатті у них навіть займаються мінно-підривною підготовкою.

Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо".

Відео:
https://twitter.com/i/status/1300333246027268096
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03.09.2020 09:32 Відповісти
Что мешает самому карасю и «его людям» делать то же самое?
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03.09.2020 11:14 Відповісти
В первую очередь вопросы нужно задавать Баканову и Авакову.
Они собираются как-то реагировать на лагеря по подготовке боевиков прорашисткой партии медведчука-кивы?
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03.09.2020 11:24 Відповісти
Питання до всіх наших чудових та патріотичних активістів: чому вони не проводять ось такі речі? Після 2014-2015 років, я щось не чув про активну діяльність. Всі більше зайняті реалізацією льгот.
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03.09.2020 16:12 Відповісти
Наступна новина буде: "Ватажком виявився А. Антоненко, який керував ними з в'язниці"...
Абсурдно звучить, але я вірю в рюкзакова, він зможе! Ще й 100500 експертиз додасть...
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03.09.2020 09:58 Відповісти
Потихоньку превращаемся в Сомали. Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони - Цензор.НЕТ 7975
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03.09.2020 10:06 Відповісти
Чим саме?
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03.09.2020 10:11 Відповісти
Обовязково має бути АТОвцем, чи якимсь патріотом. Хоча АТОвець сміг приезти і якусь міну, чи вибухівку, але чомусь виготовляє із бурової шашки. Хто там їх кудись направляв і замовляв?
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03.09.2020 10:10 Відповісти
если офис мертвечука отпустить и наградить...взрывчатку привести в действие
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03.09.2020 10:18 Відповісти
Ага - верим, верим - как же ....
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03.09.2020 10:46 Відповісти
Вот объясните мне кто-нибудь : набуя кому-то держать дома сотни патронов различного калибра, не имея при этом ни одной единицы стрелкового оружия?! Чтобы что?! Хвастаться друзьям и ждать обыска рюкзаковцев??? )))
Ох и бред для лохов !!!!
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03.09.2020 10:48 Відповісти
Короче, у авакава похожу одни и те же патроны с гранатами кочуют с группой обыска от места к новому месту...
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03.09.2020 10:49 Відповісти
Там еще смешнее: Все патроні в россіпи - для нарезного (винтаря), а на последней фоте - гладкоствол 12-го калибра (кажется - Мурка) и к нему - НИ ОДНОГО патрона!
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03.09.2020 11:30 Відповісти
даже не читая текста,предположил шо в кипише будет минимум 1 АТОшник...
мусорские играют втемную!
УБД,не ведитесь на мусорские оперативные разработки-взорвать,сжечь,стрельнуть сепаров!
потом они вас и берут теплыми,и оперсьемка ведется,и топтуны рядом с вами при исполнении мусорской "задачи"
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03.09.2020 11:43 Відповісти
А "бомбу" бомбісти прикріпили до зовнішньої стіни на кріплення кондиціонера? Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони - Цензор.НЕТ 7600 Тєрахт готували проти кліматконтролю?
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03.09.2020 16:17 Відповісти
Цю порнушку з ковбасою під телефоном я вже десь бачив вже в інших геройських мусарсько-мазафаковських рапортуваннях )).
В них іншої порнушки нема? ))
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03.09.2020 18:01 Відповісти
 
 