Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У морському порту "Чорноморськ" (Одеська область) затримано контрабандні сигарети на 23 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в вищезгаданий порт на теплоході з Грузії прибула вантажівка з контейнером чаю, який викликав у оперативників зацікавленість.
"У ході поглибленого огляду, за вантажем грузинського чаю прикордонники виявили велику кількість ящиків з сигаретами сумнівного виробництва", - повідомили в управлінні.
Всього з 45-футового контейнера прикордонники вилучили 1185 ящиків сигарет іноземного виробництва. Попередня сума оцінки товару - близько 23 млн гривень.
Як повідомили в пресслужбі Одеської митниці, контрабанда була виявлена під час сканування контейнера, який прибув у "Чорноморськ" з Поті.
"У товаросупровідних документах був заявлений чай. Однак під час сканування була встановлена нетипова щільність частини вантажу", - повідомили у відомстві, зазначивши, що на нелегальний товар також "спрацював" службовий собака митників Рік.
Під час відкриття контейнера з'ясувалося, що за першими чотирма рядами упаковок з чаєм стоять коробки з сигаретами Want і KENO Club без марок акцизного податку України.
Спецоперація проводилася за участю співробітників УСБУ в Одеській області.
Зараз транспортний засіб з контейнером сигарет вилучено. Тривають процесуальні дії.
Будь ласка, зачекайте...
Чай попил - покурил 😀😀😀
А когда авто барыги завозят полностью собранные авто без растоможки КАК ДЕТАЛИ , ну только без колёс . Никто это не называет контрабандой 😀😀😀
Власти бы подумать как дам им сбыт за границу, но их только "щимят"
А это зеленый чай!
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