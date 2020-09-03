Рекордні 1185 ящиків контрабандних сигарет знайшли в контейнері з чаєм із Грузії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У морському порту "Чорноморськ" (Одеська область) затримано контрабандні сигарети на 23 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що в вищезгаданий порт на теплоході з Грузії прибула вантажівка з контейнером чаю, який викликав у оперативників зацікавленість.

"У ході поглибленого огляду, за вантажем грузинського чаю прикордонники виявили велику кількість ящиків з сигаретами сумнівного виробництва", - повідомили в управлінні.

Всього з 45-футового контейнера прикордонники вилучили 1185 ящиків сигарет іноземного виробництва. Попередня сума оцінки товару - близько 23 млн гривень.

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Як повідомили в пресслужбі Одеської митниці, контрабанда була виявлена ​​під час сканування контейнера, який прибув у "Чорноморськ" з Поті.

"У товаросупровідних документах був заявлений чай. Однак під час сканування була встановлена ​​нетипова щільність частини вантажу", - повідомили у відомстві, зазначивши, що на нелегальний товар також "спрацював" службовий собака митників Рік.

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Під час відкриття контейнера з'ясувалося, що за першими чотирма рядами упаковок з чаєм стоять коробки з сигаретами Want і KENO Club без марок акцизного податку України.

Спецоперація проводилася за участю співробітників УСБУ в Одеській області.

Зараз транспортний засіб з контейнером сигарет вилучено. Тривають процесуальні дії.