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контрабанда (1549) Одеська область (2489) цигарки (623)

Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У морському порту "Чорноморськ" (Одеська область) затримано контрабандні сигарети на 23 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в вищезгаданий порт на теплоході з Грузії прибула вантажівка з контейнером чаю, який викликав у оперативників зацікавленість.

"У ході поглибленого огляду, за вантажем грузинського чаю прикордонники виявили велику кількість ящиків з сигаретами сумнівного виробництва", - повідомили в управлінні.

Всього з 45-футового контейнера прикордонники вилучили 1185 ящиків сигарет іноземного виробництва. Попередня сума оцінки товару - близько 23 млн гривень.

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Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії 01
Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії 02
Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії 03
Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії 04
Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії 05
Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії 06
Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії 07
Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії 08

Як повідомили в пресслужбі Одеської митниці, контрабанда була виявлена ​​під час сканування контейнера, який прибув у "Чорноморськ" з Поті.

"У товаросупровідних документах був заявлений чай. Однак під час сканування була встановлена ​​нетипова щільність частини вантажу", - повідомили у відомстві, зазначивши, що на нелегальний товар також "спрацював" службовий собака митників Рік.

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Під час відкриття контейнера з'ясувалося, що за першими чотирма рядами упаковок з чаєм стоять коробки з сигаретами Want і KENO Club без марок акцизного податку України.

Спецоперація проводилася за участю співробітників УСБУ в Одеській області.

Зараз транспортний засіб з контейнером сигарет вилучено. Тривають процесуальні дії.

Автор: Анастасія Потіха
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Блин, сигареты - жто бонус к чаю . Шо тут неясного
Чай попил - покурил 😀😀😀
А когда авто барыги завозят полностью собранные авто без растоможки КАК ДЕТАЛИ , ну только без колёс . Никто это не называет контрабандой 😀😀😀
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03.09.2020 10:52 Відповісти
То була злочинна влада! Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії - Цензор.НЕТ 5420
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03.09.2020 11:36 Відповісти
Так, дійсно був у мене колись Ланос 2003-го року. Під капотом написано ЗАЗ-DAEWOO, а по техпаспорту пробиваю по VIN коду зроблено в Польщі Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії - Цензор.НЕТ 1320
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03.09.2020 11:39 Відповісти
Ну вот... Раньше Украина экспортировала сигаретный контрабас, а теперь, похоже, ввозит...
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03.09.2020 10:54 Відповісти
потому что Грузия как-то умудряется жить с минимальным акцизом и растаможкой
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03.09.2020 11:02 Відповісти
Так ввозить Шо б потім вивезти Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії - Цензор.НЕТ 4022 Бариги вже ліняться виробляти цигарки, а займаються купі-продай Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії - Цензор.НЕТ 1210
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03.09.2020 11:41 Відповісти
В Украине в 90-е - 00-е инофирмами построено несколько мощнейших табачных фабрик, которые сейчас загружены меньше чем на четверть мощностей.
Власти бы подумать как дам им сбыт за границу, но их только "щимят"
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03.09.2020 12:23 Відповісти
Тут справа, думаю, не в цьому. Різниця в ціні. В ЄС пачка цигарок коштує від 5 до 10 Є. А це десь від 160 до 300 грн за пачку. Ось де криється вся ця возня. Якщо зробити такі ціни на цигарки в Україні їх просто ніхто купляти не буде.
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03.09.2020 12:35 Відповісти
А нам какая погльза от такой прыти,плыл бы себе контейнер в место назначения,кормим стадо бесполезных идиотов на таможне.
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03.09.2020 11:00 Відповісти
А это?
А это зеленый чай!
©
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03.09.2020 11:20 Відповісти
 
 